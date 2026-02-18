Tecno

El truco para convertir un viejo televisor en un Smart TV a través del puerto HDMI

Dispositivos como Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Apple TV y Roku Ultra permiten acceder a aplicaciones de streaming y navegar en internet

Dispositivos de streaming permiten dotar
Dispositivos de streaming permiten dotar de funciones inteligentes a televisores tradicionales sin tener que comprar uno nuevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de transformar un televisor antiguo en un Smart TV ya no es exclusiva de algunos modelos. Hoy, cualquier pantalla con al menos un puerto HDMI puede acceder a funciones inteligentes y servicios de streaming, sin la necesidad de adquirir un dispositivo nuevo.

Existen dispositivos que, una vez conectados, ofrecen un menú interactivo con acceso a aplicaciones, plataformas de video bajo demanda y navegación web.

El procedimiento para lograr esta conversión es sencillo y no requiere conocimientos técnicos avanzados, porque el hardware está diseñado para integrarse de forma intuitiva al sistema doméstico.

Qué tipos de dispositivos permiten realizar la conversión a Smart TV

Uno de los modelos más
Uno de los modelos más conocidos es Chromecast de Google. (Foto: Europa Press)

Existen dos categorías principales de hardware diseñadas para convertir un televisor convencional en uno inteligente: los conocidos como “sticks” y las “set-top boxes”.

Los “sticks” son dispositivos compactos, similares a una memoria USB, que se conectan directamente a un puerto HDMI y quedan ocultos tras la pantalla. Ejemplos de esta familia son el Google Chromecast y el Amazon Fire TV Stick, que ofrecen sistemas operativos completos en un formato reducido y discreto.

Por otro lado, las “set-top boxes” o cajas de transmisión, como el Apple TV o el Roku Ultra, son un poco más voluminosas, pero cuentan con mayor capacidad de procesamiento y funciones adicionales.

Estos dispositivos suelen incluir mandos a distancia con controles avanzados y ofrecen una experiencia multimedia más robusta. Tanto los sticks como las boxes funcionan bajo sistemas reconocidos y ofrecen una interfaz gráfica amigable para el usuario.

Cómo se instalan los dispositivos en el televisor

La conexión e instalación de
La conexión e instalación de estos dispositivos resulta sencilla y puede completarse en pocos pasos, sin conocimientos técnicos avanzados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de instalación está diseñado para ser accesible a cualquier usuario. El primer paso consiste en insertar el dispositivo en una de las entradas HDMI del televisor.

Identificar el número del puerto utilizado es importante, porque luego será necesario seleccionarlo usando el botón “Source” o “Input” en el control remoto original del televisor.

Una vez realizada la conexión física, el siguiente paso es alimentar el dispositivo, lo que puede hacerse mediante un cable USB conectado al propio televisor o, de forma más estable, a un adaptador de corriente.

Al encender el televisor, la pantalla muestra una guía paso a paso para completar la configuración y conectar el dispositivo a la red WiFi del hogar. Muchos modelos permiten usar un teléfono inteligente para transferir las credenciales de red y preferencias, dejando el sistema listo para su uso en pocos minutos.

Cuáles aplicaciones y servicios de contenido se pueden utilizar en el televisor

La mayoría de plataformas streaming
La mayoría de plataformas streaming son compatibles con estos dispositivos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Una vez completada la configuración, el televisor accede a un amplio catálogo de aplicaciones. Entre las más populares se encuentran las plataformas de video bajo demanda como Netflix, Disney+, YouTube y Prime Video.

Además, es posible instalar servicios de música en streaming como Spotify o Tidal, así como aplicaciones de noticias, pronósticos del tiempo y navegadores web para consultas rápidas.

Más allá del entretenimiento, estos dispositivos permiten instalar aplicaciones para videollamadas, rutinas de ejercicio, aprendizaje de idiomas y productividad.

Una función valorada es la duplicación de pantalla, que permite enviar contenido desde un teléfono o tableta directamente al televisor, facilitando la visualización de fotos, videos o presentaciones en una pantalla más grande.

Qué otras ventajas o consideraciones ofrece esta solución tecnológica

Contar con un HDMI libre
Contar con un HDMI libre permite solucionar errores y buscar actualizaciones del software. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Convertir un televisor antiguo en un Smart TV mediante el puerto HDMI permite actualizar el sistema con frecuencia, porque los fabricantes lanzan actualizaciones de software que suman funciones y mejoran la seguridad. Esto prolonga la vida útil del televisor y evita la necesidad de invertir en un aparato nuevo.

Asimismo, la versatilidad de los sticks y boxes facilita la personalización de la experiencia de uso, con opciones para instalar diferentes aplicaciones, gestionar perfiles de usuario y recibir soporte técnico.

Cada uno representa una alternativa sencilla, accesible y flexible para quienes buscan modernizar su televisor sin grandes complicaciones.

