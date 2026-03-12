Tecno

Cómo optimizar tu Smart TV para disfrutar escenas oscuras en series y películas

En los televisores actuales, el brillo influye tanto en la luminosidad general como en la percepción de los negros y los detalles en las zonas oscuras

Guardar
El valor gamma es el
El valor gamma es el responsable de equilibrar la recuperación de información tanto en zonas luminosas como oscuras. (Imagen ilustrativa Infobae)

A pesar de invertir en un televisor o proyector de última generación y ajustar cada parámetro para lograr una imagen sobresaliente, muchas veces el contenido real no luce como las demos: aparecen películas o series en las que los detalles se pierden entre sombras y los diálogos resultan inaudibles.

En parte, esto se debe tanto a decisiones creativas de edición como a limitaciones técnicas en la reproducción doméstica. Sin embargo, es posible mejorar la visualización de secuencias oscuras ajustando correctamente algunos valores clave en la configuración de tu Smart TV.

Brillo y contraste: encontrar el equilibrio en imágenes oscuras

El primer punto a revisar es el ajuste de brillo. En los televisores modernos, el brillo no solo afecta la luminosidad general, sino que determina cómo se perciben los negros y los matices en las zonas sombrías de la imagen.

Puedes mejorar cómo ves escenas
Puedes mejorar cómo ves escenas oscuras ajustando los parámetros clave de tu Smart TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se eleva demasiado, los colores se ven lavados y los negros se transforman en grises; si se reduce en exceso, se pierden detalles en los ambientes poco iluminados. Conviene utilizar patrones de calibración para establecer el punto óptimo: comienza con el brillo bajo y ve incrementando hasta distinguir claramente las transiciones entre distintos niveles de negro.

Por otro lado, el contraste controla la intensidad de los blancos y la fuerza total de la imagen. Ajustar este parámetro demasiado alto puede saturar las zonas claras y borrar detalles importantes, mientras que un contraste bajo genera imágenes apagadas y poco impactantes.

Para mejorar la visualización de películas oscuras, lo ideal es subir el contraste un poco más de lo habitual, siempre comprobando que no se pierdan matices en las áreas brillantes.

El contraste controla la intensidad
El contraste controla la intensidad de los blancos y la fuerza total de la imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gamma y luz de fondo: potenciar detalles en condiciones difíciles

El valor gamma es el responsable de equilibrar la recuperación de información tanto en zonas luminosas como oscuras. Un gamma bajo produce imágenes más brillantes, pero sacrifica detalles en las áreas iluminadas; un gamma alto suaviza la dureza de los blancos, a costa de perder información en las sombras.

El estándar suele ser 2.2, pero en escenas particularmente oscuras puede ser útil experimentar dentro de un rango entre 1.8 y 2.5 hasta hallar el punto que revele mejor los detalles sin degradar la imagen general.

En cuanto a la luz de fondo, este ajuste regula la intensidad de los LEDs o diodos OLED que iluminan el panel. No debe confundirse con el brillo: la luz de fondo determina cuánta luz emite la pantalla, permitiendo adaptar la visualización a las condiciones del entorno.

Para escenas muy oscuras, aumentar temporalmente este valor puede hacer que los detalles ocultos sean más visibles, sobre todo si miras la televisión en ambientes con mucha luz.

El valor gamma es el
El valor gamma es el responsable de equilibrar la recuperación de información tanto en zonas luminosas como oscuras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para sacar el máximo partido a tu televisor

No existe una receta universal para todos los modelos y situaciones, pero algunos principios pueden guiarte:

  • Utiliza patrones de calibración, disponibles en línea, para ajustar brillo, contraste y gamma.
  • Evita los extremos: pequeños incrementos suelen ser más efectivos que cambios bruscos.
  • Si vas a ver contenido especialmente oscuro, realiza ajustes temporales y vuelve a tu configuración habitual después.
  • Ten en cuenta que no todos los detalles pueden recuperarse, ya que la información depende en última instancia de la fuente y la edición original.

