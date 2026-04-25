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América Latina traza su propio camino en la IA: presentan un plan para consolidar esta tecnología en la región

El plan destaca la necesidad de cerrar brechas estructurales en infraestructura, talento y acceso a datos

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Mapa tridimensional digital de América Latina sobre un fondo oscuro, con líneas de circuitos y puntos brillantes que irradian desde un cerebro luminoso.
La hoja de ruta regional prioriza estándares comunes y lineamientos consensuados para toda América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

América Latina presentó oficialmente una hoja de ruta regional para la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), impulsada por el sector privado, con el objetivo de acelerar la adopción responsable y convertir la IA en motor de productividad y desarrollo inclusivo.

El anuncio se realizó en el marco del encuentro internacional “IA en América Latina: el rol de las empresas en su gobernanza”, celebrado en Bogotá y liderado por el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), junto a la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y aliados regionales de Chile, Colombia y Perú.

Un plan regional con enfoque práctico y consensuado

La hoja de ruta, concebida como mecanismo de solución regional, plantea la creación de una Plataforma Regional del Sector Privado sobre IA. Esta plataforma busca construir estándares comunes, principios de uso responsable y lineamientos regulatorios armonizados para toda la región.

En su primera fase, que se desarrollará en los próximos 12 a 18 meses, se priorizan acciones concretas como el establecimiento de principios regionales de gobernanza, la definición de parámetros regulatorios consensuados, el fortalecimiento de capacidades para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), lineamientos sobre seguridad económica y gestión de riesgos, acceso a financiamiento para adopción tecnológica y la expansión de talleres técnicos a más países latinoamericanos.

Profesionales de empresas tecnológicas debaten sobre seguridad y ética de la inteligencia artificial frente a una pantalla
En Colombia, dos de cada tres MiPymes ya reportan uso de inteligencia artificial según cifras presentadas recientemente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las MiPymes, en el centro del desafío

La propuesta pone énfasis en la democratización de la tecnología, al identificar a las MiPymes como el verdadero reto de la gobernanza regional. Según datos presentados, en Colombia, dos de cada tres MiPymes ya reportan uso de IA, mientras que en Perú la adopción oscila entre el 13 % y el 16 %.

En Chile, cerca del 70 % de las MiPymes se encuentra en proceso de incorporación, aunque solo una parte la integra de manera transformadora. El objetivo es cerrar las brechas estructurales que aún limitan la adopción empresarial, principalmente en infraestructura, talento, acceso a datos y financiamiento.

Angela María Vélez, directora de CIPE Colombia, explicó que “la gobernanza de la IA en América Latina no puede limitarse a la regulación; requiere una hoja de ruta construida desde el consenso entre distintos actores de los sectores privado, público y académico, enfocada en las verdaderas necesidades de la región, especialmente en las MiPymes, que representan la mayoría del tejido productivo regional y debe contar con condiciones para adoptar esta tecnología de manera segura, competitiva y sostenible”.

Cooperación regional y respaldo institucional

La iniciativa encuentra un entorno favorable gracias a la convergencia de políticas públicas en países como Chile, Colombia y Perú. Chile se consolida como líder regional al ocupar el primer lugar en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025, con 70,56 puntos sobre 100, sustentado por una infraestructura digital robusta y altos niveles de conectividad.

Hombre argentino de 55 años con camisa de puntos azules, sentado de perfil en una mesa de madera oscura, tecleando en un portátil en una sala de reuniones luminosa.
La estrategia regional apunta a avanzar en la gobernanza y adopción responsable de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Colombia, la Política Nacional de Inteligencia Artificial, establecida por el CONPES 4144 de 2025, marca seis ejes estratégicos y una hoja de implementación hasta 2030. Perú avanza con su Ley N.º 31814, su reglamento de 2025 y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2021–2026, que priorizan transparencia, supervisión humana y protección de derechos.

Un modelo para la conversación global

La hoja de ruta posiciona a América Latina en la conversación internacional sobre gobernanza de la inteligencia artificial, proponiendo un modelo basado en cooperación regional, productividad y desarrollo económico inclusivo. Los sectores estratégicos identificados incluyen agroindustria, minería, turismo, manufactura y servicios, donde la IA puede acelerar la competitividad y la sofisticación tecnológica.

Maite Vizcarra, presidenta de la Comisión de Innovación, Tecnología e IA de la Cámara de Comercio de Lima, señaló que “la hoja de ruta pone el foco donde realmente debe estar: en llevar la inteligencia artificial al corazón de la base productiva de la región y convertirla en un motor real de crecimiento económico. En el caso de Perú, esta propuesta llega en un momento clave, coincidiendo con el inicio de un nuevo gobierno y con la oportunidad de consolidar una política pública robusta sobre IA y gobernanza”.

El plan prevé la ampliación del ejercicio a más países latinoamericanos, con la intención de que la plataforma represente las particularidades e intereses de aliados regionales, y así consolidar un espacio de coordinación y colaboración público-privada.

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El modelo latinoamericano apuesta por la colaboración público-privada para convertir la IA en motor de desarrollo inclusivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrés Rengifo, consejero general adjunto de Microsoft para América Latina Hispanohablante, subrayó: “Hoy estamos hablando de una tecnología con un enorme potencial de impacto económico, y en ese sentido América Latina se encuentra al nivel de cualquier otra región del mundo. Ya estamos viendo efectos concretos en áreas estratégicas para nuestro desarrollo, así como casos emblemáticos y un creciente interés por la apropiación y adopción de la IA en toda la región”.

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