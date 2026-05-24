Este juego de acción y humor está gratis en Steam, pero por tiempo limitado: así lo puedes descargar

Steam regala Bunny Hurling por tiempo limitado y lo deja para siempre en tu biblioteca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam vuelve a sorprender a su comunidad con la oportunidad de sumar un título gratuito a la biblioteca digital, pero solo por tiempo limitado. El juego independiente “Bunny Hurling”, que combina acción, humor y mecánicas originales, puede descargarse sin costo hasta el lunes 25 de mayo a las 19:00 (hora peninsular española). Una vez reclamado, el juego queda guardado para siempre en la cuenta, aunque la promoción finalice.

Este tipo de ofertas ha convertido a Steam en el referente de quienes buscan ampliar su catálogo de juegos sin gastar, apoyando al mismo tiempo a desarrolladores independientes. Aprovechar estas promociones es una forma sencilla de descubrir propuestas originales y mantener la experiencia de juego siempre renovada.

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La tienda mantiene activos dos títulos gratuitos hasta el 28 de mayo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿De qué trata Bunny Hurling?

“Bunny Hurling” ofrece una propuesta singular: la misión principal consiste en cazar conejos y lanzarlos en catapultas, todo aderezado con toques de humor y desafíos inesperados. El jugador debe moverse con sigilo por un mapa lleno de secretos, utilizando un pitido especial para atraer a los conejos. Sin embargo, no solo los conejos representan un reto; criaturas vengativas y fantasmas acechan en el bosque, elevando la dificultad y aportando giros inesperados a la partida.

El objetivo final es enfrentarse al Rey tras superar todos los obstáculos. El juego tiene una duración corta (menos de dos horas), pero ofrece una experiencia ligera, divertida y perfecta para quienes buscan un descanso entre títulos más exigentes. La mayoría de las reseñas en Steam son positivas, destacando su originalidad y el componente humorístico.

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Otros juegos gratis para aprovechar en Steam y Epic Games Store

Además de “Bunny Hurling”, hay otros títulos destacados que pueden reclamarse gratis en estos días:

Car Mechanic Simulator 2018: Con un 90% de reseñas positivas, estará disponible sin coste hasta el 27 de mayo a las 19:00.

Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War: Gratis hasta el 28 de mayo como parte del evento Warhammer Skulls 2026.

Epic Games Store: Ofrece hasta el 28 de mayo los títulos “Tomb Raider I-III Remastered” y “Down in Bermuda” sin costo.

Estas promociones permiten renovar la biblioteca digital y experimentar géneros variados sin realizar ningún gasto.

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Cómo descargar juegos gratis en Steam: guía paso a paso

Steam suma más juegos gratis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Accede a tu cuenta de Steam: Inicia sesión desde la aplicación en tu PC o en store.steampowered.com. Localiza los juegos gratuitos: Usa la barra de búsqueda o navega por la sección de juegos gratuitos y novedades. Añade los juegos a tu biblioteca: Haz clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” en la página del juego mientras su precio sea 0 euros o dólares. Confirma la adquisición: El título quedará guardado de forma permanente en tu biblioteca y podrás instalarlo en cualquier momento, incluso después de finalizada la promoción.

Consejos para aprovechar al máximo las promociones de Steam

Revisa regularmente la sección de juegos gratuitos y ofertas especiales, ya que la disponibilidad puede cambiar en cuestión de horas.

Activa las notificaciones de Steam para recibir alertas sobre nuevos lanzamientos o promociones y no perder oportunidades.

Explora juegos recomendados y relacionados, aprovechando descuentos adicionales en títulos similares.

Comparte las promociones con amigos y disfruta de partidas en grupo para sacar mayor provecho a los juegos gratuitos.

La frecuencia de juegos gratuitos en Steam no solo favorece a los gamers, sino que impulsa la creatividad de estudios independientes y acerca nuevas experiencias a los usuarios. Reclamar estos títulos es una estrategia inteligente para diversificar la colección, probar mecánicas novedosas y mantener el interés por el gaming en PC siempre vigente.

Antes de que termine la promoción, revisa tu cuenta y suma “Bunny Hurling” y otros títulos gratis a tu biblioteca. Steam se mantiene como referencia para quienes buscan creatividad, novedad y diversión sin límites en el universo de los videojuegos para PC. Mantente atento a las novedades y no dejes pasar ninguna oportunidad para jugar sin gastar.

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