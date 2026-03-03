La cuenta regresiva comienza: GTA 6 ya está disponible para reservar en PlayStation Store

GTA 6 ya se puede reservar en la tienda virtual de PlayStation. (Rockstar)

La preventa de GTA 6 se activó brevemente en la PlayStation Store, lo que encendió las expectativas en torno al esperado lanzamiento de 2026. El título de Rockstar Games apareció con opción de reserva en la tienda digital de PlayStation 5 y con fecha de disponibilidad fijada para el 19 de noviembre.

Sin embargo, horas después la plataforma retiró la opción de compra y dejó únicamente la posibilidad de añadirlo a la lista de deseos, sin emitir una explicación oficial.

La aparición del botón de reserva fue interpretada como una confirmación de que el calendario de lanzamiento se mantiene sin cambios. Aunque el juego ya figuraba en la base de datos de PlayStation desde inicios de marzo —según reportes de filtradores especializados—, la activación de la preventa marcó el primer movimiento comercial concreto de cara a su estreno.

Michael De Santa regresa a GTA luego de doce años. (Rockstar Games)

En la ficha del producto no se detalló el precio. Esa ausencia alimentó las especulaciones que circulan desde hace semanas sobre cuánto costará uno de los lanzamientos más esperados de la industria.

Días atrás, una tienda digital de códigos mostró listados preliminares para versiones de Xbox y PC con valores equivalentes a aproximadamente 110 dólares para consola y 75 dólares para computadora. No obstante, esos montos no han sido confirmados de manera oficial.

Analistas del sector consideran poco probable que la edición estándar supere la barrera habitual de los 70 dólares en su lanzamiento. La hipótesis más extendida apunta a que podría existir una edición premium cercana a los 100 dólares, con contenido adicional o recompensas exclusivas, mientras que la versión base mantendría un precio alineado con otros estrenos de alto perfil.

GTA 6 se lanzaría en noviembre sin más atrasos. (Rockstar Games)

Por el momento, la incertidumbre se mantiene. Ni Rockstar ni Sony han comunicado detalles sobre el costo final ni sobre el motivo por el cual se retiró la opción de reserva poco después de su activación. Tampoco se ha aclarado si algún usuario logró completar el proceso de compra antes del cambio en la tienda digital.

En paralelo, el juego continúa listado en la tienda de Xbox, aunque sin habilitar la preventa. En esa plataforma solo es posible añadirlo a la lista de deseos. La diferencia en los tiempos de activación entre ambas tiendas ha generado interrogantes entre los jugadores, aunque este tipo de movimientos escalonados no es inusual en grandes lanzamientos.

Más allá de estos ajustes, la expectativa alrededor de Grand Theft Auto VI se mantiene en niveles elevados. Se trata de la primera entrega principal de la saga en más de una década y está llamada a convertirse en uno de los productos de entretenimiento más rentables de la historia. Cada novedad vinculada al título genera repercusión inmediata en redes sociales y foros especializados.

Rockstar inaugura la web oficial de GTA 6 con detalles exclusivos del juego. (Rockstar Games)

En ese contexto, también han surgido versiones sobre las medidas internas adoptadas por Rockstar para evitar filtraciones. Según reportes difundidos por personas con acceso a información preliminar, la compañía estaría distribuyendo copias diferenciadas del juego entre los equipos encargados de los ajustes finales, con el objetivo de identificar posibles responsables en caso de que se produzcan nuevas filtraciones.

Mientras tanto, la breve apertura de reservas en la PlayStation Store funciona como un nuevo hito en la campaña previa al lanzamiento. Aunque la opción fue retirada, el movimiento refuerza la idea de que la maquinaria comercial ya está en marcha y que la cuenta regresiva hacia noviembre de 2026 comenzó oficialmente.

A falta de confirmaciones sobre precio y detalles adicionales, los próximos meses estarán marcados por anuncios graduales y, previsiblemente, nuevas actualizaciones en las tiendas digitales. Lo cierto es que cada paso que da Rockstar con GTA 6 mantiene al sector atento a lo que promete ser uno de los estrenos más importantes de la década.