Fideos instantáneos de ‘Las guerreras k-pop’: cuál es el peligro de este reto viral entre los niños

El auge de los retos virales inspirados en 'Las guerreras k-pop' ha provocado un aumento de quemaduras graves en niños. (Netflix)

La película ‘Las guerreras k-pop’ se convirtió en el mayor éxito de la historia de Netflix, atrayendo a millones de espectadores en todo el mundo y generando nuevas tendencias en redes sociales entre los más jóvenes. Sin embargo, uno de estos retos virales —inspirado en escenas donde los personajes comen fideos instantáneos en vasos altos y estrechos— provocó una alerta médica en Estados Unidos.

El Hospital Infantil Shriners de Boston advirtió sobre un aumento de quemaduras graves en niños relacionadas con la preparación y el consumo de estos fideos, una moda que circula con etiquetas como #KPopNoodleChallenge y #DemonHuntersRamen. Los especialistas señalan que este tipo de lesiones ya representa casi un tercio de las escaldaduras pediátricas atendidas en centros médicos de referencia.

La influencia de “Las guerreras k-pop” y el auge de los retos virales

La película amplificó la popularidad de una tendencia en la que los niños comen fideos instantáneos como lo hacen las protagonistas del filme. Los vasos que utilizan, fabricados por Nongshim, se caracterizan por ser más altos y delgados que los de otras marcas, un diseño que, según los especialistas, aumenta el riesgo de accidentes.

Los retos virales #KPopNoodleChallenge y #DemonHuntersRamen motivan a menores a imitar escenas de la película. (Netflix)

Colleen Ryan, médica del Hospital Infantil Shriners de Boston, detalló que ha atendido a menores por quemaduras de fideos instantáneos dos o tres veces por semana: “Incluso antes de la película, las quemaduras por fideos instantáneos representaban casi un tercio del total de quemaduras pediátricas por escaldadura”, precisó la especialista. La moda ha cobrado fuerza en redes sociales, donde los menores publican videos imitando las escenas y sin supervisión adulta.

Por qué los vasos de fideos instantáneos son un peligro oculto

La preparación de fideos instantáneos en vaso requiere verter agua hirviendo directamente en envases de espuma de poliestireno o cartón, materiales que ofrecen poca protección térmica y dificultan el manejo seguro, especialmente para los más pequeños.

Zach Zhang, cirujano plástico y reconstructivo en Vancouver, Canadá, advirtió a The New York Times que la base estrecha y la altura de los vasos facilitan que se vuelquen, lo que expone a los menores a quemaduras en rostro y manos.

La película también ha generado el lanzamiento de múltiples productos para el público juvenil. (Reuters)

El agua utilizada para estos fideos alcanza los 100 grados Celsius (212 grados Fahrenheit), temperatura suficiente para causar no solo escaldaduras profundas sino también daños a los nervios. Además, muchos de estos productos están diseñados para calentarse en microondas, lo que incrementa el riesgo de derrames accidentales durante la manipulación. El riesgo es mayor en niños pequeños, cuya piel es más fina y sensible a las altas temperaturas.

Datos y recomendaciones de los expertos para prevenir lesiones

Un estudio publicado en 2023 por la Universidad de Chicago relevó que el 31% de los ingresos pediátricos por quemaduras en sus centros médicos se relaciona directamente con fideos instantáneos. Las lesiones en ocasiones requieren hospitalización o intervención quirúrgica, como reconstrucción de piel. Frente a este escenario, los especialistas insisten en la importancia de la supervisión adulta durante la preparación y consumo de estos alimentos.

Colleen Ryan subrayó: “No decimos que los niños no deban participar en tendencias divertidas, pero deben hacerlo de forma segura y con la supervisión de un adulto”. Además, los expertos recomiendan que, ante una quemadura, se haga correr agua fría del grifo sobre la zona afectada y se acuda de inmediato a un servicio de urgencias.

Las guerreras k-pop se convirtió en la película más vista de la historia de Netflix. (Netflix)

La advertencia de Ryan y sus colegas busca concientizar sobre los riesgos de una moda que, aunque parece inofensiva, puede tener consecuencias duraderas. La popularidad de Las guerreras k-pop y la viralidad de los retos en redes han visibilizado un peligro cotidiano para los menores, que requiere atención por parte de padres y cuidadores.