Tecno

Jóvenes entre 22 y 25 años tienen problemas para encontrar trabajo en estas profesiones por la IA

Un estudio de Anthropic revela que esta tecnología no está generando despidos por ahora, pero si problemas de acceso

Guardar
La inteligencia artificial dificulta el
La inteligencia artificial dificulta el acceso laboral de jóvenes entre 22 y 25 años en profesiones de alta exposición tecnológica.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los retos tradicionales que tienen los jóvenes para entrar al mundo laboral, hoy la inteligencia artificial representa un reto adicional a superar. Un estudio de Anthropic, la empresa creadora de Claude, revela que el mayor impacto inmediato de la IA no es la destrucción masiva de puestos de trabajo, sino la dificultad que tienen los trabajadores más jóvenes para conseguir empleo en ciertas profesiones.

El informe va más allá de predicciones catastroficas en las que todos los trabajos están en riesgo, buscando aterrizar la actualidad laboral el impacto de esta tecnología, que ya está generando movimientos en ciertas profesiones y en edades especificas, como los trabajadores que tienen entre 22 y 25 años.

Cuál es el impacto del acceso de los jóvenes al trabajo desde la llegada de la IA

Para medir el impacto sobre el acceso laboral de los jóvenes, los investigadores cruzaron estos datos con información proveniente de encuestas de empleo en Estados Unidos, especialmente enfocándose en la franja etaria de 22 a 25 años.

Los resultados muestran que, si bien no se han registrado aumentos sistemáticos de desempleo en las profesiones más expuestas a la IA, sí se observa una caída significativa en la tasa de ingreso de jóvenes a estos sectores, como programadores informáticos, atención al cliente y operadores de datos, desde la aparición de ChatGPT a finales de 2022.

En América Latina, la inteligencia
En América Latina, la inteligencia artificial podría profundizar el impacto laboral en call centers, back-office y soporte técnico por menores protecciones laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En concreto, el estudio revela que la proporción de jóvenes que logran acceder a ocupaciones con alta exposición a la automatización por IA cayó aproximadamente un 14% respecto a los valores de 2022.

Este fenómeno no se debe a despidos, sino a una ralentización en la contratación: simplemente, los jóvenes están encontrando menos oportunidades de entrada en los sectores más transformados por la inteligencia artificial.

El análisis de Anthropic indica que el efecto de la IA en el acceso laboral juvenil se manifiesta principalmente como una reducción en las nuevas contrataciones en profesiones de alta exposición, más que en una oleada de despidos.

Profesiones donde los jóvenes encuentran más dificultades para acceder

Lideran la lista los programadores informáticos, con una cobertura del 75% de sus tareas posibles de automatizarse; les siguen los representantes de atención al cliente y los operadores de ingreso de datos, con un 67% de cobertura.

Programadores informáticos, atención al cliente
Programadores informáticos, atención al cliente y operadores de datos enfrentan una reducción significativa en las oportunidades laborales para jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos sectores, históricamente asociados a empleos de entrada para jóvenes profesionales con formación universitaria o técnica, han comenzado a requerir menos personal nuevo debido a la adopción de herramientas automatizadas capaces de asumir muchas de las tareas rutinarias.

El fenómeno no se limita a Estados Unidos. El informe advierte que regiones como América Latina, con sectores relevantes de call centers, back-office y soporte técnico, podrían experimentar un efecto aún más agudo por la mayor presión de costos y menores protecciones laborales.

Por el contrario, profesiones que requieren trabajo físico presencial, como cocineros, mecánicos, camareros o socorristas, muestran una exposición nula a la automatización por modelos de lenguaje. El 30% de los trabajadores en estos oficios no enfrenta competencia directa de la IA, al menos en el estado actual de la tecnología.

El perfil demográfico de los más expuestos también desafía los prejuicios habituales. Los trabajadores en ocupaciones de alta exposición tienden a ser mayores, más educados y mejor remunerados. Este grupo gana en promedio un 47% más que los menos expuestos y es mucho más proclive a tener títulos de posgrado.

El informe destaca que el
El informe destaca que el efecto de la inteligencia artificial se manifiesta como menor entrada de jóvenes, y no como despidos masivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué se ha complicado el acceso desde la llegada de ChatGPT

La irrupción de ChatGPT y otros modelos avanzados de lenguaje ha acelerado la integración de la inteligencia artificial en tareas administrativas, técnicas y de soporte. Desde finales de 2022, empresas de todo el mundo han comenzado a experimentar con el uso de IA para automatizar procesos que antes dependían en gran medida de personal de entrada.

