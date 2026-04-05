Tecno

Ranking de YouTube en España: la lista de los 10 videos musicales en tendencia hoy

La plataforma más popular de videos tiene presencia en 104 países y alrededor de cada minuto se suben a la plataforma 500 horas de contenido

Guardar
YouTube se ha convertido en uno de los medios favoritos del público para pasar un rato agradable en el tiempo libre. (Infobae/Jovani Pérez)
YouTube se ha convertido en uno de los medios favoritos del público para pasar un rato agradable en el tiempo libre. (Infobae/Jovani Pérez)

Aunque redes sociales como Facebook e Instagram están apostando cada vez más por los videos, lo cierto es que YouTube sigue siendo el rey al ser la segunda página más visitada en el mundo sólo por detrás del buscador Google.

YouTube tiene presencia en 104 países y está disponible en 80 idiomas, por lo que no sorprende que en dicha plataforma puedas encontrar un video de BTS, pasando por videos de terror hasta llegar a contenido educativo sobre cómo resolver una ecuación.

La plataforma estadounidense, surgida en el año 2005, se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo y prueba de ello es que a ella se suben más de 500 horas de contenido cada minuto, al día son vistos 5 mil millones de videos y las ganancias se estiman en 15 mil millones de dólares al trimestre.

Ante estas cifras podría ser un tanto difícil perderse las novedades o los clips que están siendo los más populares, es por eso que YouTube cuenta desde 2018 con diversas listas en donde se pueden consultar los artistas más escuchados, los videos más vistos y cuáles son las tendencias del día en tiempo real.

Acá el listado de los 10 nuevos videos que están en tendencia

1. 2.0Artista/canal: BTS

2. PeorArtista/canal: Morad

3. ScandicArtista/canal: Quevedo

4. CuéntameArtista/canal: Yami Safdie y Alejandro Sanz

5. Al GalopeArtista/canal: Junco y El Popo

6. SWIMArtista/canal: BTS

7. BIIG CYPHER, MORAD - SE NOS CAYÓ (Video Oficial)Artista/canal: BIIG CYPHER

8. La RutaArtista/canal: Cyril Kamer

9. Alba Moreno - COMO EXPLICARLEArtista/canal: Alba Moreno

10. GUANTÁNAMOArtista/canal: Yapi

El éxito de YouTube

YouTube vio la luz en febrero de 2005, cuando tres antiguos empleados de la compañía de Paypal ―Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim― se unieron y la crearon luego de que experimentaran dificultades para compartir entre sí un par de videos tras asistir a una fiesta.

El dominio fue activado el 14 de febrero de 2005 y casi un mes después, el 23 de abril, fue cargado el primer clip a la plataforma que llevaba por nombre “Me at the Zoo”. Fue cuestión de tiempo para que todo el mundo comenzara a cargar contenido y a compartir los enlaces a través de otras redes sociales como MySpace.

Una de las grandes empresas que vio el potencial de YouTube fue la marca Nike, que subió una publicidad protagonizada por Ronaldinho, lo que hizo que otras grandes compañías voltearan a ver a YouTube y se sintieran atraídas.

Tal fue la gran acogida de los internautas por YouTube que para diciembre de 2005 la plataforma pasó de las 50 millones de visitas al día a 250 millones de visualizaciones luego de que un canal subiera el clip musical Lazy Sunday, transmitido originalmente por Saturday Night Live.

Para el año siguiente, en el 2006, el sitio fue comparado por el gigante del internet, Google, por un valor de 1650 millones de dólares. En ese entonces eran visualizados 100 millones de videos al día y 65 mil clips se añadían a diario. También firmaron acuerdos con disqueras para poder reproducir videos musicales.

YouTube: entre la cultura popular y la política

En el 2022, los videos más reproducidos por los usuarios fueron los de música urbana. (EFE/Sascha Steinbach)
En el 2022, los videos más reproducidos por los usuarios fueron los de música urbana. (EFE/Sascha Steinbach)

Desde que fue puesto en marcha, YouTube fue un sitio que llegó a hacer una revolución no sólo en internet, sino también en la forma en la que los usuarios miran contenido. Muestra de ello el reconocimiento que la revista Time le otorgó en noviembre del 2006 al ser nombrado el “Invento del Año”.

Convertido en el mejor medio de difusión, el gozar de tanta popularidad también ha metido a sus dueños en aprietos como cuando albergar peleas escolares o en donde hay bullying, clips relacionados al terrorismo, narcotráfico u otros temas considerados delicados por su contenido íntimo o por mostrar delitos como asesinatos y más.

Para Estados Unidos uno de los temas más delicados es el de los tiroteos escolares, por lo que YouTube ha estado más de una vez en el ojo del huracán por alojar contenido filmado por los atacantes, como fue el caso de la masacre de Virginia Tech, cuando Cho Seung-Hui, el atacante, subió previamente a los hechos un discurso.

Más recientemente, tras el surgimiento de la pandemia del coronavirus, también ha surgido inquietud sobre cómo la plataforma permite la monetización de contenido que puede ser engañoso y riesgoso para la población.

Aunque no todo es malo, pues a través de dicha plataforma muchas personas han podido ser reconocidas por su talento, como fue el caso de Susan Boyle, quien participó en el programa Britain’s Got Talent cuyo extracto subido a YouTube logró que la mujer pasara a ser una completa desconocida a una de las personas más viralizadas, famosas y aclamadas del internet.

Temas Relacionados

Tendencias YouTubeÚltimas actualizacionesTendencias YouTube hoy

Últimas Noticias

Cómo usar tu móvil para dormir mejor: 5 claves sencillas

Utilizar herramientas que bloqueen ciertas apps a partir de una hora determinada evita que el tiempo frente al celular se alargue innecesariamente

Cómo usar tu móvil para dormir mejor: 5 claves sencillas

Qué hábitos tiene una persona con alto coeficiente intelectual, según la IA

Según Gemini, la inteligencia superior no se traduce únicamente en logros académicos o destrezas en disciplinas técnicas

Qué hábitos tiene una persona con alto coeficiente intelectual, según la IA

Cómo tener una IA funcional sin depender del Wi-Fi

Hoy existen aplicaciones que permiten ejecutar modelos de lenguaje en el propio móvil, eliminando la dependencia de servidores externos

Cómo tener una IA funcional sin depender del Wi-Fi

¿De verdad no hace falta un título para triunfar? El mito de Silicon Valley ante la realidad del empleo actual

La formación académica sigue funcionando como un filtro esencial para muchas oportunidades laborales, según un estudio

¿De verdad no hace falta un título para triunfar? El mito de Silicon Valley ante la realidad del empleo actual

Los 5 hábitos tecnológicos de la Generación Z que los mayores no logran entender, según la IA

Gemini explica que, para los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, buscar información en Google ha dejado de ser la primera opción

Los 5 hábitos tecnológicos de la Generación Z que los mayores no logran entender, según la IA
DEPORTES
El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

Un nuevo título para el tenis argentino en el Challenger Tour: Facundo Díaz Acosta festejó en Sao Leopoldo

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

TELESHOW
La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

Wanda Nara compartió una foto íntima de su viaje asiático: en ropa interior y acostada en la cama de un hotel

Confirmado: los Ratones Paranoicos “jugarán” el Mundial de fútbol

INFOBAE AMÉRICA

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa

Israel localizó una escuela del Líbano que era utilizada por los terroristas de Hezbollah para el almacenamiento de armas