Tecno

Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este 15 de marzo

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, tiene un precio de 71.702,22 dólares

Guardar
Las criptomonedas se caracterizan por
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)

Las criptomonedas son un activo digital innovador que han experimentado un crecimiento monumental en los últimos tiempos debido a varios factores que contribuyen a ello, entre ellos que algunos gobiernos hayan decidido darles una oportunidad como moneda de curso legal; no obstante, también han sufrido descalabros que han puesto en duda su viabilidad, como el más reciente episodio conocido como el "criptoinvierno".

Pese a este panorama, cada vez más personas han empezado a adquirir criptodivisas para poder invertir en algo "seguro" y "fiable" tanto a corto como a largo plazo, a pesar de los niveles extremos de volatilidad que sufre constantemente.

No obstante, invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa particularidad, pues a diferencia del dinero corriente, no son un objeto físico.

El costo de las criptomonedas

Esta es la cotización de las criptodivisas más destacadas en este momento.

El bitcoin cotiza este día en 71.702,22 dólares, lo que implica un cambio de 1,03% en las últimas horas.

La segunda criptomoneda más popular del mercado, ethereum, ha mostrado un movimiento de 1,15% en las últimas 24 horas, por lo que su valor se ubica en 2.116,72 dólares.

Sobre Tether US, cotiza en 1 dólares, por lo que en el último día tuvo un movimiento de -0,01%.

Por su parte, BNB tiene un valor de 662,15 dólares, con un cambio de 0,96%, en tanto que el litecoin hace lo propio con 55,43 dólares tras una variación de 0,22%.

Finalmente, el dogecoin, una de las monedas digitales que fue impulsada por Elon Musk, tiene un valor de 0,1 dólares tras presentar un cambio de 0,29% en las últimas 24 horas.

Paso a paso para invertir en criptomonedas

Desde bitcoin hasta ethereum, la forma más simple y segura de comprar criptos es a través de plataformas en línea, mejor conocidas como exchanges. Algunas de ellas ofrecen carteras virtuales y minar los activos a cambio de una comisión, para que el comprador se despreocupe de implementar estrategias todos los días para aumentar ganancias y simplemente revise lo que se ha generado.

Invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa peculiaridad, pues a diferencia del dinero corriente, no tienen un soporte físico.

Existen varias plataformas de exchanges, entre las más populares están Binance y Coinbase, que pueden ser localizadas fácilmente desde un buscador como Google. Una vez en sus sitios se debe seleccionar la opción de registro y elegir el método de pago para hacer las compras de las criptos que se deseen, ya que ofrecen varias con diferentes denominaciones en el mercado. No hay que olvidar que son volátiles, por lo que es importante siempre tener en cuenta su valor actual.

Monedas virtuales en Latinoamérica

Criptomonedas en México: el Banco de México (Banxico) ha determinado que ninguna de las instituciones que participan en el sistema financiero nacional podrá hacer uso o deberá permitir operaciones de ninguna clase a través de este medio de pago.

En territorio mexicano el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, ha mostrado interés en las criptomonedas y ha asegurado que varios de sus negocios aceptarán bitcoin en el futuro, incluido su banco; actualmente una de sus tiendas más populares ya lo hace.

Foto de archivo ilustrativa de
Foto de archivo ilustrativa de una representación del bitcoin. (REUTERS/Dado Ruvic)

Criptomonedas en Perú: el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha dejado en claro que su misión no es ser el primero ni el segundo banco central que regule el uso de las criptomonedas, ello debido a la inestabilidad que las caracteriza. Sin embargo, hace días el presidente del (BCR) aseguró que el BCR trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

Criptomonedas en Colombia: en la nación sudamericana hay más de 500 sitios donde es permitido pagar con criptodivisas. Colombia ocupa el puesto 14 entre 26 países de adopción de criptomonedas, según el informe de Finder.

Criptomonedas en Centroamérica: en el gobierno de El Salvador, el bitcoin, que en septiembre de 2021 se convirtió en moneda de curso legal, ha perdido oficialmente este estatus en este enero del 2025 tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del país. Según informó la prensa local, la modificación de la Ley Bitcoin fue impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y respaldada por la mayoría oficialista en el órgano legislativo. Este cambio marca el fin de una política que había colocado al país centroamericano en el centro del debate global sobre las criptomonedas.