Ajustando estos parámetros, podrás mejorar la experiencia visual en series y películas con escenas oscuras, logrando un mejor equilibrio entre profundidad de negros, matices y luminosidad general, sin perder la esencia de la producción original.

Trucos sencillos para mejorar el sonido de tu Smart TV en casa

Para mejorar la calidad de audio en tu Smart TV, comienza revisando las opciones de sonido en el menú de configuración. Ajustar el ecualizador, activar modos como “diálogos claros” o “cine”, y subir levemente los graves puede marcar una diferencia notable en la nitidez y profundidad del sonido.

La función principal de una
La función principal de una barra de sonido es mejorar la calidad de audio de tu televisor. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si tu televisor lo permite, prueba con diferentes perfiles de audio hasta encontrar el que mejor se adapte al tipo de contenido que ves habitualmente.

Otra forma sencilla de optimizar el sonido es conectar altavoces externos o una barra de sonido. Estos dispositivos ofrecen mayor potencia y claridad que los altavoces integrados, mejorando la experiencia tanto al ver películas como al escuchar música. También puedes usar auriculares Bluetooth para una experiencia más envolvente y sin interferencias.

Temas Relacionados

Smart TVSeriesPelículasPantallaLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Google Maps estrena Ask Maps, la función que responde dudas sobre rutas y lugares en lenguaje natural

Según Miriam Daniel, vicepresidenta y directora general de Google Maps, esta función permite “transformar la exploración en una conversación sencilla”

Google Maps estrena Ask Maps,

El uso de la IA está cambiando la forma de expresarnos: esto descubrieron los expertos

Nuevas investigaciones revelan que los modelos de lenguaje impulsados por inteligencia artificial están moldeando la manera en que escribimos, pensamos y debatimos

El uso de la IA

La inteligencia artificial amenaza con despidos masivos en empleos de oficina

Mientras empresas adoptan nuevas estrategias, crece la tensión social por el potencial impacto en puestos de entrada y sectores tradicionalmente estables

La inteligencia artificial amenaza con

La voz de Mega Man no será parte del nuevo juego: rechazó a Capcom por temor a la IA

Ben Diskin decidió no aceptar la oferta que le hizo Capcom, pues no le dieron un contrato para proteger su voz de la IA

La voz de Mega Man

Más de 1.000 dólares pagan a humanos al mes para entrenar robots y chatbots con IA

Países como Argentina, México y Colombia registran pagos que van entre los 10 y 20 dólares por hora

Más de 1.000 dólares pagan
DEPORTES
En el duelo de equipos

En el duelo de equipos cordobeses, Talleres e Instituto animan la fecha 10 del Torneo Apertura

“Hice sobrepasos que no quería”: la increíble revelación sobre las complicaciones de la nueva era de la Fórmula 1

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

La áspera discusión de Valentín Barco con un compañero del Racing de Estrasburgo en pleno campo: la sentencia del técnico

La historia detrás del tenista argentino que roció la pelota con un spray en el Challenger de Santiago y encendió la polémica

TELESHOW
Emanuel Noir, de Ke Personajes,

Emanuel Noir, de Ke Personajes, anunció que dejará las redes sociales: “Una búsqueda mayor a la que creí, apareció”

El anuncio del Indio Solari a 10 años de su último recital en Tandil: “Muy pronto”

Malena Guinzburg recordó a su padre a 18 años de su muerte: “Te extraño, y mucha gente también”

Canal 22 presentó su grilla de programación: quiénes son las figuras que integrarán los equipos

Wanda Nara respondió a las acusaciones de maltrato animal: “Construí un lugar seguro para ellos”

INFOBAE AMÉRICA

Cuál es el método funerario

Cuál es el método funerario que la ciencia considera más ecológico

Un avión estadounidense de reabastecimiento se estrelló en el oeste de Irak durante una operación militar

Estados Unidos sancionó a una red de hackers norcoreanos que generó casi 800 millones de dólares para el programa de misiles de Pyongyang

Chile y Estados Unidos acordaron impulsar proyectos conjuntos en el suministro de minerales críticos y tierras raras

El Salvador conmemora 49 años del asesinato de Rutilio Grande y sus acompañantes