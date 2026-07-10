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Lucas Blondel, el verdugo que no será: por qué el ex Boca llegó a jugar para Suiza y no fue convocado para el Mundial

El futbolista argentino nacionalizado suizo participó de las eliminatorias con los helvéticos, pero finalmente quedó fuera del llamado final

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Lucas Blondel estuvo en consideración para representar a Suiza en el Mundial, pero finalmente fue descartado por Yakin
Lucas Blondel estuvo en consideración para representar a Suiza en el Mundial, pero finalmente fue descartado por Yakin

Lucas Blondel, futbolista argentino nacionalizado suizo que pasó por Boca Juniors y hoy milita en Huracán, estuvo muy cerca de ser rival de turno de la selección argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo. El porteño de 29 años estuvo en la consideración del entrenador helvético Murat Yakin y de hecho sumó cuatro presencias con el elenco europeo el año pasado. Sin embargo, no fue convocado entre los 26 jugadores que representan a los Nati en este Mundial 2026 por una evidente razón.

El ex Atlético Rafaela y Tigre, quien obtuvo la nacionalidad suiza gracias a su padre, el ex tenista profesional suizo Jean-Yves Blondel, sufrió una lesión ligamentaria de rodilla en el año 2024, cuando ya había sido transferido a Boca. Luego de una extensa rehabilitación de ocho meses, volvió a ser tenido en cuenta por el entonces entrenador xeneize Fernando Gago, quien le dio minutos en diez encuentros disputados en el primer semestre de 2025 (sumó otros dos bajo el interinato de Mariano Herrón), probablemente el más importante de su carrera ya que fue cuando recibió el llamado de Yakin para debutar con la selección suiza.

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El interés del cuerpo técnico ya se había manifestado en febrero, cuando Yakin lo visitó en el predio de Boca para conocer en persona si estaba dispuesto a incorporarse al seleccionado. Además de describir al argentino como “un tipo muy simpático”, el DT remarcó que “representa la mentalidad argentina y eso puede ser bueno para nuestro grupo”. El Xeneize ya había sido informado de que el futbolista integraba una lista preliminar antes de la confirmación oficial. Su posterior citación respondió a una condición poco frecuente en la historia del seleccionado suizo: no es habitual que incorpore futbolistas nacidos en Sudamérica nacionalizados. El caso de Blondel surgió así como una excepción dentro de una estructura que sí incluye jugadores naturalizados o nacidos en Suiza con padres de otros países.

El entrenador de la selección suiza estuvo en Boca con Blondel
Lucas Blondel junto al entrenador de la selección suiza (@swissnatimen)

Blondel ingresó en el empate 1-1 con Irlanda del Norte y fue titular en el triunfo 3-1 ante Luxemburgo en marzo del año pasado, fecha FIFA en la que el estratega suizo probó a varios jugadores experimentando de cara a la Copa del Mundo. Y luego examinó al argentino en otros dos compromisos más exigentes ante México (victoria 4-2), donde aportó una asistencia con apenas 5 minutos en cancha, y Estados Unidos (triunfo 4-0), duelo en el que jugó casi 25 minutos.

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Cuando parecía que Blondel emergía como uno de los nombres convocables para la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que entre septiembre y noviembre de 2025 se llevarían a cabo los seis encuentros correspondientes al Grupo B de las Eliminatorias Europeas, zona en la que el líder se clasificaría de forma directa y el segundo obtendría un cupo en los playoffs, el polifuncional lateral derecho perdió consideración por el flamante entrenador Miguel Ángel Russo, optó por mantenerse en la entidad de la Ribera para pelear por un puesto en el equipo en lugar de buscar minutos a préstamo en otro club y se privó de volver a jugar oficialmente en el semestre clave para su convocatoria: fue solamente siete veces al banco de suplentes y nunca entró, incluidos los tres cotejos por el Mundial de Clubes.

El argentino nacionalizado suizo disputó cuatro amistosos con la selección helvética: ganó tres y empató uno
El argentino nacionalizado suizo disputó cuatro amistosos con la selección helvética: ganó tres y empató uno

Previo a la fase final de las clasificatorias, la periodista y pareja de Blondel Morena Beltrán expresó públicamente: “Todavía no sabe si lo van a citar. Pero, por experiencia, por las dos anteriores, en general se comunican con bastante antelación y en esta oportunidad todavía no lo hicieron. Sí sé que habló con gente del cuerpo técnico y que querían saber su situación en el club, por qué no estaba jugando”. Ese llamado nunca llegó.

Suiza se adueñó de su zona eliminatoria ante Kosovo, Eslovenia y Suecia, por lo que selló su boleto directo para la Copa del Mundo, certamen en el que también lideró el Grupo B por delante de la línea del anfitrión Canadá, Bosnia y Herzegovina y Qatar. En 16avos de final eliminó fácil a Argelia y en octavos despachó a Colombia en tanda de penales luego del empate sin goles en tiempo reglamentario y extra. Hasta el momento, el versátil mediocampista del Mónaco Denis Zakaria fue utilizado como lateral derecho titular, aunque también se desempeñaron en distintos momentos y partidos Silvan Widmer (Mainz 05 de Alemania) y Luca Jaquez (Stuttgart) en ese sector del elenco suizo.

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A principios de marzo de 2026, Blondel modificó su postura y optó por cambiar de aires: firmó a préstamo en Huracán. Era demasiado tarde. A los pocos días, Yakin anunció la nómina de 26 jugadores para los amistosos de la última fecha FIFA previa a la Copa del Mundo, lista en la que finalmente retocó apenas cuatro nombres de la que fue la definitiva a fines de mayo para la cita en Estados Unidos, México y Canadá (Christian Fassnacht - Young Boys, Noah Okafor - Leeds United, Zeki Amdouni - Burnley y Cedric Itten - Fortuna Dusseldorf reemplazaron a Joel Monteiro, Fabian Rieder, Alvyn Sanches y Filip Ugrinic). Con una alarmante falta de ritmo y casi nueve meses sin partidos oficiales, Blondel quedó descartado. Los pocos encuentros que pidió jugar en la Reserva de Boca no fueron suficiente para ser tenido en cuenta.

En una breve entrevista en la que dialogó en perfecto francés tras debutar con los Nati, Blondel expresó: “Fue algo increíble. Estoy muy feliz, es algo que he imaginado muchas veces y fue algo muy bonito”. Sin embargo, el sueño de jugar su primera Copa del Mundo, que lo hubiera puesto frente a Lionel Messi y compañía, se desvaneció en el camino.

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