Según la investigación de Anthropic, la brecha entre lo que la IA puede hacer en teoría y lo que realmente ejecuta en el día a día es todavía grande, pero se está cerrando a medida que mejoran los modelos y se extiende su adopción.

Por ejemplo, en computación y matemáticas, la IA podría asumir el 94% de las tareas, pero en la práctica solo cubre el 33%. En administración y oficina, la capacidad teórica alcanza el 90%, pero el uso real es considerablemente menor.

La irrupción de ChatGPT y
La irrupción de ChatGPT y modelos de IA acelera la automatización de tareas administrativas y técnicas desde finales de 2022. (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)

A pesar de esta brecha, el impacto ya es palpable en los procesos de contratación. Las empresas, conscientes de la posibilidad de automatizar muchas funciones, tienden a ralentizar la incorporación de nuevos empleados en los sectores más expuestos.

Los jóvenes, que históricamente cubrían estos puestos de entrada, se ven desplazados hacia otros sectores o postergan su ingreso al mercado laboral, en algunos casos optando por extender sus estudios o aceptar empleos menos alineados con su formación.

El estudio señala que el fenómeno no es homogéneo para todas las edades. La caída en la tasa de nuevos empleos es específica para el grupo de 22 a 25 años, mientras que para los trabajadores mayores de 25 años no se registran descensos significativos en la contratación en los sectores de alta exposición.

Temas Relacionados

JóvenesEmpleointeligencia artificialProgramadoresAnthropicTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Google habilita Now Playing, una app para reconocer canciones al estilo Shazam

La aplicación detecta en segundo plano cualquier música ambiental y muestra el nombre de la canción directamente en la pantalla del móvil

Google habilita Now Playing, una

El fin de las apps manuales: Gemini toma el control del celular para hacer tus compras y trámites

Entre las acciones posibles se encuentran realizar pedidos de comida a domicilio a través de aplicaciones compatibles, reservar transporte, etc.

El fin de las apps

Datos para la eternidad: los ‘cristales de memoria’ que prometen guardar la historia humana por siglos

El vidrio de sílice es resistente al paso del tiempo, por lo que los datos podrían conservarse durante miles de años, siempre y cuando el disco no sufra daños físicos

Datos para la eternidad: los

Los celulares van a desaparecer, así lo predice Mark Zuckberger, dueño de WhatsApp y Meta

Gafas inteligentes con inteligencia artificial y multitarea buscan integrar la vida digital y física, mientras Zuckerberg proyecta una nueva era de conectividad sin pantallas tradicionales

Los celulares van a desaparecer,

Por qué no deberías ver las películas nominadas al Oscar 2026 en Magis TV o Xuper TV

Los riesgos van desde el robo de datos hasta la instalación de malware que puede afectar no solo al aparato principal sino a toda la red doméstica

Por qué no deberías ver
DEPORTES
La magistral jugada del argentino

La magistral jugada del argentino Thiago Fernández en el empate entre Real Oviedo y Espanyol por La Liga de España

Indian Wells: Francisco Cerúndolo quedó eliminado ante el británico Jack Draper

El auto de medio millón de dólares que Jake Paul le regaló a su prometida Jutta Leerdam: la reacción de la campeona olímpica

Alerta en Brasil: Neymar fue excluido de la convocatoria del Santos y peligra su presencia en el Mundial 2026

Lisandro Martínez reveló el gesto de Dibu Martínez y Alexis Mac Allister tras su última lesión: “Así somos en la Selección”

TELESHOW
Eva De Dominici se sometió

Eva De Dominici se sometió a una intervención quirúrgica y se complicó: cómo sigue su salud

De Gastón Edul a Lit Killah: quiénes son todos los argentinos que pelearán en La Velada del Año 6

Luciano Castro habló por primera vez luego de su internación: "Pedí ayuda y me dieron ayuda"

Cris Morena le dedicó un video a la China Suárez por sus 34 años con el paso de la actriz por sus programas: “Feliz vida”

María Becerra relató su experiencia después de haber atravesado dos embarazos ectópicos: “No se qué me pasa”

INFOBAE AMÉRICA

Hallan en Australia los cristales

Hallan en Australia los cristales más antiguos del mundo: por qué pueden ser claves para entender el origen de la Tierra

“Si la guerra seguía su curso Occidente podía estar en peligro”: el análisis de Alejandro Corbacho sobre lo que significaba para la región la escalada de tensión en Medio Oriente

El opositor Juan Pablo Guanipa anunció que un tribunal venezolano ordenó el cierre de su causa por terrorismo

Una protesta estudiantil sacude la Universidad de La Habana en medio de la crisis en Cuba

1win organiza vuelos chárter privados para clientes VIP que abandonan los EAU en medio de interrupciones en la aviación