La guía definitiva de PC Gamer para elegir el mejor juego de rol en PC

La lista de los mejores RPG para PC seleccionada por PC GAMER destaca títulos clásicos y recientes que redefinen el género de los juegos de rol (Deep Silver/Plaion)

Una selección de los mejores RPG para PC sirve como guía para quienes desean experiencias diversas en mundos virtuales. El equipo de expertos de la revista británica especializada en videojuegos PC GAMER elaboró una lista definitiva que reúne tanto clásicos históricos como lanzamientos recientes que renovaron el género de los juegos de rol en ordenador.

Para PC GAMER, los mejores juegos de rol para PC combinan innovación, profundidad narrativa y propuestas técnicas sólidas. Destacan títulos que definieron épocas y marcaron tendencias, entre los que se encuentran sagas reconocidas y nuevas entregas que se posicionan entre los favoritos de aficionados y nuevos jugadores.

RPG actuales que redibujan el género en PC

Kingdom Come: Deliverance 2, desarrollado por Warhorse Studios y publicado por Deep Silver en 2025, explora la vida medieval en la Bohemia del siglo XV con una simulación profunda y realista. El juego invita a sumergirse en un entorno exigente lleno de detalles históricos.

Elden Ring sobresale en la selección de RPG por su mundo abierto, libertad total de exploración y la amplia variedad de desafíos disponibles para los jugadores (FromSoftware)

Elden Ring, de FromSoftware, se distingue por ofrecer el mundo abierto más grande del estudio hasta la fecha. Con libertad total para explorar y enfrentar desafíos, la accesibilidad y la variedad de opciones hacen de esta entrega una referencia contemporánea del género.

Cyberpunk 2077, publicado por CD Projekt RED, cambió su reputación tras la versión 2.0, pasando de una recepción crítica a ser considerado, según PC GAMER, “un gran RPG que merece la pena jugar en la actualidad”. Se reconoce la narrativa cinematográfica e inmersiva ambientada en Night City, la ciudad ficticia en el universo de Cyberpunk 2077.

Like a Dragon: Infinite Wealth, de Ryu Ga Gotoku Studio y Sega, lleva la saga Yakuza a una estructura de combate por turnos y amplía la cantidad de contenido disponible. Explorar el Japón actual, gestionar negocios y participar en minijuegos se integran con elementos de aventura y humor.

Cyberpunk 2077 se transforma tras la actualización 2.0 y es ahora celebrado por su narrativa cinematográfica en la vibrante ciudad futurista de Night City (CD Projekt RED)

Metaphor: Refantazio, creado por Atlus y editado por Sega en 2024, adapta la fórmula de Persona a un entorno de fantasía. El juego permite desarrollar relaciones entre personajes, diseñar estrategias en combate y seguir una historia sobre discriminación y desigualdad, con partidas que pueden superar las cien horas.

Diablo IV, de Blizzard, mejoró gracias a actualizaciones continuas y su expansión Vessel of Hatred. Tyler Colp, crítico senior de videojuegos de PC GAMER, mencionó: ‘Diablo IV se reconfigura como un fenomenal juego de rol de acción tras su primera gran expansión’. Resalta la constante mejora narrativa y jugable.

Path of Exile 2, en acceso anticipado, propone una alternativa desafiante frente a Diablo IV: destaca por su complejidad en la personalización, exige planificación a largo plazo y prevé importantes novedades para 2026.

Clásicos imprescindibles del rol en PC

The Witcher 3: Wild Hunt, de CD Projekt RED, destaca por su detallada atmósfera y mundo abierto repleto de oportunidades de exploración (CD Projekt)

The Witcher 3: Wild Hunt, de CD Projekt RED, se distingue por su atmósfera y un mundo abierto colmado de misiones y personajes. Ofrece, según PC GAMER, “una de las experiencias de rol más humanas del mercado”.

The Elder Scrolls V: Skyrim, de Bethesda, mantiene su vigencia gracias a la variedad de actividades y una comunidad de jugadores activa, que extiende su vida útil con modificaciones y contenidos adicionales.

Mass Effect: Legendary Edition recopila la trilogía creada por BioWare y resalta en su segundo capítulo el equilibrio entre la acción y las decisiones morales. Construir una tripulación y enfrentar desafíos de gran escala es parte de su propuesta.

Fallout: New Vegas destaca por recuperar el sentido del humor característico que distingue a la franquicia de Bethesda (Obsidian)

Fallout: New Vegas, desarrollado por Obsidian, recupera elementos clásicos como la reputación de facciones y el sentido del humor característico de la franquicia. Incluye el modo extremo para sobrevivir en el yermo, además de conservar opciones de personalización y libre elección.

Persona 5 Royal, de Atlus y Sega, combina la vida estudiantil en Japón con combates sobrenaturales. Su versión más reciente suma personajes y contenido, convirtiéndose en la entrega más extensa de la saga.

Disco Elysium, creado por ZA/UM, regresa a los fundamentos del rol de mesa, centrado en las elecciones y el desarrollo del personaje. El detective protagonista afronta una investigación en Revachol interactuando mediante el diálogo. Para PC GAMER: “Disco Elysium regresa a lo fundamental del rol de mesa, poniendo el énfasis en la interpretación del personaje”.

Cómo influyeron estos RPG en el género para PC

The Elder Scrolls V: Skyrim es un videojuego de rol que sigue siendo popular más de una década después de su lanzamiento (Bethesda)

Estos juegos transformaron cómo se conciben y disfrutan los RPG en PC. Para PC GAMER, el impacto abarca desde la innovación técnica y narrativa hasta la consolidación de comunidades dedicadas al desarrollo y la modificación de los títulos.

Propuestas como Baldur’s Gate III demuestran el alcance de la narrativa cinematográfica, la experimentación y la libertad que caracteriza al mundo del rol en ordenador. Otras, como Path of Exile 2, renuevan el género a través de desafíos constantes y actualizaciones periódicas.