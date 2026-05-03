El Salvador ofrece colaboración técnica a países vecinos para agilizar pasos fronterizos terrestres

El gobierno salvadoreño formalizó la oferta de asistencia a sus vecinos después de que el alto flujo de visitantes del Día del Trabajador. (Cortesía: Gobierno de El Salvador)

El Gobierno de El Salvador emitió este sábado un comunicado en el que resalta su disposición formal de brindar cooperación técnica a las autoridades de Honduras y Guatemala, con el objetivo de agilizar los procesos migratorios y aduaneros en las fronteras terrestres. La propuesta surge en respuesta al notable incremento de viajeros, que cruzaron hacia El Salvador durante el feriado por el 1 de mayo, Día del Trabajador y el fin de semana largo.

Según el comunicado, “el alto flujo de personas en los pasos fronterizos terrestres de la región ha generado demoras en los procesos de ingreso”, pero precisó que esas esperas ocurren del lado de los países vecinos, no en territorio salvadoreño. “Del lado salvadoreño, los procesos de ingreso se mantienen ágiles, con tiempos de atención promedio menores a tres minutos por familia y sin filas significativas”, señaló el texto oficial.

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El gobierno salvadoreño enmarcó el fenómeno como una señal positiva. “El incremento en el flujo de visitantes refleja el creciente interés por ingresar a El Salvador, impulsado por las condiciones de seguridad, orden y desarrollo que vive el país”, indicó el comunicado.

El gobierno de El Salvador aseguró agilidad en el ingreso al país, con tiempos de menos de tres minutos por familia en sus fronteras terrestres. (Cortesía: Gobierno de El Salvador)

El texto también destaca que El Salvador ofreció de manera formal cooperación técnica a las autoridades de los países vecinos para contribuir a agilizar los procesos en la región, y reiteró su “total disposición de colaborar en la implementación de medidas que faciliten el tránsito fronterizo”.

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Filas de más de una hora en El Amatillo, la frontera más transitada entre Honduras y El Salvador

La aclaración llegó luego de que ciudadanos hondureños reportaran largas filas y esperas prolongadas en la frontera de El Amatillo, ubicada entre el municipio de Goascorán, en el departamento de Valle (Honduras), y el departamento de La Unión (correspondiente al territorio salvadoreño) durante el 1 de mayo.

A través de redes sociales, varios viajeros denunciaron que permanecieron en fila durante una hora o más, con un avance lento que generó molestia entre quienes buscaban llegar temprano a territorio salvadoreño. El hecho fue recogido por medios hondureños como HCH, que documentaron la saturación en el paso fronterizo.

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Una gran cantidad de turistas aguardan en largas filas del lado hondureño de la frontera de El Amatillo para ingresar a El Salvador durante el feriado del 1 de mayo. (Cortesía: Redes sociales)

Desde tempranas horas del viernes 1 de mayo, decenas de vehículos y buses se desplazaron hacia la zona fronteriza. El asueto, sumado al sábado y domingo, llevó a muchas familias hondureñas a organizar viajes cortos hacia los destinos turísticos de El Salvador.

La percepción de mayor seguridad en El Salvador se ha consolidado como uno de los principales factores que impulsan el turismo regional hacia ese país. Para muchos hondureños, el país vecino ofrece una combinación de precios accesibles, variedad de destinos costeros e históricos, y un ambiente que contrasta con la inseguridad que aún afecta a otras zonas de Centroamérica. Esa tendencia se repite en cada temporada de feriados, con El Amatillo como uno de los principales termómetro del flujo de visitantes entre ambas naciones.

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Autoridades salvadoreñas aclararon que del lado de su territorio los controles migratorios y aduaneros se mantienen ágiles, con tiempos de atención promedio menores a tres minutos por familia y sin inconvenientes para los viajeros.