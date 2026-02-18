Tecno

Santiago y Lima, dos extremos en movilidad urbana: el informe que revela las grandes diferencias latinoamericanas

Buenos Aires se destaca por la variedad y extensión de su red de transporte público, pero enfrenta desafíos asociados a la antigüedad del subte

Guardar
El informe subraya que la
El informe subraya que la diferencia la marcan las decisiones basadas en evidencia y el enfoque integral de las políticas públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La movilidad urbana está en un momento decisivo a nivel mundial. Según un reciente estudio de Boston Consulting Group (BCG), más del 90% de las ciudades del mundo ya han establecido metas para 2035 orientadas a reducir el uso del automóvil privado y priorizar alternativas sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

Sin embargo, el informe revela que la mayoría de las urbes están rezagadas, con avances mucho más lentos de lo esperado y una brecha difícil de cerrar respecto a sus propios objetivos.

Desempeño de las ciudades latinoamericanas: fortalezas y desafíos

El informe BCG City Mobility Compass, basado en más de 20 indicadores y encuestas a líderes urbanos, destaca tanto logros como obstáculos en las principales ciudades de América Latina.

Buenos Aires y Bogotá obtienen
Buenos Aires y Bogotá obtienen puntajes similares, alrededor de 5,5 sobre 10. (Boston Consulting Group)

Santiago de Chile lidera la región, con un puntaje cercano a 6 sobre 10 gracias a la solidez de su sistema de transporte público e integración entre metro, buses y modos activos. Sin embargo, enfrenta el reto de incrementar la frecuencia del transporte y mejorar la última milla.

Buenos Aires y Bogotá obtienen puntajes similares, alrededor de 5,5 sobre 10. Buenos Aires se destaca por la variedad y extensión de su red de transporte público, pero enfrenta desafíos asociados a la antigüedad del subte, la calidad del servicio y un menor impulso en sostenibilidad en comparación con Santiago.

En Bogotá, el sistema BRT impulsa su desempeño, aunque persisten problemas de congestión y hacinamiento. La ausencia de un metro operativo —en construcción y previsto para 2028— es un factor clave a mejorar.

Lima muestra un desempeño más
Lima muestra un desempeño más rezagado, con un puntaje aproximado de 3,5 sobre 10. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Lima muestra un rezago mayor, con un puntaje de 3,5 sobre 10. Altos niveles de congestión, cobertura limitada del transporte público y fuerte dependencia del transporte informal y del vehículo privado son los principales puntos débiles señalados por el informe.

Brechas en la movilidad urbana

El análisis de BCG evidencia que las ciudades con mayor dependencia del automóvil presentan emisiones de CO₂ por trayecto que duplican a aquellas con sistemas de transporte público robustos, además de tiempos de viaje más elevados.

En economías en desarrollo, la falta de inversión podría hacer que el acceso al transporte público caiga hasta 15 puntos porcentuales hacia 2040, mientras que la capacidad de los sistemas de rieles per cápita podría disminuir en un 25% a 30% debido al crecimiento poblacional.

El informe revela que la
El informe revela que la mayoría de las urbes están rezagadas, con avances mucho más lentos de lo esperado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras de Cristián Carafí, managing director y socio de BCG, las brechas entre las metas y los avances reales son significativas: “Hoy las principales ciudades de la región enfrentan brechas de entre 10 y 15 puntos porcentuales respecto de sus objetivos de movilidad para 2035, en un contexto en el que históricamente solo lograron avanzar entre 3 y 5 puntos por década”.

Claves para avanzar hacia una movilidad urbana eficiente y sostenible

El informe subraya que la diferencia la marcan las decisiones basadas en evidencia y el enfoque integral de las políticas públicas. Ciudades con menor dependencia del automóvil logran hasta el doble de eficiencia en emisiones y generan ahorros sustanciales en tiempo perdido por congestión.

Priorizar la integración del transporte público, la calidad del servicio y las soluciones de última milla resulta fundamental para cerrar las brechas existentes.

