¿Está tu empleo en riesgo?: Anthropic publica la lista de trabajos más expuestos a la IA

La irrupción de la Inteligencia Artificial ha reabierto el debate sobre el futuro del empleo y la seguridad laboral. Por primera vez, una de las compañías líderes del sector, Anthropic, ha difundido datos concretos sobre los perfiles profesionales que enfrentan una mayor exposición a la automatización, según el uso real de su modelo Claude.

Este análisis permite identificar con claridad qué sectores podrían transformarse radicalmente en los próximos años y qué trabajadores deben prepararse para convivir —o competir— con la tecnología.

Impacto de la Inteligencia Artificial en el mercado laboral según Anthropic

La publicación del ‘Índice de Exposición a la IA’ por parte de Anthropic marca un antes y un después en la transparencia con que las empresas tecnológicas comparten su visión sobre el futuro del trabajo.

Hasta el momento, en Estados Unidos no se han registrado despidos masivos atribuibles a la adopción de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, las advertencias sobre el reemplazo de trabajadores por IA se basaban en suposiciones y proyecciones, sin datos abiertos o verificables. Anthropic, con su estudio, ofrece por primera vez un panorama basado en el análisis de millones de interacciones reales de usuarios con su herramienta.

El informe revela que los modelos de IA son capaces de asumir tareas que tradicionalmente estaban reservadas a profesionales humanos, en particular en áreas donde la actividad se desarrolla principalmente frente a una pantalla y puede ser descompuesta en procesos lógicos o repetitivos.

Según el estudio, los perfiles más expuestos son aquellos cuyos flujos de trabajo pueden digitalizarse por completo y cuyo valor añadido reside en el procesamiento de información más que en la interacción física o la creatividad humana.

Los programadores encabezan la lista de Anthropic. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el ‘Índice de Exposición a la IA’, las profesiones que tienen mayor riesgo de ser automatizadas por la IA son:

Programadores

Representantes de servicio de atención al cliente

Analistas de datos

Especialistas de registros médicos

Analistas de mercado y especialistas de marketing

Representantes de ventas

Analistas financieros

Analistas y control de calidad de software

Analistas de seguridad de la información

Especialistas en soporte técnico de usuario.

Estos campos, principalmente vinculados a la informática, las finanzas y el marketing, presentan una alta susceptibilidad a la sustitución debido a la eficacia con la que la IA ejecuta tareas rutinarias, análisis de grandes volúmenes de datos y gestión de sistemas digitales.

El avance de la Inteligencia Artificial en el mercado laboral significa que cada vez más profesionales deberán adaptarse a nuevos entornos y tareas. El riesgo de que un trabajo sea sustituido por una IA depende en gran medida de la naturaleza de las tareas.

Mientras los puestos que requieren habilidades físicas, presencia en espacios concretos o interacción humana directa parecen menos expuestos, aquellos que pueden ser digitalizados y gestionados de forma remota se encuentran bajo una amenaza creciente de automatización.

¿Está ocurriendo ya la sustitución laboral por Inteligencia Artificial?

Pese al temor creciente sobre el reemplazo inmediato de trabajadores por sistemas de IA, el estudio de Anthropic aporta un matiz relevante: hasta el momento, en Estados Unidos no se han registrado despidos masivos atribuibles a la adopción de la inteligencia artificial en los sectores analizados.

Las tasas de desempleo entre los profesionales cuyas tareas podrían ser automatizadas se mantienen estables en comparación con los registros históricos.

Empleados observan con preocupación el avance de la inteligencia artificial en su lugar de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, sí se detecta una ralentización en los procesos de contratación, especialmente en el rango de edad de 22 a 25 años. Este fenómeno sugiere que el impacto de la IA se traduce, por ahora, en una menor demanda de nuevos empleados más que en despidos directos.

Las empresas, conscientes del potencial de la IA para asumir tareas repetitivas o automatizables, optan por incorporar únicamente a profesionales cuyas habilidades complementen las capacidades de la tecnología y permitan maximizar su uso.

La tendencia apunta hacia un mercado laboral en el que los trabajadores actúan como supervisores o integradores de soluciones de IA, en lugar de ser meros ejecutores de tareas repetitivas.

Las compañías prefieren invertir en perfiles capaces de aprovechar las ventajas competitivas que ofrece la inteligencia artificial, impulsando así una transformación en los criterios de selección y en la estructura de las plantillas.