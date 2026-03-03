Tecno

La cuenta regresiva comienza: GTA 6 ya está disponible para reservar en PlayStation Store

La esperada entrega de Rockstar apareció con opción de reserva en la PlayStation Store, aunque horas después fue retirada

Guardar
GTA 6 ya se puede
GTA 6 ya se puede reservar en la tienda virtual de PlayStation. (Rockstar)

La preventa de GTA 6 se activó brevemente en la PlayStation Store, lo que encendió las expectativas en torno al esperado lanzamiento de 2026. El título de Rockstar Games apareció con opción de reserva en la tienda digital de PlayStation 5 y con fecha de disponibilidad fijada para el 19 de noviembre.

Sin embargo, horas después la plataforma retiró la opción de compra y dejó únicamente la posibilidad de añadirlo a la lista de deseos, sin emitir una explicación oficial.

La aparición del botón de reserva fue interpretada como una confirmación de que el calendario de lanzamiento se mantiene sin cambios. Aunque el juego ya figuraba en la base de datos de PlayStation desde inicios de marzo —según reportes de filtradores especializados—, la activación de la preventa marcó el primer movimiento comercial concreto de cara a su estreno.

Michael De Santa regresa a
Michael De Santa regresa a GTA luego de doce años. (Rockstar Games)

En la ficha del producto no se detalló el precio. Esa ausencia alimentó las especulaciones que circulan desde hace semanas sobre cuánto costará uno de los lanzamientos más esperados de la industria.

Días atrás, una tienda digital de códigos mostró listados preliminares para versiones de Xbox y PC con valores equivalentes a aproximadamente 110 dólares para consola y 75 dólares para computadora. No obstante, esos montos no han sido confirmados de manera oficial.

Analistas del sector consideran poco probable que la edición estándar supere la barrera habitual de los 70 dólares en su lanzamiento. La hipótesis más extendida apunta a que podría existir una edición premium cercana a los 100 dólares, con contenido adicional o recompensas exclusivas, mientras que la versión base mantendría un precio alineado con otros estrenos de alto perfil.

GTA 6 se lanzaría en
GTA 6 se lanzaría en noviembre sin más atrasos. (Rockstar Games)

Por el momento, la incertidumbre se mantiene. Ni Rockstar ni Sony han comunicado detalles sobre el costo final ni sobre el motivo por el cual se retiró la opción de reserva poco después de su activación. Tampoco se ha aclarado si algún usuario logró completar el proceso de compra antes del cambio en la tienda digital.

En paralelo, el juego continúa listado en la tienda de Xbox, aunque sin habilitar la preventa. En esa plataforma solo es posible añadirlo a la lista de deseos. La diferencia en los tiempos de activación entre ambas tiendas ha generado interrogantes entre los jugadores, aunque este tipo de movimientos escalonados no es inusual en grandes lanzamientos.

Más allá de estos ajustes, la expectativa alrededor de Grand Theft Auto VI se mantiene en niveles elevados. Se trata de la primera entrega principal de la saga en más de una década y está llamada a convertirse en uno de los productos de entretenimiento más rentables de la historia. Cada novedad vinculada al título genera repercusión inmediata en redes sociales y foros especializados.

Rockstar inaugura la web oficial
Rockstar inaugura la web oficial de GTA 6 con detalles exclusivos del juego. (Rockstar Games)

En ese contexto, también han surgido versiones sobre las medidas internas adoptadas por Rockstar para evitar filtraciones. Según reportes difundidos por personas con acceso a información preliminar, la compañía estaría distribuyendo copias diferenciadas del juego entre los equipos encargados de los ajustes finales, con el objetivo de identificar posibles responsables en caso de que se produzcan nuevas filtraciones.

Mientras tanto, la breve apertura de reservas en la PlayStation Store funciona como un nuevo hito en la campaña previa al lanzamiento. Aunque la opción fue retirada, el movimiento refuerza la idea de que la maquinaria comercial ya está en marcha y que la cuenta regresiva hacia noviembre de 2026 comenzó oficialmente.

A falta de confirmaciones sobre precio y detalles adicionales, los próximos meses estarán marcados por anuncios graduales y, previsiblemente, nuevas actualizaciones en las tiendas digitales. Lo cierto es que cada paso que da Rockstar con GTA 6 mantiene al sector atento a lo que promete ser uno de los estrenos más importantes de la década.

Temas Relacionados

GTA 6PlayStation StoreRockstar GamesLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Alerta con las VPN: no te hacen invisible en internet y los atacantes pueden ver todo lo que haces

Aunque estas plataformas protegen la privacidad frente a proveedores de internet, no son un opción total de seguridad

Alerta con las VPN: no

Tu impresora te delata: el código oculto que hay en cada hoja que revela información personal

Esta practica surgió como una medida del Servicio Secreto de EE.UU. desde los años 90 para evitar falsificaciones

Tu impresora te delata: el

Todo lo que debes saber del Pokémon Go Fest 2026: precios de entradas y más novedades

El festival del popular anime y videojuego se celebrará entre finales de mayo y mediados de junio en Tokio, Chicago y Copenhague

Todo lo que debes saber

Resident Evil Requiem rompe récords en Metacritic y compite con el RPG más aclamado de 2025

La franquicia ha sido bien valorada por la comunidad, destacando en Metacritic, en Steam y otros foros especializados

Resident Evil Requiem rompe récords

Por qué 1 de cada 4 jóvenes de la Generación Z padece de ‘telefobia’ y no quiere recibir llamadas

La mayoría de quienes tienen entre 18 y 34 años declara sentirse incómodos, mientras aumenta el uso de apps para evitar situaciones estresantes

Por qué 1 de cada
DEPORTES
Los detalles sobre el rumor

Los detalles sobre el rumor que sorprendió a Boca Juniors: ¿Sebastián Villa puede volver al Xeneize?

La primera gran decisión que tomará Chacho Coudet como entrenador de River Plate

La electrizante definición rueda a rueda del Moto3 en la antesala del MotoGP: ganó por apenas 3 milésimas de segundo

El álbum de fotos y los videos del íntimo casamiento de la figura de la F1 Charles Leclerc y la influencer Alexandra Saint Mleux

Revelaron la frase que Franco Mastantuono le dijo al árbitro y provocó su expulsión en la derrota del Real Madrid

TELESHOW
Mica Viciconte redobló su enojo

Mica Viciconte redobló su enojo con Nicole Neumann por los 15 de Allegra: “No hacía falta una fiesta paralela”

El mensaje de Fito Páez a Fabiana Cantilo por su cumpleaños: “Es emocionante verte atravesar el tiempo”

“¿Papá, te vas a morir?”: el conmovedor relato de Jairo Straccia sobre el diagnóstico médico que transformó su vida

La reacción de Dante Spinetta ante los rumores que lo vinculan con Griselda Siciliani

Joaquín Levinton habló de cómo está hoy su salud: "Pude volver a hacer las cosas mías"

INFOBAE AMÉRICA

La vida de las mujeres

La vida de las mujeres en Irán: derechos restringidos y resistencia frente al control estatal

Panamá activa calendario de protección para la langosta espinosa

Lluvias persistentes elevan el riesgo de inundaciones en el Valle del Mississippi tras la sequía

La herencia de los mil millones: el imperio oculto de Alí Khamenei desde Londres hasta Mallorca

“Pedagogías de guerra”, la exposición ucraniana que desafía los clichés