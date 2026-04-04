El Gobierno siente el desgaste de las últimas semanas en el Congreso y le puso límites a sus diputados

Parte del bloque de La Libertad Avanza (Maximiliano Luna)

El gobierno parece estar atravesando su peor crisis política desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023. La acumulación de casos resonantes como $Libra, Andis, los créditos hipotecarios a funcionarios del Banco Nación y la escasa explicación respecto de su crecimiento patrimonial del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; conformaron una tormenta que deja a La Libertad Avanza casi sin margen para poder festejar las buenas noticias.

Este descontrol, que hizo que durante el 2 de abril no quedara claro si el Presidente iba a hacer uso de la cadena nacional o no, está haciendo que el férreo control que tenía la Casa Rosada sobre el resto de los miembros libertarios muestre signos de fisura. Esto quedó más a la vista en la Cámara de Diputados en donde la organización que mostró LLA para hacerse de las comisiones claves no se reflejó en el accionar de algunos de sus legisladores que mostraron signos de independencia que generaron discusiones internas.

“Nadie presenta nada sin que se autorice”, se escuchó decir en la última reunión del bloque de LLA en la Cámara baja. “Las prioridades las marca el Ejecutivo y no hay que meter ruido con nada”, agregaron en modo reto las autoridades del bloque frente a la mirada de buena parte de los 95 legisladores que conforman el bloque.

Karen Reichardt (Maximiliano Luna)

Desde el 1 de marzo hasta el pasado 2 de abril se presentaron 853 proyectos en la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza presentó de ese total el 7% -63 proyectos-, de los que 28 fueron declaraciones de beneplácito, otros 11 que incluyen pedidos de modificación de decretos, derogación de normas, pedido de informes, solicitud de liberación de personas, al Ejecutivo; 20 que señalan modificación, creación o derogación de leyes nacionales y 1 de ratificación o aprobación de tratados internacionales.

Buena parte de estos presentan una gran cantidad de firmas del bloque, pero hubo algunos que se presentaron en soledad y que generaron discusión interna por la intención de llevar adelante una agenda propia y diferenciada a la que marca la Casa Rosada.

El mal humor de las autoridades libertarias llegó a su punto máximo luego de un nuevo error en redes sociales de la diputada Juliana Santillán, quien posteó que estaba con el embajador de Checoslovaquia, país que no existe desde 1992. “Hay que tener más cuidado, nos están mirando con lupa, ya no podemos hacer boludeces con el argumento del desconocimiento”, dijo un diputado libertario. “Hay que reordenarse y concentrarse, va a ser un año complejo”, agregó.

En el bloque generó discusión una andanada de proyectos por afuera de la línea oficial que aparecieron en las últimas semanas como por ejemplo el primero que presentó como autora la diputada Karen Reichardt el cual propone que el feriado del 24 de marzo pase a denominarse “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa”.

Milei junto a Virginia Gallardo

A pesar de que el proyecto está en línea con el discurso oficial, las autoridades de la Cámara entienden que genera ruido en un recinto que está totalmente polarizado y en donde sumar voluntades será fundamental para avanzar con la agenda oficial.

Otro punto que generó mucho ruido fue la presentación por parte de 10 diputados de La Libertad Avanza de una carta de intención en donde se comprometen a impulsar una agenda que hoy es inexistente en el Congreso: la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

El texto convoca lleva las firmas de los libertarios Santiago Santurio (Buenos Aires), Santiago Pauli (Tierra del Fuego), Jairo Guzmán (Santa Cruz), Rubén Darío Torres (Buenos Aires), Gladys Humenuk (Buenos Aires), Mónica Becerra (San Luis), María Luisa González Estevarena (Buenos Aires), Bárbara Andreussi (Jujuy), Andrea Fernanda Vera (Buenos Aires), Miguel Rodríguez (Tierra del Fuego) y Carlos Zapata (Salta).

En este paquete de leyes que se presentaron sin la anuencia de las máximas autoridades del bloque de La Libertad Avanza resaltó también el de Virginia Gallardo que declara de interés los premios Martín Fierro por su “aporte al desarrollo de la producción audiovisual, radial y digital en la República Argentina”. El proyecto además pega en la línea de flotación de la pelea cultural en donde la comunidad artística suele apuntar a la administración libertaria por la falta de apoyo a la industria.

En medio de una crisis política en la que el oficialismo no encuentra, por lo menos por ahora, una salida y con sus principales figuras cuestionadas legalmente, las autoridades parlamentarias bajaron una línea única de acción en referencia a que nadie se “corte solo” y avance con presentaciones que abra nuevas discusiones. La famosa frase que supo utilizar en la campaña de 2023 el presidente Milei “no vine a guiar corderos, vine a despertar leones” dejó paso a la de la obediencia parlamentaria que implica una profesionalización del bloque.