Por qué los híbridos no enchufables son ahora tendencia de segunda mano

Los híbridos no enchufables retienen el 68% de su valor tras tres años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado del vehículo de ocasión en España muestra señales de estabilización tras la crisis de semiconductores y los vaivenes en la producción de coches nuevos. En este escenario, los híbridos no enchufables se han posicionado como la tecnología que mejor mantiene su valor residual, superando de forma clara a las motorizaciones de gasolina, diésel y otras variantes electrificadas.

Estos vehículos han logrado consolidarse como la opción más atractiva para quienes buscan eficiencia, etiqueta ambiental y depreciación contenida en el segmento de segunda mano.

Ventaja en valor residual frente a gasolina y diésel

De acuerdo con los datos del índice Ganvam-DAT, el valor medio de un híbrido convencional de tres años en el mercado de ocasión alcanza los 21.350 euros, lo que representa que retiene el 68% de su precio original.

Esta cifra contrasta con la de los coches de gasolina, que conservan el 60,2% de su valor tras recorrer unos 60.000 kilómetros, con un precio medio de 16.153 euros. Los modelos diésel, por su parte, mantienen el 58,3% de su valor, prolongando la tendencia de ajuste en su cotización que se observa desde hace varios trimestres.

El precio medio de un híbrido convencional usado se sitúa en 21.350 euros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La progresiva reducción de la oferta de vehículos de combustión en los catálogos de los principales fabricantes, sumada a las restricciones ambientales en varias ciudades, ha modificado la percepción de los compradores.

La etiqueta ECO que portan los híbridos no enchufables representa un incentivo relevante, ya que permite acceder a zonas restringidas y esquivar penalizaciones, mientras evita la dependencia de infraestructuras de recarga propias de los eléctricos puros o los híbridos enchufables.

El análisis conjunto de las principales tecnologías —gasolina, diésel e híbridos no enchufables— arroja un precio medio ponderado de 17.230 euros, con un descenso del 1% respecto al año anterior. Esta caída moderada refleja una tendencia hacia la estabilización, después de los incrementos que se registraron durante los años de escasez de vehículos nuevos, cuando la demanda de usados llegó a niveles inusuales.

Comportamiento de los electrificados y dinámica de precios

El universo de los vehículos electrificados presenta diferencias notables según la tecnología. Los híbridos enchufables retienen el 59,4% de su valor a los tres años, cotizándose en una media de 30.734 euros.

Los eléctricos puros pierden valor más rápido debido a la rápida evolución tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su evolución en el mercado de ocasión es similar a la de los modelos de combustión tradicionales, lo que muestra que el alto precio inicial y la dependencia de incentivos públicos continúan limitando su atractivo como usados.

La depreciación más aguda afecta a los vehículos eléctricos puros, que solo logran conservar el 48% de su valor inicial tras tres años, con un precio medio de 21.884 euros. Este comportamiento obedece a la rápida evolución tecnológica del sector, que deja obsoletas las primeras generaciones de eléctricos en autonomía, tiempos de recarga y equipamiento.

Asimismo, el crecimiento de la oferta y los descuentos comerciales en el canal de nuevos presionan a la baja el valor de los usados.

En cuanto al precio medio general del vehículo de ocasión en España, el índice Ganvam-DAT reporta que se situó en 14.850 euros al cierre de 2025, lo que implica un incremento interanual del 3,3%. Esta subida, aunque moderada, confirma la persistencia de la demanda, especialmente en los segmentos más asequibles.

El mercado de ocasión refleja la preferencia por eficiencia y etiqueta ambiental ECO. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aspecto relevante es que el 57% de las operaciones de compraventa realizadas durante el año correspondieron a modelos con más de diez años de antigüedad. Las unidades de más de quince años, pese a sus limitaciones técnicas y mayores emisiones, han subido un 7,3% en precio, lo que evidencia la presión de la demanda y la dificultad de acceso al coche nuevo para muchos hogares.

Dos mercados en uno: tecnología y antigüedad como ejes

El estudio de Ganvam-DAT distingue dos realidades en el mercado de segunda mano. Por un lado, un segmento masivo y de bajo coste, donde predominan los vehículos de más de una década, y por otro, un mercado más joven y tecnológicamente avanzado, en el que la electrificación adquiere protagonismo y los precios superan claramente la media general.

En los modelos con menos de diez años, el precio medio asciende a 20.962 euros, más de 6.000 euros por encima del promedio global. La consolidación de los híbridos no enchufables como tecnología refugio confirma que los consumidores priorizan la eficiencia, la etiqueta ambiental y la depreciación limitada, sin asumir los riesgos y la incertidumbre que aún rodean al coche eléctrico puro.

El mercado de ocasión se perfila así como un termómetro de la confianza de los usuarios en cada tecnología. En 2025, los datos muestran que el híbrido convencional lidera la conservación de valor y se afianza como la opción preferida entre los compradores de segunda mano, en un contexto de transición y ajuste para toda la industria automovilística.