Cyberpunk 2077 ya se puede jugar en celular: mira el video

El juego de gama alta puede ser emulado en un smartphone Android Red Magic 11 Pro. Crédito: ETA Prime

La industria de los videojuegos móviles alcanzó un nuevo hito con la demostración de Cyberpunk 2077 funcionando de manera completa en un teléfono inteligente. El experimento, realizado por el creador de contenidos ETA Prime, mostró que un juego originalmente diseñado para PC de alta gama ya puede ejecutarse en smartphones con las tecnologías adecuadas y el hardware suficiente.

El protagonista de la prueba fue el Red Magic 11 Pro, un dispositivo Android con procesador Snapdragon 8 Gen 5 y sistema de refrigeración líquida, que logró ejecutar el título en condiciones que hace solo unos años parecían inalcanzables.

De exigente para PC a experiencia en móvil: la evolución tecnológica

Cuando Cyberpunk 2077 llegó al mercado en 2020, su fama se consolidó como uno de los videojuegos más demandantes para hardware doméstico. Incluso computadoras con componentes de última generación enfrentaron dificultades para lograr una experiencia fluida, especialmente al activar opciones como ray tracing y texturas en alta definición.

El avance en chips móviles permite que juegos AAA como Cyberpunk 2077 lleguen a teléfonos inteligentes. (Europa Press)

El salto técnico que representó el juego lo convirtió en un punto de referencia para medir el rendimiento de las PC.

La situación comenzó a cambiar tras varias actualizaciones y la llegada del parche 2.0 junto al contenido descargable Phantom Liberty. Estas mejoras permitieron mayor escalabilidad y adaptabilidad en diferentes configuraciones, lo que abrió la puerta a pruebas en hardware menos potente.

Hoy, el uso de técnicas como FSR (FidelityFX Super Resolution) facilita la reducción de la carga gráfica, permitiendo que un título tan ambicioso como Cyberpunk 2077 pueda ejecutarse, bajo ciertas condiciones, en dispositivos móviles.

El caso del Red Magic 11 Pro es representativo de este avance. El teléfono, orientado al sector gaming, fue elegido por ETA Prime debido a la potencia de su procesador y su sistema de refrigeración líquida. Para la emulación se utilizó la plataforma GameHub junto con la capa de compatibilidad Proton, una combinación que posibilitó la ejecución del juego en una resolución de 720p y configuraciones gráficas bajas, manteniendo FSR 2.1 en modo equilibrado.

La prueba demostró que el juego puede alcanzar hasta 50 FPS en un smartphone, pero con artefactos visuales. (CD Projekt)

Límites técnicos y el futuro del gaming en smartphones

Durante la prueba, el Red Magic 11 Pro alcanzó entre 27 y 30 cuadros por segundo (FPS) en escenas estándar y hasta 40-50 FPS cuando se activó la generación de fotogramas.

Aunque el juego funcionó, la experiencia no resultó completamente fluida. El sistema de refrigeración no logró disipar toda la energía generada, registrando temperaturas de hasta 100 °C (212 °F) con una carga de CPU entre 60% y 80% y GPU entre 50% y 60%. El propio ETA Prime señaló que “la base de FPS sigue siendo baja y la interpolación introduce artefactos y fallos gráficos”, limitando la jugabilidad en sesiones prolongadas.

El experimento demuestra que la frontera entre las PC portátiles y los teléfonos inteligentes se está desdibujando, impulsada por la mejora de los chips móviles, el desarrollo de emuladores y la aplicación de tecnologías de escalado. A pesar de estos avances, las limitaciones térmicas y de potencia sostenida siguen configurando el mayor desafío para el gaming móvil de alto nivel.

Ejecutar Cyberpunk 2077 en un smartphone es más una demostración tecnológica que una experiencia de juego recomendada. (Imagen ilustrativa)

La emulación demanda recursos adicionales y no iguala el rendimiento de una versión nativa en PC o consola. Sin embargo, que un smartphone pueda ejecutar un juego AAA de 2020 refuerza la tendencia de que el catálogo de juegos de escritorio será cada vez más accesible a móviles.

El Snapdragon 8 Gen 5 se consolida como uno de los chips más potentes del ecosistema Android, aunque sigue enfrentando límites claros frente a las GPU de PC en términos de energía y disipación térmica.

Por ahora, la ejecución de Cyberpunk 2077 en un teléfono móvil, aunque no recomendable para largas campañas, representa una demostración técnica relevante. El mensaje es contundente: los avances en hardware y software han comenzado a redefinir las expectativas sobre lo que un móvil gaming puede ofrecer en 2026.