Aplicaciones similares a XUPER TV y Magis TV para ver películas gratis y legales

Magis TV y Xuper TV son plataformas populares que ofrecen, sin autorización, películas, series y eventos deportivos de manera gratuita. Existen otros sitios similares, como Cuevana, Putlocker y FMovies, así como clones y aplicaciones no oficiales (APKs) disponibles fuera de tiendas oficiales.

Todos estos servicios representan un riesgo, ya que distribuyen contenido sin las licencias correspondientes.

Asimismo, muchas de estas plataformas han sido bloqueadas en diversos países debido a que infringen derechos de autor, facilitando el acceso no autorizado a contenidos protegidos.

Estos sitios son peligrosos porque distribuyen contenido sin licencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué es peligroso usar estos sitios para ver películas gratis

Es riesgoso utilizar sitios como Magis TV, Xuper TV, Cuevana, Putlocker y FMovies porque distribuyen gratuitamente contenido de manera ilegal.

En el caso de Magis TV y Xuper TV, en Argentina una resolución judicial ordenó el bloqueo de Magis TV tras denuncias de titulares de derechos audiovisuales, al comprobar que transmitía películas, series y eventos deportivos sin licencia.

Incluso, estos dos sitios fueron eliminados de la oferta de Amazon Fire TV. Esta acción busca reforzar la protección de la propiedad intelectual y limitar el acceso a servicios no autorizados.

El sitio web Putlocker fue bloqueado en el Reino Unido por orden del Tribunal Superior, luego de que la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPA, por sus siglas en inglés) lo denunciara ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos como una amenaza de piratería.

Un profesional de tecnología trabaja en unaUsar sitios como Magis TV, Xuper TV, Cuevana, Putlocker y FMovies es riesgoso porque ofrecen material ilegal gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La MPA informó que Putlocker operaba desde Vietnam y utilizaba servidores alojados por la empresa suiza Private Layer.

Respecto a FMovies, la Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento anunció el bloqueo del sitio tras una intervención de las autoridades vietnamitas, y la policía de Hanói arrestó a dos ciudadanos de ese país vinculados con la plataforma.

Qué sitios son seguros para ver películas gratis

Algunos sitios seguros para ver películas gratis son:

Pluto TV.

Ofrece canales en vivo y una amplia variedad de películas y series, entre las que se incluyen CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto. Una de sus principales ventajas es que permite acceder a los contenidos sin necesidad de crear una cuenta. La aplicación está disponible tanto en Play Store como en App Store.

Rakuten TV.

Cuenta con una sección llamada ‘Free’, donde es posible ver títulos gratuitos, como Alvin y las ardillas 2, El justiciero y Sin rastro. Se destaca por ofrecer éxitos de taquilla de años anteriores.

FilmRise.

Es un servicio estadounidense financiado por publicidad que permite ver series y películas como Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones.

YouTube.

Propiedad de Google, posibilita el acceso gratuito a videos, documentales, series web y material educativo, sin necesidad de suscripción. Solo se requiere instalar la aplicación y navegar por su extenso catálogo.

Las apps piratas piden permisos sensibles, como acceder a información sobre tareas activas con el permiso android.permission.GET_TASKS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instalar archivos APK no oficiales en dispositivos Android es peligroso

Es relevante conocer que instalar archivos APK no oficiales en dispositivos Android es peligroso porque pueden contener software malicioso. Un análisis de la empresa de ciberseguridad ESET advierte que estas descargas facilitan la propagación de amenazas informáticas.

El informe de ESET destaca que las aplicaciones piratas solicitan permisos críticos, como el acceso a información sobre las tareas en ejecución mediante el permiso android.permission.GET_TASKS. Este permiso permite que una aplicación maliciosa acceda a datos privados de otras aplicaciones y recopile información confidencial sobre el uso del dispositivo.

Cuevana, además de ofrecer contenido ilegal, expone a los usuarios a publicidad excesiva. (Cuevana)

Además, algunos permisos permiten montar y desmontar sistemas de archivos para almacenamiento extraíble, lo que podría habilitar a un atacante a manipular archivos maliciosos o desactivar funciones esenciales del sistema.

En el caso de Cuevana, además de distribuir contenido de forma ilegal, el sitio inunda a los usuarios con publicidad invasiva.

Elegir servicios legales y seguros es la mejor forma de proteger los datos personales y evitar problemas de seguridad.