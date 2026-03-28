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La cirugía que hizo un robot controlado a 2.400 km: salvó a un hombre de cáncer de protasta

La conexión de fibra óptica y la red 5G fueron claves para mantener el enlace entre Londres y Gibraltar

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Un robot quirúrgico opera a un paciente en un quirófano. Un cirujano, usando mascarilla y gorro, lo controla a distancia desde una consola con pantallas.
El primer caso de cirugía remota entre Londres y Gibraltar marca un avance en la robótica médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un robot marcó un hito médico al permitir que un cirujano operara a un paciente a más de 2.400 kilómetros de distancia, conectando Londres y Gibraltar en una intervención nunca antes vista.

Paul Buxton, británico de 62 años residente en Gibraltar desde hace cuatro décadas, fue el beneficiado de este avance, después de haber sido diagnosticado con cáncer de próstata poco después de Navidad.

Tradicionalmente, los pacientes con esta condición suelen trasladarse al Reino Unido para someterse a procedimientos especializados, enfrentando viajes, gastos y largas esperas dentro del sistema sanitario británico.

Esta vez todo fue diferente. La intervención se realizó en el St Bernard’s Hospital mediante un robot quirúrgico de última generación. El mando estuvo en manos de Prokar Dasgupta, profesor de urología y director del centro de excelencia en robótica de The London Clinic, quien dirigió la operación desde una consola en Harley Street, Londres.

La Clínica de Londres fue el primer hospital privado del Reino Unido en introducir la cirugía robótica. (The London Clinic's Robotic Centre of Excellence)
La Clínica de Londres fue el primer hospital privado del Reino Unido en introducir la cirugía robótica. (The London Clinic's Robotic Centre of Excellence)

Cómo fue la tecnología usada para esta operación a distancia

La operación se realizó con un robot que cuenta con cuatro brazos y una cámara 3D de alta definición, permitiendo una visión detallada y la ejecución precisa de movimientos complejos durante la cirugía.

La clave para que la cirugía remota fuera posible residió en la tecnología de comunicación ultrarrápida. La empresa tecnológica Presidio habilitó una conexión de fibra óptica entre Londres y Gibraltar, respaldada por una red 5G de seguridad, para garantizar la estabilidad y velocidad de los datos durante todo el procedimiento.

El punto crítico en este tipo de operaciones es la latencia, es decir, el retraso entre la orden del cirujano y la respuesta del robot. En este caso, la latencia fue de solo 60 milisegundos (0,06 segundos), una cifra imperceptible para el cerebro humano y que permitió al doctor Dasgupta controlar el robot como si estuviese físicamente en el quirófano de Gibraltar.

El sistema Toumai, equipado con una cámara 3D, ofreció al cirujano una percepción de profundidad similar a la que brinda la visión directa, lo que resultó determinante para el éxito de la intervención. El propio Dasgupta afirmó que la experiencia fue “casi como estar allí”, destacando que el robot respondió sin complicaciones técnicas relevantes.

Durante la operación, un equipo médico local permaneció alerta en el quirófano de St Bernard’s Hospital. Este protocolo de seguridad estaba diseñado para intervenir de inmediato en caso de que la conexión remota se interrumpiera por cualquier motivo.

Equipo médico realiza cirugía con asistencia de brazos robóticos y pantallas digitales en quirófano moderno
El profesor Prokar Dasgupta controló el robot quirúrgico desde Londres, asegurando una experiencia “casi como estar allí”. Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el futuro de la cirugía remota

El caso de Gibraltar no es aislado. En los últimos años, la robótica quirúrgica ha ido ganando terreno en hospitales de todo el mundo, sobre todo en procedimientos presenciales, donde la precisión y estabilidad de los robots superan a la mano humana en determinados aspectos.

Sin embargo, la verdadera revolución llega con la cirugía a distancia, que elimina barreras geográficas y acerca a los mejores especialistas a pacientes de lugares remotos o de difícil acceso.

La latencia, que depende directamente de la calidad de la conexión y la distancia, ha sido el principal obstáculo para la expansión de estas técnicas. En la intervención desde Londres, los ingenieros lograron reducir este retraso a un nivel en que el cirujano puede operar con total confianza, minimizando los riesgos de errores asociados a demoras en la transmisión de órdenes.

No es el único récord. En 2024, el mismo sistema Toumai permitió una prostatectomía entre Roma y Pekín, cubriendo una distancia de 8.156 kilómetros, lo que demuestra el potencial de la tecnología para conectar puntos distantes del planeta.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La cirugía remota revoluciona el acceso a especialistas en medicina, eliminando barreras geográficas y reduciendo desigualdades en la atención sanitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El éxito del procedimiento en Gibraltar ha impulsado la continuidad del programa de telecirugía. Un segundo paciente local ya fue intervenido con la misma técnica y están previstas nuevas operaciones, incluida una transmisión en directo para 20.000 cirujanos durante el congreso de la European Association of Urology, programada para el 14 de marzo.

El profesor Dasgupta y su equipo confían en que la cirugía remota transforme el acceso a la medicina especializada y reduzca las desigualdades en la atención sanitaria, beneficiando especialmente a comunidades pequeñas o aisladas.

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