El análisis de BCG muestra
El análisis de BCG muestra grandes diferencias en movilidad urbana, incluso entre ciudades parecidas en tamaño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio concluye que la transformación urbana solo será posible si se identifican con precisión las principales oportunidades y desafíos, superando enfoques aislados y utilizando datos en tiempo real para orientar las inversiones.

En ese sentido, BCG ha desarrollado la herramienta digital City Mobility Health Check Tool, que permite a las ciudades evaluar su desempeño y compararlo con el de urbes similares, ofreciendo una guía práctica para la toma de decisiones y la planificación a largo plazo.

Temas Relacionados

Transporte públicoMovilidad urbanaSantiagoLimaBuenos AiresBogotátecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Dale tu estilo al iPhone: cómo poner cualquier canción de tono rápidamente

No todas las pistas pueden ser usadas: los archivos protegidos por DRM, como las canciones de Apple Music, quedan excluidos

Dale tu estilo al iPhone:

Descubre la nueva experiencia de videopodcast en Apple Podcasts: más control y mejor calidad para oyentes

Los creadores tendrán la capacidad de insertar anuncios de video de manera dinámica, incluyendo segmentos leídos por los propios presentadores

Descubre la nueva experiencia de

El Digital Summit Latam 2026 reunirá a líderes de 49 países en Madrid

La cita internacional se desarrollará el 26 y 27 de febrero en el Palacio de Linares, donde expertos debatirán sobre inteligencia artificial, infraestructura digital, gobernanza y ciberseguridad, consolidando el protagonismo latinoamericano en la economía digital global

El Digital Summit Latam 2026

Todo lo que debes saber sobre el evento de lanzamiento de productos de Apple en marzo de 2026

La compañía ha confirmado un próximo evento de presentación, donde se prevé el debut del iPhone 17e junto a otros productos

Todo lo que debes saber

Nokia 1100: cuánto costaba al salir en 2003 y por qué su valor hoy sorprendería

Este celular sigue presente en plataformas de compraventa y subastas como eBay, donde su precio varía según el estado y la presencia de accesorios originales

Nokia 1100: cuánto costaba al
DEPORTES
Hinchas de Gimnasia y Esgrima

Hinchas de Gimnasia y Esgrima atacaron en patota a un simpatizante de Estudiantes en La Plata

River Plate sufrió, pero venció 1-0 a Ciudad de Bolívar y avanzó de ronda en la Copa Argentina

Los hermanos Cerúndolo debutaron con un triunfo en el cuadro individual del ATP 500 de Río

El descargo de Prestianni luego de que Vinícius lo denunciara por insultos racistas: “Malinterpretó lo que cree haber escuchado”

Pablo Migliore contó la única vez que se tomó a golpes de puño en un vestuario: qué entrenador “la ligó” por querer separar

TELESHOW
El emotivo reencuentro de Daniela

El emotivo reencuentro de Daniela Celis, Thiago Medina, Julieta Poggio y Nacho Castañares en Córdoba: “Nuestra familia”

Cinthia Fernández apuntó contra Moria Casán, luego de su pelea en vivo: “No voy a dejarme pisotear”

El testimonio de Silvina Scheffler tras sobrevivir a la leptospirosis: “Había días en que no sabía cómo me llamaba”

El tierno tatuaje de Melody Luz para inmortalizar el amor por su hija: “Mi puentecito de vida”

El llamativo dardo de la China Suárez a Benjamín Vicuña: “Gracias a Dios que no”

INFOBAE AMÉRICA

Los precios del petróleo cayeron

Los precios del petróleo cayeron mientras Estados Unidos negocia con Irán

Estados Unidos desplegará sistemas de misiles en Filipinas frente a las maniobras del régimen de China en el mar Meridional

Incumplimientos de garantía lideran reclamos por autos nuevos en Panamá

Venezuela pidió a Guyana reanudar las negociaciones para resolver la disputa por el territorio Esequibo

Hezbollah rechazó el plan de desarme del gobierno libanés