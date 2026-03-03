Qué es Open Telco AI: así es la nueva inteligencia artificial para operadoras lanzada en el MWC 2026

Open Telco AI es una plataforma global de IA creada para que las operadoras recuperen el control tecnológico y económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026 ha marcado un punto de inflexión en la industria de las telecomunicaciones. Bajo el lema “The IQ Era”, la GSMA y los principales operadores han anunciado Open Telco AI, una plataforma global de inteligencia artificial diseñada para devolver el control tecnológico y económico a quienes sostienen la infraestructura digital del mundo.

Open Telco AI: una respuesta estratégica y técnica

La industria de las telecomunicaciones, tradicionalmente considerada como “tubería” o mero canal para los servicios digitales de grandes tecnológicas como Google, Meta y Amazon, ha decidido dar un paso al frente. Vivek Badrinath, director general de la GSMA, recalcó en la inauguración del MWC que “los modelos actuales de IA no alcanzan el nivel que requieren las telecomunicaciones”.

Según datos compartidos en el evento, solo el 16% de las implementaciones de IA generativa se emplean efectivamente en redes, quedando el resto limitado a asistentes de atención o marketing.

El fin utilitario de Open Telco AI es dotar a las operadoras de telecomunicaciones de herramientas de IA adaptadas a sus necesidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Open Telco AI quiere revertir esta tendencia. Su objetivo es crear un ecosistema abierto de modelos de lenguaje (Telco LLMs) entrenados específicamente para entender protocolos de red, documentación técnica y operaciones de infraestructura. Así, se busca autonomía ante aplicaciones genéricas de IA que no responden a las necesidades concretas del sector.

Inclusión y diversidad lingüística: un objetivo global

El reto de las telecomunicaciones no es solo técnico, sino también social y cultural. Muchos modelos de IA solo funcionan con un puñado de idiomas dominantes, lo que deja fuera a millones de personas, especialmente en regiones como África, donde conviven más de 2.000 lenguas.

Como resaltó Badrinath, “si las personas no pueden utilizar la IA en su propio idioma, quedan excluidas de las oportunidades de crear”. Open Telco AI aspira a democratizar la tecnología, integrando datos y lenguas diversas para reducir las brechas de acceso y uso, y facilitar la inclusión digital a escala global.

El reto de las telecomunicaciones no es solo técnico, sino también social y cultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alianza global con liderazgo estadounidense y europeo

El liderazgo de la iniciativa recae en AT&T y AMD, quienes junto a Telefónica, Orange y Vodafone han puesto en marcha el proyecto. AT&T ha liberado una familia de modelos abiertos de telecomunicaciones, independientes del hardware y la nube de terceros.

Entre tanto, AMD aporta la potencia computacional necesaria para entrenar y desplegar los modelos a través de sus plataformas GPU y su socio TensorWave.

La presentación de Christel Heydemann, CEO de Orange, ilustró la paradoja actual: mientras la excelencia técnica avanza con hitos como la transmisión de un petabyte en un segundo, la rentabilidad de las telecos europeas es baja frente al volumen de negocio de las grandes tecnológicas.

Las operadoras consideran a la IA como un pilar para la equidad y el desarrollo tecnológico inclusivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La inteligencia artificial pasará de ser una tecnología más a convertirse en la capa operativa de la economía global”, advirtió Heydemann, subrayando la necesidad de que los operadores capturen más valor económico.

La iniciativa también mira hacia la conectividad móvil por satélite, una “nueva frontera” que, según Margherita Della Valle, CEO de Vodafone, puede igualar en impacto histórico al tendido de cables submarinos.

Para lograrlo, las operadoras llaman a una colaboración estrecha entre fabricantes, reguladores y el propio sector, considerando la inteligencia artificial no solo como un motor de eficiencia, sino como un pilar para la equidad y el desarrollo tecnológico inclusivo.

Finalmente, el fin utilitario de Open Telco AI es dotar a las operadoras de telecomunicaciones de herramientas de inteligencia artificial adaptadas a sus necesidades, permitiéndoles optimizar la gestión de redes, automatizar operaciones y reducir su dependencia de modelos genéricos de IA, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la seguridad y la competitividad en el sector.