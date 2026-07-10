La faceta desconocida del entrenador de Suiza: el “sex symbol” de las gafas virales al que comparan con estrellas de Hollywood

Murat Yakin durante la Eurocopa 2024 con su marca registrada: las gafas (Foto: Reuterds/Annegret Hilse)

“Espero que mi esposa no esté escuchando, pero gracias por las reacciones. Estoy felizmente casado y tengo dos hijos. Así que no hay nada que hacer”, respondió con timidez Murat Yakin cuando una pregunta del medio suizo 20 Minuten lo sorprendió en un diálogo con la prensa posterior al empate contra Escocia por la Eurocopa 2024. Fue la primera vez que los cronistas de ese país decidieron poner el foco sobre un fenómeno que se imponía en redes. “Ola de apoyo” o “símbolo sexual”, denominaron indistintamente a la viralización de otro aspecto de la figura del entrenador de esa selección.

Murat Yakin, de 51 años, fue un referente del fútbol suizo y desde el 2021 está al mando del seleccionado con un duro traspié en la Copa del Mundo 2022 de Qatar cuando fue eliminado en octavos de final tras caer 6-1 contra Portugal. Su figura comenzó a trascender el ámbito deportivo durante la Eurocopa 2024 por los comentarios elogiosos que hicieron en redes sobre su look y su imagen.

PUBLICIDAD

El entrenador de origen turco no escondió su sorpresa por lo sucedido y evadió el tema, pero ya era demasiado tarde porque se había convertido en disparador para periódicos nacionales e internacionales.

El look del DT de Suiza durante la llave de octavos de final contra Colombia (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Incluso durante la Eurocopa del 2024, el cronista Nick Miller se sorprendió cuando Yakin fue consultado por esa condición de “sex symbol” especialmente en TikTok y realizó una curiosa comparación en The New York Times: “En un torneo donde se han visto algunas elecciones de moda extravagantes en la banda, el estilo de Yakin es elegante pero informal: el tipo de ropa que no llama la atención de inmediato, pero que se nota que cuesta más que un coche. A menudo usa unas gafas grandes que, junto con las canas en su cabello peinado hacia atrás, lo hacen parecerse un poco a Adam Driver interpretando a Maurizio Gucci en la película de 2021 sobre la marca de ropa italiana”.

PUBLICIDAD

Hubo un punto de quiebre: las diferentes gafas que porta en cada partido desde hace años y que durante la Copa del Mundo 2026 otra vez volvieron a ponerlo en el foco de conversación extradeportiva en las redes sociales.

El actor Adam Driver caracterizado como Maurizio Gucci y el entrenador de fútbol Murat Yakin (Imagen Ilustrativa Infobae)

En aquel 2024 del giro mediático, el portal suizo Watson incluso aseguró que era el “entrenador más guapo del mundo” con una recopilación de reacciones en distintas redes sociales y apoyándose también en una crónica en The New York Times sobre el estilo de los entrenadores de la Eurocopa. “Murat Yakin tiene un aire tan cinematográfico que parece el tipo al que llamarían para salvar a Liam Neeson. Da la impresión de que, en cualquier momento, va a conseguir un papel en una película de Wes Anderson”, firmó la cronista Caoimhe O’Neill en ese particular ranking. Allí elogió que lucía “con orgullo” su edad y planteó: “Fíjate en las canas que empiezan a asomar entre su cabello oscuro. Tiene que ser un hombre que se viste bien incluso para trabajar desde casa. Un galán maduro con reloj plateado y gafas redondas, como si acabara de bajar de un clásico Aston Martin descapotable tras un paseo dominical por los Alpes”.

