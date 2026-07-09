Costa Rica

Guardacostas costarricenses interceptan lancha con casi dos toneladas de aparente cocaína frente a Bahía Ballena

La embarcación, en la que viajaban dos ciudadanos ecuatorianos y un colombiano, fue interceptada gracias a un operativo conjunto entre Costa Rica, Estados Unidos y Colombia. En su interior fueron hallados 84 sacos

Guardar
Google icon
Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron una lancha rápida frente a Bahía Ballena de Osa durante un operativo antidrogas ejecutado la madrugada de este miércoles. Crédito: MSP
Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron una lancha rápida frente a Bahía Ballena de Osa durante un operativo antidrogas ejecutado la madrugada de este miércoles. Crédito: MSP

Costa Rica volvió a propinar un importante golpe a las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas luego de que el Servicio Nacional de Guardacostas interceptara una lancha rápida que transportaba aproximadamente dos toneladas de aparente cocaína en aguas del Pacífico Sur.

El operativo se desarrolló frente a Bahía Ballena de Osa, en la Zona Sur del país, como resultado de una acción coordinada entre el Ministerio de Seguridad Pública, la Armada Nacional de Colombia y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de los Estados Unidos, alianza que permitió ubicar y dar seguimiento a la embarcación sospechosa.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la intervención ocurrió, cuando oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas localizaron una lancha tipo nauta de 38 pies de eslora equipada con tres motores fuera de borda de 250 caballos de fuerza cada uno.

PUBLICIDAD

Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes de la embarcación intentaron huir, iniciándose una persecución marítima que concluyó con la captura de la nave y la detención de sus tres tripulantes.

Los detenidos fueron identificados como dos ciudadanos ecuatorianos de apellidos Chila, de 28 años, quien presuntamente fungía como capitán de la embarcación, y González, de 34 años. Junto a ellos también fue arrestado un ciudadano colombiano de apellido Quiñones, de 38 años.

En la embarcación fueron localizados 84 sacos con aproximadamente 30 paquetes cada uno de aparente cocaína, cuyo peso y composición serán confirmados por la Policía de Control de Drogas. Crédito: MSP
En la embarcación fueron localizados 84 sacos con aproximadamente 30 paquetes cada uno de aparente cocaína, cuyo peso y composición serán confirmados por la Policía de Control de Drogas. Crédito: MSP

Tras asegurar la embarcación, los oficiales realizaron una inspección preliminar que permitió localizar un cuantioso cargamento distribuido en 84 sacos. Según las primeras estimaciones de las autoridades, cada uno contenía aproximadamente 30 paquetes con aparente cocaína, por lo que el cargamento rondaría las dos toneladas de droga.

PUBLICIDAD

No obstante, el Ministerio de Seguridad Pública aclaró que tanto el peso exacto como la naturaleza de la sustancia serán determinados mediante los análisis y procedimientos técnicos que realizará la Policía de Control de Drogas (PCD), dependencia a la que fue entregado el caso.

La lancha, los sospechosos y toda la evidencia fueron trasladados hasta Golfito, donde la PCD asumió la investigación correspondiente y efectuará el conteo oficial de los paquetes, así como las pruebas químicas para confirmar el tipo de estupefaciente decomisado.

El director del Servicio Nacional de Guardacostas, comisionado Juan Carlos Alvarado, destacó que el resultado del operativo fue posible gracias al intercambio oportuno de información de inteligencia con las autoridades colombianas y al respaldo aéreo brindado por Estados Unidos.

“Con información proveniente de inteligencia de la Armada Nacional de Colombia y apoyo aéreo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de los Estados Unidos, el Servicio Nacional de Guardacostas logró interceptar una embarcación en el sector de Ballena de Osa”, explicó el jerarca.

La naturaleza de la sustancia serán determinados mediante los análisis y procedimientos técnicos que realizará la Policía de Control de Drogas (PCD), dependencia a la que fue entregado el caso. Crédito: MSP
La naturaleza de la sustancia serán determinados mediante los análisis y procedimientos técnicos que realizará la Policía de Control de Drogas (PCD), dependencia a la que fue entregado el caso. Crédito: MSP

El comisionado también resaltó que este tipo de resultados reflejan el trabajo coordinado que mantiene Costa Rica con sus aliados internacionales para combatir el narcotráfico y reducir el uso de las rutas marítimas del Pacífico como corredor para el transporte de drogas hacia Norteamérica.

La costa pacífica costarricense continúa siendo una de las principales rutas utilizadas por organizaciones criminales transnacionales para movilizar cargamentos de cocaína provenientes de Sudamérica. Por esa razón, el Ministerio de Seguridad Pública ha fortalecido los patrullajes marítimos y las operaciones de inteligencia mediante la cooperación con países aliados, especialmente Colombia y Estados Unidos.

