Jóvenes entre 22 y 25 años tienen problemas para encontrar trabajo en estas profesiones por la IA

La inteligencia artificial dificulta el acceso laboral de jóvenes entre 22 y 25 años en profesiones de alta exposición tecnológica.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los retos tradicionales que tienen los jóvenes para entrar al mundo laboral, hoy la inteligencia artificial representa un reto adicional a superar. Un estudio de Anthropic, la empresa creadora de Claude, revela que el mayor impacto inmediato de la IA no es la destrucción masiva de puestos de trabajo, sino la dificultad que tienen los trabajadores más jóvenes para conseguir empleo en ciertas profesiones.

El informe va más allá de predicciones catastroficas en las que todos los trabajos están en riesgo, buscando aterrizar la actualidad laboral el impacto de esta tecnología, que ya está generando movimientos en ciertas profesiones y en edades especificas, como los trabajadores que tienen entre 22 y 25 años.

Cuál es el impacto del acceso de los jóvenes al trabajo desde la llegada de la IA

Para medir el impacto sobre el acceso laboral de los jóvenes, los investigadores cruzaron estos datos con información proveniente de encuestas de empleo en Estados Unidos, especialmente enfocándose en la franja etaria de 22 a 25 años.

Los resultados muestran que, si bien no se han registrado aumentos sistemáticos de desempleo en las profesiones más expuestas a la IA, sí se observa una caída significativa en la tasa de ingreso de jóvenes a estos sectores, como programadores informáticos, atención al cliente y operadores de datos, desde la aparición de ChatGPT a finales de 2022.

En América Latina, la inteligencia artificial podría profundizar el impacto laboral en call centers, back-office y soporte técnico por menores protecciones laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En concreto, el estudio revela que la proporción de jóvenes que logran acceder a ocupaciones con alta exposición a la automatización por IA cayó aproximadamente un 14% respecto a los valores de 2022.

Este fenómeno no se debe a despidos, sino a una ralentización en la contratación: simplemente, los jóvenes están encontrando menos oportunidades de entrada en los sectores más transformados por la inteligencia artificial.

El análisis de Anthropic indica que el efecto de la IA en el acceso laboral juvenil se manifiesta principalmente como una reducción en las nuevas contrataciones en profesiones de alta exposición, más que en una oleada de despidos.

Profesiones donde los jóvenes encuentran más dificultades para acceder

Lideran la lista los programadores informáticos, con una cobertura del 75% de sus tareas posibles de automatizarse; les siguen los representantes de atención al cliente y los operadores de ingreso de datos, con un 67% de cobertura.

Programadores informáticos, atención al cliente y operadores de datos enfrentan una reducción significativa en las oportunidades laborales para jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos sectores, históricamente asociados a empleos de entrada para jóvenes profesionales con formación universitaria o técnica, han comenzado a requerir menos personal nuevo debido a la adopción de herramientas automatizadas capaces de asumir muchas de las tareas rutinarias.

El fenómeno no se limita a Estados Unidos. El informe advierte que regiones como América Latina, con sectores relevantes de call centers, back-office y soporte técnico, podrían experimentar un efecto aún más agudo por la mayor presión de costos y menores protecciones laborales.

Por el contrario, profesiones que requieren trabajo físico presencial, como cocineros, mecánicos, camareros o socorristas, muestran una exposición nula a la automatización por modelos de lenguaje. El 30% de los trabajadores en estos oficios no enfrenta competencia directa de la IA, al menos en el estado actual de la tecnología.

El perfil demográfico de los más expuestos también desafía los prejuicios habituales. Los trabajadores en ocupaciones de alta exposición tienden a ser mayores, más educados y mejor remunerados. Este grupo gana en promedio un 47% más que los menos expuestos y es mucho más proclive a tener títulos de posgrado.

El informe destaca que el efecto de la inteligencia artificial se manifiesta como menor entrada de jóvenes, y no como despidos masivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué se ha complicado el acceso desde la llegada de ChatGPT

La irrupción de ChatGPT y otros modelos avanzados de lenguaje ha acelerado la integración de la inteligencia artificial en tareas administrativas, técnicas y de soporte. Desde finales de 2022, empresas de todo el mundo han comenzado a experimentar con el uso de IA para automatizar procesos que antes dependían en gran medida de personal de entrada.

Según la investigación de Anthropic, la brecha entre lo que la IA puede hacer en teoría y lo que realmente ejecuta en el día a día es todavía grande, pero se está cerrando a medida que mejoran los modelos y se extiende su adopción.

Por ejemplo, en computación y matemáticas, la IA podría asumir el 94% de las tareas, pero en la práctica solo cubre el 33%. En administración y oficina, la capacidad teórica alcanza el 90%, pero el uso real es considerablemente menor.

La irrupción de ChatGPT y modelos de IA acelera la automatización de tareas administrativas y técnicas desde finales de 2022. (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)

A pesar de esta brecha, el impacto ya es palpable en los procesos de contratación. Las empresas, conscientes de la posibilidad de automatizar muchas funciones, tienden a ralentizar la incorporación de nuevos empleados en los sectores más expuestos.

Los jóvenes, que históricamente cubrían estos puestos de entrada, se ven desplazados hacia otros sectores o postergan su ingreso al mercado laboral, en algunos casos optando por extender sus estudios o aceptar empleos menos alineados con su formación.

El estudio señala que el fenómeno no es homogéneo para todas las edades. La caída en la tasa de nuevos empleos es específica para el grupo de 22 a 25 años, mientras que para los trabajadores mayores de 25 años no se registran descensos significativos en la contratación en los sectores de alta exposición.