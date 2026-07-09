Honduras

Estados Unidos expulsa a hondureño de la MS-13 señalado de tener vínculos con cartel mexicano

Autoridades de Estados Unidos confirmaron la deportación hacia Honduras de Isaías José Rodríguez Manzanares, identificado como miembro de la MS-13 y señalado por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste de México.

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Autoridades estadounidenses confirmaron la deportación de Isaías José Rodríguez-Manzanares hacia Honduras. (FOTO: Diario Tiempo)
Autoridades estadounidenses confirmaron la deportación de Isaías José Rodríguez-Manzanares hacia Honduras. (FOTO: Diario Tiempo)

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó la expulsión hacia Honduras de Isaías José Rodríguez-Manzanares, un hondureño identificado por las autoridades estadounidenses como miembro confeso de la pandilla MS-13.

Según el informe oficial, Rodríguez-Manzanares también mantenía presuntos vínculos operativos con el Cártel del Noreste, una organización criminal con presencia en México.

La deportación fue ejecutada por agentes de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), luego de que el hondureño cumpliera una condena relacionada con delitos de drogas en Texas.

Las autoridades estadounidenses indicaron que el caso forma parte de las acciones contra personas señaladas de pertenecer a organizaciones criminales transnacionales.

Historial del hondureño en Estados Unidos

De acuerdo con el DHS, Rodríguez-Manzanares fue identificado por primera vez por las autoridades en enero de 2024, cuando fue detenido por la Policía de Irving, Texas, debido a una infracción menor.

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Sin embargo, según la institución estadounidense, en ese momento no quedó bajo custodia migratoria.

Meses después, en junio de 2025, el hondureño fue arrestado nuevamente, esta vez por agentes de la Policía de Colleyville.

Autoridades señalan que el caso forma parte de operativos contra estructuras transnacionales. (FOTO: El País)
Autoridades señalan que el caso forma parte de operativos contra estructuras transnacionales. (FOTO: El País)

En esa ocasión enfrentó cargos relacionados con la fabricación y distribución de sustancias controladas, además de portación ilegal de armas.

Posteriormente, las autoridades informaron que Rodríguez-Manzanares aceptó un cargo reducido relacionado con posesión de drogas.

En diciembre de 2025 recibió una sentencia de dos años de prisión en el estado de Texas.

Entregado a las autoridades migratorias

Tras cumplir su condena dentro del sistema penitenciario de Texas, el hondureño fue transferido a custodia del ICE el 20 de mayo de 2026.

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Posteriormente, un juez de inmigración emitió una orden definitiva para proceder con su expulsión del territorio estadounidense.

Con esa resolución, agentes federales realizaron el proceso de remoción y trasladaron a Rodríguez-Manzanares de regreso a Honduras.

El DHS aseguró que el hondureño mantenía relación con estructuras criminales vinculadas a la MS-13 y con operaciones relacionadas al Cártel del Noreste.

El hondureño fue identificado por el DHS como miembro de la MS-13 y con presuntos vínculos criminales. (FOTO: Insight Crime)
El hondureño fue identificado por el DHS como miembro de la MS-13 y con presuntos vínculos criminales. (FOTO: Insight Crime)

Tras concretarse la deportación, autoridades del Departamento de Seguridad Nacional resaltaron la coordinación entre agencias federales y cuerpos policiales locales de Texas.

La secretaria adjunta en funciones del DHS, Lauren Bis, afirmó que el procedimiento fue resultado del trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad.

“Gracias a los agentes del ICE, este delincuente ilegal está fuera de nuestro país. Las fuerzas del orden de Texas cooperaron estrechamente con nosotros para remover esta amenaza a la seguridad pública”, expresó la funcionaria.

Operativos contra estructuras criminales

Las autoridades estadounidenses señalaron que este tipo de procedimientos forman parte de los esfuerzos para identificar y remover del país a extranjeros vinculados con organizaciones criminales.

ICE mantiene operaciones enfocadas en personas con antecedentes penales o señaladas de formar parte de redes delictivas internacionales.

Según las autoridades, la cooperación entre instituciones permite fortalecer las investigaciones y ejecutar procesos migratorios contra individuos considerados una amenaza para la seguridad pública.

El caso de Rodríguez-Manzanares se suma a otras expulsiones realizadas por Estados Unidos dentro de sus estrategias contra pandillas y grupos criminales con operaciones en varios países.

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