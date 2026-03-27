Esta es la ciudad colombiana que ya es considerada Territorio Inteligente en América Latina

La inversión de más de 9 mil millones de pesos fortalece la infraestructura tecnológica de Sincelejo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Sincelejo se consolida como el primer Territorio Inteligente de Colombia gracias a una inversión de más de 9 mil millones de pesos en infraestructura tecnológica, orientada a fortalecer seguridad, movilidad, conectividad y gestión pública basada en datos.

La iniciativa, desarrollada bajo los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC) y liderada por la Alcaldía de Sincelejo, marca un avance significativo para la ciudad en el contexto de innovación urbana nacional.

Un ecosistema tecnológico al servicio del ciudadano

La transformación de Sincelejo responde a un modelo que combina sistemas de vigilancia inteligente, conectividad pública y analítica de datos. El proyecto, operado por la Corporación Talentum, incluye la instalación de 45 dispositivos IoT, como 25 cámaras de reconocimiento facial y 20 cámaras de reconocimiento de placas, orientados a optimizar la respuesta de las autoridades frente a temas de seguridad y movilidad.

La Alcaldía de Sincelejo lidera la transformación digital de la ciudad bajo el modelo de Territorio Inteligente. (Talentum)

Asimismo, la infraestructura contempla tres sistemas de telemetría ambiental, zonas de WiFi público y un sistema de energía solar para garantizar la operatividad de los equipos.

La puesta en marcha de un centro de monitoreo con plataforma digital permite a las instituciones municipales analizar información en tiempo real y tomar decisiones más eficaces. “Sincelejo hoy entra en la conversación de los territorios que están utilizando tecnología y datos para tomar mejores decisiones y mejorar la vida de sus ciudadanos. Ese es el verdadero valor de los territorios inteligentes”, afirmó Juan José Cardona, Director de Tecnologías de la Información de compañía

Educación, cultura y apropiación digital

El proyecto no solo prioriza la infraestructura física, sino que también apuesta por la formación de ciudadanos y funcionarios en el uso de tecnologías avanzadas. En la Biblioteca del Teatro Municipal José Luis Quessep ya operan cinco laboratorios inteligentes, diseñados para fomentar el aprendizaje y la creatividad, así como el acceso a herramientas digitales para niños, jóvenes y adultos.

El centro de monitoreo digital permite a las autoridades analizar datos en tiempo real para una gestión más eficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la estrategia de Territorios Inteligentes contempla procesos de alfabetización digital y acompañamiento pedagógico, orientados a fortalecer las capacidades institucionales e incentivar el uso responsable de las nuevas tecnologías entre la comunidad.

Un modelo replicado en otras regiones de Colombia

La experiencia de Sincelejo forma parte de una estrategia nacional más amplia. El modelo de Territorios Inteligentes también se implementa en el departamento del Quindío, la isla de San Andrés y la ciudad de Cali, con inversiones que superan los 13 mil, 18 mil y 12 mil millones de pesos respectivamente.

Ángela Suaza, gerente del proyecto, indicó que vienen articulando “la infraestructura tecnológica, los procesos institucionales y la apropiación territorial para asegurar que estas soluciones no solo se implementen, sino que realmente generen valor para las administraciones y la ciudadanía”.

Entre las soluciones aplicadas destacan sistemas de monitoreo inteligente, infraestructura IoT, herramientas de análisis de datos, fortalecimiento del turismo digital y procesos de formación en transformación tecnológica, lo que contribuye a llevar la innovación a diferentes regiones del país.

El modelo también se implementa en el departamento de Quindío. (Talentum)

Hacia la consolidación de las Smart Cities en Colombia

La implementación de estos proyectos posiciona a Sincelejo y a los demás territorios como referentes en innovación urbana. El modelo de territorios inteligentes, impulsado por el MinTIC, busca adaptar las tendencias globales de las Smart Cities a las realidades y necesidades de cada región. Esta estrategia integra tecnología, conectividad y análisis de datos, con el objetivo de mejorar la gestión pública y la calidad de vida de los habitantes.

La articulación entre infraestructura tecnológica, instituciones públicas y ciudadanía ha permitido que Sincelejo sea reconocida como un Territorio Inteligente, ejemplo de cómo la innovación puede contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar social en Colombia.