En los últimos años, las autoridades costarricenses han incrementado la cantidad de incautaciones de droga en alta mar gracias al intercambio permanente de información, el uso de tecnología de vigilancia y la coordinación entre cuerpos policiales nacionales e internacionales. Estas acciones buscan afectar la logística y las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico que utilizan las aguas costarricenses como punto de tránsito hacia otros mercados.

Temas Relacionados

Costa RicaguardacostascocaínaBahía Ballenanarcotráfico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 228 mil personas salieron por tierra desde Costa Rica hacia Nicaragua y Panamá en el último año

Ante este flujo creciente de viajeros, la empresa Tica Bus hizo un llamado a planificar con anticipación los requisitos migratorios y sanitarios para evitar retrasos y contratiempos en los puestos fronterizos

Más de 228 mil personas salieron por tierra desde Costa Rica hacia Nicaragua y Panamá en el último año

Jubilados panameños insisten en que se les equipare las pensiones menores a $600

Una gran mayoría cobra entre $120 a $180 mensuales, cantidad insuficiente para cubrir gastos de medicamentos, alimentación y transporte, entre otras necesidades

Jubilados panameños insisten en que se les equipare las pensiones menores a $600

Detienen a exjefe de la Policía de Control Fiscal de Costa Rica por intentar ingresar un reloj inteligente a la cárcel

Irving Malespín fue interceptado por oficiales de la Policía Penitenciaria luego de que, presuntamente, no reportara un reloj inteligente durante el control de ingreso al Centro de Atención Institucional San José. El dispositivo fue decomisado y el caso quedó en manos del Ministerio Público

Detienen a exjefe de la Policía de Control Fiscal de Costa Rica por intentar ingresar un reloj inteligente a la cárcel

El Salvador: Sistema financiero mantiene solidez y estabilidad en lo que va de 2026, según el Banco Central de Reserva

Instituciones bancarias reportan aumentos notables en captaciones y créditos, superando los mínimos legales de solvencia y liquidez, lo que garantiza una intermediación eficiente para empresas y familias, según BCR

El Salvador: Sistema financiero mantiene solidez y estabilidad en lo que va de 2026, según el Banco Central de Reserva

Iglesia católica salvadoreña convoca a la novena caminata por San Óscar Romero entre San Salvador y Ciudad Barrios

La peregrinación se realizará el 1 y 2 de agosto entre San Salvador y Ciudad Barrios, con salida a las 5:00 desde la Catedral Metropolitana tras una misa de envío

Iglesia católica salvadoreña convoca a la novena caminata por San Óscar Romero entre San Salvador y Ciudad Barrios

TECNO

Filtración de datos en Estados Unidos: casi 7 millones de licencias de conducir quedaron expuestas

Filtración de datos en Estados Unidos: casi 7 millones de licencias de conducir quedaron expuestas

El fin de la espera por la cita médica: así se usará la IA en Reino Unido para mejorar la atención en salud

Estas son las nuevas 4 ciudades donde Waymo planea llevar sus coches autónomos en 2026

Usa Google Maps sin agotar tu batería: cómo activar la navegación en blanco y negro

Las gafas inteligentes de Meta ahora desactivan la cámara cuando el LED de captura está roto

ENTRETENIMIENTO

Ringo Starr celebra sus 86 años con un doctorado honoris causa

Ringo Starr celebra sus 86 años con un doctorado honoris causa

El problema que pudo llevar al divorcio de Jack Antonoff y Margaret Qualley, según un amigo cercano

Kristin Davis confesó cuál era el ritual secreto que mantuvo durante el rodaje de Sex and the City

“Fue el mejor día de mi vida cuando fui a Plaza Sésamo”, Brett Goldstein explicó el origen del nombre de su nuevo especial

Christopher Nolan apuesta por el inglés moderno en su versión de ‘La Odisea’ y genera controversia

MUNDO

La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó un nuevo ataque contra instalaciones militares de EEUU en Baréin y Kuwait

La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó un nuevo ataque contra instalaciones militares de EEUU en Baréin y Kuwait

Estados Unidos advirtió que 20 buques de guerra patrullan Medio Oriente mientras Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán

Pakistán pidió a Estados Unidos e Irán cumplir el memorando de entendimiento y evitar una nueva escalada

Cómo dos anillos de oro enterrados hace dos mil años en Tailandia revelaron una conexión inesperada

Identifican en Israel la herida por violencia más antigua conocida en una mandíbula de 90.000 años