¿Cómo crear una criptomoneda?

Al momento de crear una criptomoneda es importante primero determinar qué se desea tener: una moneda o un token. La primera usa su propia blockchain, mientras que la segunda se basa en una red preexistente.

De acuerdo con el sitio de Binance, para crear una criptomoneda se necesita de un gran equipo de desarrolladores y expertos; mientras que para el token sí se requieren conocimientos técnicos pero es posible crearlo en minutos a través del uso de otras blockchains como Ethereum o BNB, que son las más populares.

Los costos de creación, el tiempo requerido y el uso de fuerza de trabajo dependerá de si se opta por hacer una moneda virtual o un token. En éste último caso también se puede usar un código establecido para crear tokens o pagar para usar un servicio de creación de monedas.

Es importante saber que antes de crear una criptomoneda se debe considerar su utilidad y estado legal.

En el caso de elegir crear una criptomoneda, entonces se debe elegir una blockchain, posteriormente se debe hacer un plan acorde al funcionamiento y la funcionalidad de la blockchain para diseñar los nodos y la interfaz.

Temas Relacionados

Precio CriptomonedasBitcoinEthereumMercado de criptomonedasEconomía digitalInversionesÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

YouTube, la plataforma de videos más famosa del mundo, genera alrededor de 15 mil millones de dólares al trimestre y al día son reproducidos alrededor de 5 mil millones de clips

YouTube en Argentina: la lista

Estudio sugiere que los juguetes con IA pueden representar un riesgo de seguridad para los niños

Los investigadores advierten que los juguetes con inteligencia artificial pueden malinterpretar emociones

Estudio sugiere que los juguetes

Cómo funciona el detector de WhatsApp que alerta sobre enlaces vinculados a estafas

El sistema, impulsado por inteligencia artificial, notifica al usuario cuando detecta vínculos extraños o comportamientos irregulares en mensajes

Cómo funciona el detector de

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

En el 2006 la revista Time otorgó a YouTube el premio por el Invento del Año

YouTube en Colombia: la lista

Top 10 videos más vistos en YouTube Chile hoy

En el 2006 la revista Time nombró a YouTube como el Invento del Año

Top 10 videos más vistos
DEPORTES
El hito de Carlos Reutemann

El hito de Carlos Reutemann que igualó Franco Colapinto en la Fórmula 1 después de 44 años

Los memes de la brillante actuación de Colapinto en China: el toque de Ocon y cuando fue 2° en la carrera, los focos

El insólito choque de Esteban Ocon a Franco Colapinto durante el GP de China de Fórmula 1: la reacción de Flavio Briatore

El análisis de Franco Colapinto tras sumar su primer punto con Alpine en el GP de China de la Fórmula 1: “Estoy con bronca”

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de China de F1: sobrepasos y maniobras defensivas para completar una fantástica labor

TELESHOW
Panam reflexionó sobre el fenómeno

Panam reflexionó sobre el fenómeno de Kidzapalooza y confesó su secreto para mantener su espíritu joven intacto

Quiénes son los artistas destacados que se presentan este domingo en Lollapalooza: Sabrina Carpenter, Doechii y Deftones

De la guerra de vedettes al chat de mamis: la relación de Wanda Nara y Evangelina Anderson a lo largo del tiempo

Natalia Oreiro: “Empecé a vaciarme de mi propia historia para entregarle mi cuerpo a la de otros”

Santiago Fillol, el guionista argentino de Sirat, la película candidata al Oscar: “Es un privilegio no buscado”

INFOBAE AMÉRICA

Por ahora, Delcy Rodríguez

Por ahora, Delcy Rodríguez

Taiwán detectó un repunte de aviones militares chinos tras semanas de inusual calma

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con “perseguir y matar” al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Asesinatos de periodistas y auge de las “zonas silenciadas”: crece la preocupación en Ecuador por la violencia contra la prensa