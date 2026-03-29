Editar fotos y videos con la voz: así es la nueva función de IA en celulares

Llega por primera vez la edición de imágenes por comandos de voz en smartphones masivos con la colaboración de Google Gemini. (realme)

La edición de imágenes y videos en smartphones usando comandos por voz para crear y modificar contenido en tiempo real usando inteligencia artificial, llega por primera vez. Según realme, existe ahora la función AI Edit Genie, desarrollada junto al sistema Google Gemini, para editar imágenes por voz (desde el inicio de la idea hasta la publicación en segundos).

La integración de esta tecnología permite a los usuarios dictar instrucciones para modificar escenarios, vestuarios y aplicar efectos avanzados sobre imágenes de hasta 50MP. Además, la plataforma habilita tareas en 20 idiomas y suma herramientas como AI Inspiration, AI MagicGlow 2.0, AI Landscape, AI Glare Remover y AI Snap Mode.

El dispositivo realme 15T permite editar imágenes por voz, ofreciendo hasta veinte ediciones diarias gratuitas durante el primer mes.

El celular tiene hasta veinte ediciones diarias gratuitas durante el primer mes.

AI Edit Genie inaugura la edición por voz en smartphones

Con la función AI Edit Genie, los usuarios pueden transformar su proceso creativo a partir de instrucciones habladas, eliminando la necesidad de manipulación manual detallada y reduciendo el tiempo requerido para compartir contenido en redes sociales.

Por lo tanto, esta herramienta convierte al smartphone en una “agencia creativa móvil”, según realme, facilitando la producción de piezas en alta calidad aptas para entornos de consumo inmediato, como festivales o eventos multitudinarios.

El celular tiene una batería de 6.550 mAh y carga rápida de 45W que permite en menos de 40 minutos alcanzar el 50% de su capacidad. Tanto la cámara principal como la frontal ofrecen resoluciones de 50MP, permitiendo tomar fotografías nítidas y videos en situaciones de alta exigencia lumínica y de movimiento. Este sistema, junto con el soporte de memoria RAM dinámica de hasta 18GB y 256GB de almacenamiento interno, permite capturar, editar y almacenar miles de recuerdos sin afectar el rendimiento.

La batería de 6.550 mAh y carga rápida de 45W en realme 15T alcanza el 50% en menos de 40 minutos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Enfoque en diseño para eventos y conciertos

El 15T no solo incorpora ediciones inteligentes: su diseño ultradelgado de 7,79 mm y acabados metálicos lo posicionan como accesorio para usuarios activos en eventos y festivales. Aporta elegancia y resistencia derivada de su certificación IP69, que asegura protección frente al agua y el polvo.

Sebastián Quitian, public Relations Manager de realme Colombia, afirmó: “En realme, entendemos que los conciertos y festivales son un momento para la autoexpresión, la música y la creación de recuerdos inolvidables. Por eso, el realme 15T ha sido diseñado pensando en la vitalidad de nuestros usuarios, combinando un diseño impecable, una cámara potente, una batería de larga duración y herramientas de edición como AI Edit Genie para que puedan vivir y compartir cada instante sin preocupaciones. Queremos que cada festivalero tenga la libertad de brillar y capturar su mejor versión”.

El dispositivo amplía su funcionalidad all-in-one al incorporar el chipset Mediatek Dimensity 6400 Max 5G del fabricante de semiconductores taiwanés Mediatek. Esta tecnología habilita navegación fluida, multitarea y descarga veloz de contenidos incluso en zonas de alta demanda de conectividad.

Ya existen celulares con protección contra chorros de agua a alta presión.

Resistencia IP69 Pro: contra agua, especialmente lluvia

La marca anunció también la incorporación de la tecnología IP69 Pro Water Resistance en su serie realme C85, lo que implica protección ante cuatro estándares internacionales: IP69K para uso industrial, IP69 frente a chorros de agua a alta presión, IP68 para inmersión prolongada y IP66 ante lluvias intensas y salpicaduras.

Esta protección permite que los dispositivos resistan limpieza con vapor a alta presión y temperatura, así como chorros de agua de gran intensidad.

Según las pruebas, se han superado pruebas de durabilidad altamente exigentes: resistencia a 6 metros de profundidad durante 30 minutos y a 0.5 metros durante 60 días, manteniendo el funcionamiento completo del dispositivo.

De esta manera, la serie C muestra que están en tendencia dispositivos que equilibran batería y resistencia para públicos que hoy son más conscientes del cuidado del celular y durabilidad, que en una simple buena foto.