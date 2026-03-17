¿La tienes instalada? Cómo revisar los permisos de tus apps hoy mismo para evitar que te espíen o roben datos

Android ofrece herramientas sencillas y centralizadas para ver, controlar y ajustar los permisos de cada app instalada en tu dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada vez más aplicaciones piden acceso a datos sensibles de tu móvil, como la cámara, el micrófono o la ubicación. Por eso, saber revisar y controlar los permisos que otorgas es clave para evitar fraudes, espionaje y robo de información personal. A continuación, te explicamos paso a paso cómo gestionar estos permisos y qué señales debes vigilar para detectar aplicaciones peligrosas.

Paso a paso: cómo revisar y modificar los permisos de tus apps en Android

Administrar los permisos que otorgas a tus aplicaciones es fundamental para proteger tu privacidad y evitar accesos no deseados a tus datos personales. Android ofrece herramientas sencillas y centralizadas para ver, controlar y ajustar los permisos de cada app instalada en tu dispositivo.

Accede al panel de privacidad

Abre la app de Configuración en tu dispositivo.

Ve a “Seguridad y privacidad” o directamente a “Privacidad”.

Ingresa al “Panel de privacidad” para ver qué apps han accedido a tus datos en los últimos días.

Cada vez más aplicaciones piden acceso a datos sensibles de tu móvil. (Imagen ilustrativa Infobae)

Verifica los permisos de cada app

En Configuración, selecciona “Apps”.

Elige la app que quieres revisar (puedes buscarla en “Ver todas las apps”).

Presiona “Permisos” para ver cuáles tiene concedidos.

Para cambiar un permiso, selecciónalo y elige entre “Permitir”, “No permitir”, “Permitir solo con la app en uso” o “Preguntar siempre”.

Gestiona permisos por tipo

Vuelve a Configuración y accede a “Administrador de permisos” dentro de “Privacidad”.

Selecciona el tipo de permiso ( ubicación , cámara , micrófono , etc.).

Verás la lista de apps con ese permiso y podrás modificarlo app por app.

Quita permisos automáticamente a apps no usadas

En Configuración, entra en “Apps”.

Selecciona la app y busca “Configuración de apps sin usar”.

Activa la opción para pausar la actividad de apps que no utilices.

Una app popular con pocas descargas es sospechosa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo identificar una app fraudulenta antes de instalarla

Revisa estos puntos para evitar instalar software malicioso:

Cantidad de descargas: Una app popular con pocas descargas es sospechosa.

Reseñas y valoraciones: Muchos comentarios negativos, alertas de otros usuarios o reseñas excesivamente positivas y repetidas pueden indicar fraude .

Diseño y logo: Fíjate en detalles sutiles del logo, colores o imágenes. Si hay diferencias respecto al sitio oficial, evita instalarla.

Confirmar la existencia de una app oficial: Consulta la web del servicio o empresa para verificar que tengan una app legítima y descarga solo desde enlaces oficiales.

Nombre y descripción: Errores ortográficos, información imprecisa o desarrolladores desconocidos suelen ser señales de alerta.

Desarrollador: Investiga si el desarrollador tiene más apps publicadas y buena reputación . Los nombres muy parecidos a los originales pueden ser un engaño.

Permisos excesivos: Si una app pide permisos innecesarios (por ejemplo, una linterna que solicita acceso a tus contactos o ubicación), no los concedas.

Consejos extra para proteger tu información

Haz revisiones periódicas de los permisos desde el panel de privacidad.

Mantén actualizado tu sistema operativo y las aplicaciones.

Borra o desinstala apps que no utilices.

Considera subir tus datos importantes a la nube y hacer copias de seguridad .

Si tienes dudas sobre una app, busca opiniones en foros o sitios especializados antes de instalarla.

Haz revisiones periódicas de los permisos desde el panel de privacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gestionar los permisos y saber detectar señales de fraude digital es fundamental para mantener tu privacidad y seguridad en el móvil. Así evitarás que apps maliciosas accedan a datos personales o sensibles sin tu consentimiento.

Cómo proteger tu celular: reglas clave para instalar apps de forma segura

Mantener la seguridad de tu celular es esencial para resguardar tanto tu privacidad como tu información personal. Para reducir riesgos, es importante prestar atención a las aplicaciones que instalas y asegurarte de que provienen de fuentes confiables.

El primer paso fundamental consiste en descargar exclusivamente desde tiendas oficiales como Google Play Store o Apple App Store. Estas plataformas cuentan con sistemas de seguridad integrados, como Google Play Protect, que analizan cada aplicación antes y después de la instalación para detectar virus o software malicioso.

Es importante prestar atención a las aplicaciones que instalas y asegurarte de que provienen de fuentes confiables. (Imagen ilustrativa Infobae)

Evita siempre obtener aplicaciones desde páginas web desconocidas, enlaces recibidos por WhatsApp o archivos “.apk” de procedencia dudosa, salvo que tengas absoluta confianza en el desarrollador.

Antes de instalar cualquier aplicación, dedica tiempo a investigar. Verifica que el desarrollador sea el oficial; por ejemplo, comprueba que WhatsApp figure bajo “Meta Platforms”. Otro aspecto relevante es leer las reseñas y no limitarte únicamente a la puntuación en estrellas. Los comentarios recientes pueden alertar sobre problemas de seguridad o intentos de fraude de una app.

Además, observa la cantidad de descargas: los servicios legítimos y populares suelen registrar millones de instalaciones, lo que puede ser un indicio adicional de su fiabilidad.