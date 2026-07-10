Tomó a su hermano como inspiración y creó una plataforma para niños con TDAH y TEA: “Veía cómo muchos quedaban afuera por no encajar”

Tiago Rodríguez creó Acelerados Misiones para desarrollar juegos y plataformas terapéuticas para niños con TDAH y TEA

Con apenas 19 años, Tiago Rodríguez, transformó una experiencia familiar en un proyecto de innovación inclusiva. Tras recorrer distintos espacios de formación vinculados a la economía del conocimiento que impulsa la provincia de Misiones para promover las mentes despiertas, los espíritus inquietos y las habilidades imaginativas, desarrolló Acelerados Misiones, una startup que crea juegos y plataformas terapéuticas para niños con TDAH y TEA.

El joven es de Garupá, una localidad contigua a Posadas. Pasó por “Infinito por descubrir”, un centro de innovación educativa donde se busca desarrollar habilidades cognitivas en niños y jóvenes de 6 a 18 años, a través de la creación de proyectos en ciencia, arte y tecnología. Luego concurrió a la transformadora Escuela de Innovación en Posadas, un colegio secundario promovido por el gobierno provincial que arrancó en 2019. Allí se hace foco en la creación, el aprendizaje activo y el desarrollo del pensamiento crítico mientras se aprovechan las herramientas de la tecnología.

PUBLICIDAD

Y luego el joven aterrizó en Silicon Misiones, un polo tecnológico y ecosistema de innovación que impulsa la economía del conocimiento mediante la formación en talentos digitales, incubación de startups y la articulación público-privada. Allí terminó de dar forma a su proyecto Acelerados Misiones.

La startup integra inteligencia artificial para adaptar contenidos educativos a las necesidades de cada niño con TDAH y TEA

Tras egresar de la Escuela Secundaria de Innovación optó por la Licenciatura en Economía en la FCE de la Universidad Nacional de Misiones, donde cursa actualmente. Explicó el origen de su iniciativa: “Todo comenzó con la necesidad de hacer la educación más accesible e inclusiva para niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y trastorno del espectro autista (TEA). Veía cómo muchos chicos quedaban fuera del sistema por no encajar en los métodos tradicionales”.

PUBLICIDAD

Tiago contó que la idea nació en 2018 a partir de una experiencia personal. “Mi hermano tiene TDAH y me di cuenta de que no había herramientas adecuadas para trabajar con chicos como él”, recordó. En un principio, Acelerados Misiones surgió como una campaña de concientización para visibilizar el trastorno y su impacto.

Actualmente, los productos de Acelerados se encuentran en etapa de pruebas en distintas instituciones educativas y de salud, y los juguetes ya se comercializan a través de su página de Instagram. Su desarrollador remarcó que el acompañamiento de Silicon Misiones y de la propia Escuela de Innovación fue fundamental para aprender sobre formas nuevas y metodologías de emprendimiento. “Silicon fue un sustento muy importante y un pilar en mi formación”, afirmó, al resaltar que el ecosistema de innovación provincial ofrece oportunidades concretas para que los jóvenes transformen ideas en proyectos reales.

PUBLICIDAD

El proyecto de Tiago Rodríguez se formó en espacios de innovación de Misiones como Infinito por Descubrir, la Escuela de Innovación y Silicon Misiones

Así, la startup creada por el joven emprendedor desarrolla juegos y plataformas terapéuticas orientadas a mejorar la salud emocional y las habilidades de niños con TDAH. El sistema integra inteligencia artificial para adaptar contenidos educativos a las necesidades de cada niño. Algunas de sus herramientas ayudan a controlar la ansiedad, mientras que otras estimulan la motricidad fina. “Están pensadas para ser a la vez una herramienta y un juguete; así el aprendizaje se convierte en algo lúdico”, destacó. Asimismo, ofrecen juguetes terapéuticos, se venden por redes; los mismos están impresos en 3D y ellos mismos los hacen.

La startup, según detalla su fundador, combina tecnología, innovación y compromiso social para ofrecer herramientas adaptadas a la neurodiversidad. “Queremos que cada niño pueda aprender a su ritmo, con herramientas que respeten su singularidad. Gracias al apoyo de Silicon Misiones, seguimos creciendo y ampliando nuestro impacto. Creemos en una educación sin barreras”. Trabaja en equipo con la psicóloga Rita Filich (coordinadora de Discapacidad). El proyecto ya es considerado un referente regional en el sector EdTech, impulsando etiquetas como #EducaciónInclusiva, #Neurodiversidad, #ImpactoSocial y #Tecnología.

PUBLICIDAD

En 2025, el proyecto fue seleccionado para representar a Misiones en la final nacional del concurso Emprendimiento Argentino 2025, organizado por el Ministerio de Economía de la Nación. Además, resultó finalista en el Hackatón ArcelorMittal Acindar con “Acelerados Toys”. Y obtuvo el segundo premio en el Hackathon de Silicon Misiones por la plataforma web con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (Ademi). Acelerados también alcanzó la final regional del concurso NAVES Argentina.

Tiago Rodríguez se prepara para participar con Acelerados Misiones en el TrepCamp en Nueva York, que será en julio próximo, un evento avalado por la Blackwell University. “Ya estamos preparando la presentación del rebranding en Silicon Misiones”, contó.

PUBLICIDAD