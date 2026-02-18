Santiago y Lima, dos extremos en movilidad urbana: el informe que revela las grandes diferencias latinoamericanas

El informe subraya que la diferencia la marcan las decisiones basadas en evidencia y el enfoque integral de las políticas públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La movilidad urbana está en un momento decisivo a nivel mundial. Según un reciente estudio de Boston Consulting Group (BCG), más del 90% de las ciudades del mundo ya han establecido metas para 2035 orientadas a reducir el uso del automóvil privado y priorizar alternativas sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

Sin embargo, el informe revela que la mayoría de las urbes están rezagadas, con avances mucho más lentos de lo esperado y una brecha difícil de cerrar respecto a sus propios objetivos.

Desempeño de las ciudades latinoamericanas: fortalezas y desafíos

El informe BCG City Mobility Compass, basado en más de 20 indicadores y encuestas a líderes urbanos, destaca tanto logros como obstáculos en las principales ciudades de América Latina.

Buenos Aires y Bogotá obtienen puntajes similares, alrededor de 5,5 sobre 10. (Boston Consulting Group)

Santiago de Chile lidera la región, con un puntaje cercano a 6 sobre 10 gracias a la solidez de su sistema de transporte público e integración entre metro, buses y modos activos. Sin embargo, enfrenta el reto de incrementar la frecuencia del transporte y mejorar la última milla.

Buenos Aires y Bogotá obtienen puntajes similares, alrededor de 5,5 sobre 10. Buenos Aires se destaca por la variedad y extensión de su red de transporte público, pero enfrenta desafíos asociados a la antigüedad del subte, la calidad del servicio y un menor impulso en sostenibilidad en comparación con Santiago.

En Bogotá, el sistema BRT impulsa su desempeño, aunque persisten problemas de congestión y hacinamiento. La ausencia de un metro operativo —en construcción y previsto para 2028— es un factor clave a mejorar.

Lima muestra un desempeño más rezagado, con un puntaje aproximado de 3,5 sobre 10. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Lima muestra un rezago mayor, con un puntaje de 3,5 sobre 10. Altos niveles de congestión, cobertura limitada del transporte público y fuerte dependencia del transporte informal y del vehículo privado son los principales puntos débiles señalados por el informe.

Brechas en la movilidad urbana

El análisis de BCG evidencia que las ciudades con mayor dependencia del automóvil presentan emisiones de CO₂ por trayecto que duplican a aquellas con sistemas de transporte público robustos, además de tiempos de viaje más elevados.

En economías en desarrollo, la falta de inversión podría hacer que el acceso al transporte público caiga hasta 15 puntos porcentuales hacia 2040, mientras que la capacidad de los sistemas de rieles per cápita podría disminuir en un 25% a 30% debido al crecimiento poblacional.

El informe revela que la mayoría de las urbes están rezagadas, con avances mucho más lentos de lo esperado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras de Cristián Carafí, managing director y socio de BCG, las brechas entre las metas y los avances reales son significativas: “Hoy las principales ciudades de la región enfrentan brechas de entre 10 y 15 puntos porcentuales respecto de sus objetivos de movilidad para 2035, en un contexto en el que históricamente solo lograron avanzar entre 3 y 5 puntos por década”.

Claves para avanzar hacia una movilidad urbana eficiente y sostenible

El informe subraya que la diferencia la marcan las decisiones basadas en evidencia y el enfoque integral de las políticas públicas. Ciudades con menor dependencia del automóvil logran hasta el doble de eficiencia en emisiones y generan ahorros sustanciales en tiempo perdido por congestión.

Priorizar la integración del transporte público, la calidad del servicio y las soluciones de última milla resulta fundamental para cerrar las brechas existentes.

El análisis de BCG muestra grandes diferencias en movilidad urbana, incluso entre ciudades parecidas en tamaño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio concluye que la transformación urbana solo será posible si se identifican con precisión las principales oportunidades y desafíos, superando enfoques aislados y utilizando datos en tiempo real para orientar las inversiones.

En ese sentido, BCG ha desarrollado la herramienta digital City Mobility Health Check Tool, que permite a las ciudades evaluar su desempeño y compararlo con el de urbes similares, ofreciendo una guía práctica para la toma de decisiones y la planificación a largo plazo.