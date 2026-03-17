Correr con Apple: así cambiará tu experiencia en la Maratón de Londres con el nuevo socio tecnológico

El TCS London Marathon es reconocido como el mayor evento de su tipo en el mundo. (Composición Infobae: REUTERS/Paul Childs/Aly Song)

London Marathon Events anunció hoy que Apple se suma como socio oficial de productos tecnológicos de alto rendimiento para la edición 2026 del TCS London Marathon, el maratón más popular del planeta.

Esta alianza estratégica refuerza el compromiso de ambas organizaciones por fomentar la actividad física y brindar herramientas avanzadas de salud y fitness a millones de corredores de todos los niveles que participarán el próximo 26 de abril.

Apple y la Maratón de Londres: alianza para potenciar el rendimiento deportivo

El TCS London Marathon es reconocido como el mayor evento de su tipo en el mundo, con más de 1,13 millones de personas postulándose para el sorteo de la edición 2026.

La alianza permitiría que los corredores accedan a recursos digitales que optimizan su entrenamiento, monitoreen su condición física y más. REUTERS/Abdul Saboor

La incorporación de Apple como socio tecnológico implica que los participantes podrán contar con el respaldo de soluciones de salud y fitness desarrolladas por la compañía, pensadas para acompañar tanto a principiantes como a atletas experimentados durante todo su proceso de entrenamiento y competencia.

Hugh Brasher, director ejecutivo de London Marathon Events, destacó en la página London Marathon Events lo siguiente: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Apple como socio oficial del Maratón de Londres TCS”.

“Fomentar la actividad física en personas de todas las edades y capacidades es fundamental para ambas misiones, y esta nueva alianza refleja nuestro compromiso de ayudar a las personas a llevar una vida más saludable”, agregó.

El keniano Alexander Mutiso Munyao termina primero en la carrera masculina del Maratón de Londres 2024, Gran Bretaña. EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Tecnología, motivación y comunidad global de corredores

Desde Apple, Jay Blahnik, vicepresidente de Tecnologías de Fitness, subrayó la relevancia de este evento y el impacto de la tecnología en la preparación deportiva: “La Maratón de Londres es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y una magnífica celebración de la comunidad global de corredores”.

En la página en cuestión se puede leer otra declaración de Blahnik. “Las tecnologías de Apple apoyan a los corredores de todos los niveles con potentes herramientas e información que les ayudan a mantenerse motivados, hacer un seguimiento de su progreso y comprender mejor su salud y estado físico. Nos entusiasma enormemente ser socios del Maratón de Londres TCS 2026”, apuntó.

La alianza permitiría que los corredores accedan a recursos digitales que optimizan su entrenamiento, monitoreen su condición física y se mantengan inspirados antes, durante y después de la carrera. Así, la Maratón de Londres TCS 2026 no solo será una fiesta del deporte, sino también de la innovación tecnológica al servicio de la salud.

Corredores de élite masculinos, incluido el etíope Tamirat Tola, en el centro, durante el Maratón TCS de Londres, el domingo 27 de abril de 2025. (Yui Mok/PA vía AP)

Running 2026: los gadgets inteligentes que transforman la experiencia del corredor

El running en 2026 vive una auténtica revolución tecnológica. Los corredores ya no solo se preocupan por medir distancias o calorías; ahora buscan optimizar su rendimiento y minimizar el riesgo de lesiones a través de dispositivos inteligentes y soluciones basadas en inteligencia artificial.

Para profundizar en esta tendencia, consultamos a Gemini, el modelo de IA de Google, que destaca: “La tendencia ya no es solo medir el ritmo cardíaco, sino anticipar problemas mediante el análisis biomecánico en tiempo real y tecnología invisible”.

Gemini identifica cinco grandes categorías de productos clave para runners en 2026. Entre ellos se encuentran los relojes deportivos avanzados y anillos biométricos, que ofrecen monitoreo no invasivo de lactato y glucosa, un entrenador virtual que ajusta rutinas según el sueño o la variabilidad cardíaca y un GPS de triple banda para una precisión superior.

Los textiles inteligentes, equipados con microfibras especiales, analizan el sudor y notifican al corredor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra innovación relevante son las gafas deportivas de realidad aumentada, capaces de proyectar métricas y rutas directamente en la visión del corredor, además de incorporar un “corredor fantasma” holográfico que sirve como referencia para mantener el ritmo ideal.

Por su parte, el calzado inteligente y las plantillas con sensores analizan la pisada y la potencia en tiempo real, enviando alertas técnicas a los auriculares para prevenir lesiones.

La lista se completa con auriculares de conducción ósea y aire, que permiten escuchar el entorno mientras monitorean temperatura corporal y frecuencia cardíaca, alertando sobre riesgos como el golpe de calor. Finalmente, los textiles inteligentes, equipados con microfibras especiales, analizan el sudor y notifican al corredor sobre la cantidad de líquido y sodio que debe reponer durante la actividad.