PUBLICIDAD

La cronista del NYT destacó el "jersey verde caqui" que Yakin lució ante Escocia fue "lo más destacado" de la fase de grupos de la Euro en cuanto a looks (Foto: Reuters/Wolfgang Rattay)

Pero no fue un tema al pasar, porque hasta el tradicional diario Neue Zürcher Zeitung (NZZ) de Suiza se subió al análisis de la curiosa nueva faceta de su coach. “Muri, el sexy de la selección”, tituló una columna años atrás cuando donde lo definió como “una mezcla de Hausi Leutenegger, Elvis Presley y John Travolta en sus mejores años” y lo catalogó como el “sexy Muri”.

Un pequeño detalle de su cuidadosa estética sobresalió por sobre el resto y se transformó en el principal tema de conversación: sus gafas. Ya en la Eurocopa 2024 las notas sobre los distintos modelos que utilizaba, de dónde eran y sus costos comenzaron a replicarse tras cada partido. Yakin no repetía el estilo.

PUBLICIDAD

En los partidos contra Hungría y Alemania de ese certamen, portó lentes con “montura negra de la óptica Götti de Zúrich”, un modelo llamado “Reyes” y con un costo de unos 500 francos suizos (más de 600 dólares). Contra Escocia, cambió el diseño de gafas. “Es especialmente gratificante que alguien con tanto carisma y estilo como Murat Yakin use nuestras gafas y reciba este reconocimiento”, le dijeron al portal suizo 20 Minuten desde otra óptica, Nirvan Javan, que luego lo tomó como modelo. “Tiene una elegancia natural y luce nuestras gafas con una naturalidad muy atractiva. Desde la perspectiva de un diseñador, es gratificante ver que nuestras gafas realzan y potencian su carisma”, agregó sobre la fama de “sex symbol” que ganó por entonces.

Murat Yakin durante el partido con Alemania de la Eurocopa 2024 (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)

“Hay personas a las que les sientan mejor las gafas, y Murat es sin duda una de ellas. Las gafas completan su look y realzan su rostro. Se ve aún más atractivo de lo que ya es”, lo elogió en ese mismo medio la experta en moda Sharon Jost.

PUBLICIDAD

La especialista aseguró que el entrenador se “destaca por su rostro extremadamente simétrico” antes de que por su estilo o vestimenta: “Además, la mandíbula marcada le da un aspecto muy masculino”, aseguró ante el portal suizo que tituló la nota “Por eso Murat Yakin resulta tan atractivo”.

Murat durante un entrenamiento del Mundial 2026 (Foto: Reuters/Anne-Marie Sorvin)

“Es evidente que se preocupa por su aspecto. Siempre lleva un peinado impecable y se peina el pelo hacia un lado con mucho estilo. Así lo hace todo bien. Me da la impresión de que se preocupa por su aspecto. Además, su piel parece bien cuidada y está muy limpia”, resaltó en un puntilloso análisis en el que aseguró que su forma de vestirse no era “nada del otro mundo”, pero que precisamente ese era el secreto: “Su estilo es deportivo, pero a la vez elegante, sin llamar demasiado la atención. Le gusta la sencillez y no destacar”.

PUBLICIDAD

Obviamente, el tema volvió a ocupar sitio en los medios locales durante esta Copa del Mundo, donde otra vez fue consultada Sharon Jost: le puso 10/10 al analizar los looks de los entrenadores. “Siempre va impecablemente vestido y representa muy bien a Suiza en cuanto a moda“, aseguró. El curioso ranking tuvo a Didier Deschamps de Francia (9,5) y Julian Nagelsmann de Alemania (8) en el podio, pero también a Hervé Renard de Túnez (4), Marcelo Bielsa de Uruguay (3) y Rudi García de Bélgica (3) entre los peores calificados.

Murat Yakin buscará hacer historia ante Argentina (Foto: Reuters/Anne-Marie Sorvin)

Mientras escapa al ruido alrededor de su figura, Murat se centra en su trabajo porque tiene este sábado en Kansas City una cita con la historia: los helvéticos jugarán ante Argentina por primera vez unos cuartos de final de la Copa del Mundo desde que en 1954 cayeron contra Austria como locales en esa instancia.

PUBLICIDAD