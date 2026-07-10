Crimen y Justicia

Un hombre golpeó brutalmente a su ex pareja frente a sus hijas en Jujuy y huyó en el auto de la víctima

Tras golpearla en el rostro durante varios minutos, el hombre merodeó la zona por dos horas para evitar que la mujer pueda pedir ayuda

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La mujer denunció que no es la primera vez que recibe este tipo de agresiones
La mujer denunció que no es la primera vez que recibe este tipo de agresiones

Una mujer sufrió un severo traumatismo facial tras ser golpeada por su expareja en presencia de sus dos hijas de 10 y 11 años. El brutal episodio ocurrió el jueves 9 de julio en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy, en un domicilio de la calle San Antonio.

El agresor, un hombre de 46 años, llegó hasta la vivienda de su ex pareja y comenzó a golpear la puerta de manera insistente. Cuando la mujer abrió, la empujó y entró a la fuerza, insultando y amenazándola. En el interior de la vivienda, la situación se agravó aún más.

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De acuerdo con Jujuy al Momento, el atacante se dirigió directamente hacia la madre de las menores y la golpeó con el puño en el rostro, causándole heridas de gravedad. Las hijas, testigos directas del ataque, quedaron conmocionadas. Además del daño físico, la agresión tuvo un fuerte impacto emocional en las menores, quienes no pudieron intervenir ni pedir ayuda durante esos minutos críticos. La secuencia de violencia no se limitó a la agresión física.

Tras dejar a la mujer herida, tomó las llaves de un Volkswagen azul perteneciente a la víctima y se robó el vehículo, que contenía toda la documentación personal. Según relató la mujer en la denuncia formal, el agresor permaneció más de dos horas frente a la casa, impidiendo que la víctima pudiera pedir ayuda o salir a buscar auxilio.

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Una vez que pudo abandonar la vivienda, la víctima se trasladó de inmediato a la Seccional N° 47 para radicar la denuncia. En su declaración, manifestó que no era el primer hecho de violencia que sufría por parte de su expareja y expresó temor tanto por su vida como por la de sus hijas. Además, relató que el acusado ya le había dado de baja su línea telefónica y la conexión a internet, dejándola completamente incomunicada y sin posibilidad de contactar a familiares o autoridades.

Policía de Jujuy
La Policía busca ahora al hombre que huyó en el auto de la víctima

Debido a la gravedad de las lesiones en el rostro, la mujer fue derivada de urgencia al Hospital Pablo Soria, en la capital jujeña. El equipo médico diagnosticó un severo traumatismo facial y dispuso su internación en la sala de observación ante el riesgo de complicaciones. En este momento, la mujer se encuentra bajo monitoreo permanente para evaluar su evolución y garantizar su recuperación física.

El caso fue puesto en conocimiento del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso que la comisaría interviniente quedara a cargo de las actuaciones complementarias. Al mismo tiempo, se solicitó al Juzgado de Violencia de Género la adopción de medidas urgentes, entre ellas el secuestro del automóvil sustraído y la imposición de restricciones estrictas para proteger la integridad física y psicológica de la madre y sus hijas.

En este contexto, las autoridades recordaron la existencia de la Línea 144, un canal de atención telefónica gratuita, anónima y nacional, disponible las 24 horas para mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género. El servicio busca ofrecer asistencia, contención y orientación a quienes requieren ayuda inmediata.

La causa continúa en etapa de investigación judicial, mientras la víctima y sus hijas reciben contención institucional y apoyo especializado. Las medidas cautelares dictadas por la justicia buscan impedir cualquier intento de contacto del agresor con la familia y garantizar la seguridad y el bienestar de las afectadas en el corto y mediano plazo.

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