Tecno

Aplicaciones similares a XUPER TV y Magis TV para ver películas gratis y legales

Cuevana es una plataforma muy utilizada pero la convierte en un sitio ilegal sin las licencias necesarias

Guardar
Magis TV y Xuper TV
Magis TV y Xuper TV son plataformas muy conocidas que ofrecen películas, series y deportes sin permisos legales.

Magis TV y Xuper TV son plataformas populares que ofrecen, sin autorización, películas, series y eventos deportivos de manera gratuita. Existen otros sitios similares, como Cuevana, Putlocker y FMovies, así como clones y aplicaciones no oficiales (APKs) disponibles fuera de tiendas oficiales.

Todos estos servicios representan un riesgo, ya que distribuyen contenido sin las licencias correspondientes.

Asimismo, muchas de estas plataformas han sido bloqueadas en diversos países debido a que infringen derechos de autor, facilitando el acceso no autorizado a contenidos protegidos.

Estos sitios son peligrosos porque
Estos sitios son peligrosos porque distribuyen contenido sin licencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué es peligroso usar estos sitios para ver películas gratis

Es riesgoso utilizar sitios como Magis TV, Xuper TV, Cuevana, Putlocker y FMovies porque distribuyen gratuitamente contenido de manera ilegal.

En el caso de Magis TV y Xuper TV, en Argentina una resolución judicial ordenó el bloqueo de Magis TV tras denuncias de titulares de derechos audiovisuales, al comprobar que transmitía películas, series y eventos deportivos sin licencia.

Incluso, estos dos sitios fueron eliminados de la oferta de Amazon Fire TV. Esta acción busca reforzar la protección de la propiedad intelectual y limitar el acceso a servicios no autorizados.

El sitio web Putlocker fue bloqueado en el Reino Unido por orden del Tribunal Superior, luego de que la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPA, por sus siglas en inglés) lo denunciara ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos como una amenaza de piratería.

Un profesional de tecnología trabaja
Un profesional de tecnología trabaja en unaUsar sitios como Magis TV, Xuper TV, Cuevana, Putlocker y FMovies es riesgoso porque ofrecen material ilegal gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La MPA informó que Putlocker operaba desde Vietnam y utilizaba servidores alojados por la empresa suiza Private Layer.

Respecto a FMovies, la Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento anunció el bloqueo del sitio tras una intervención de las autoridades vietnamitas, y la policía de Hanói arrestó a dos ciudadanos de ese país vinculados con la plataforma.

Qué sitios son seguros para ver películas gratis

Algunos sitios seguros para ver películas gratis son:

  • Pluto TV.

Ofrece canales en vivo y una amplia variedad de películas y series, entre las que se incluyen CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto. Una de sus principales ventajas es que permite acceder a los contenidos sin necesidad de crear una cuenta. La aplicación está disponible tanto en Play Store como en App Store.

  • Rakuten TV.

Cuenta con una sección llamada ‘Free’, donde es posible ver títulos gratuitos, como Alvin y las ardillas 2, El justiciero y Sin rastro. Se destaca por ofrecer éxitos de taquilla de años anteriores.

  • FilmRise.

Es un servicio estadounidense financiado por publicidad que permite ver series y películas como Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones.

  • YouTube.

Propiedad de Google, posibilita el acceso gratuito a videos, documentales, series web y material educativo, sin necesidad de suscripción. Solo se requiere instalar la aplicación y navegar por su extenso catálogo.

Las apps piratas piden permisos
Las apps piratas piden permisos sensibles, como acceder a información sobre tareas activas con el permiso android.permission.GET_TASKS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instalar archivos APK no oficiales en dispositivos Android es peligroso

Es relevante conocer que instalar archivos APK no oficiales en dispositivos Android es peligroso porque pueden contener software malicioso. Un análisis de la empresa de ciberseguridad ESET advierte que estas descargas facilitan la propagación de amenazas informáticas.

El informe de ESET destaca que las aplicaciones piratas solicitan permisos críticos, como el acceso a información sobre las tareas en ejecución mediante el permiso android.permission.GET_TASKS. Este permiso permite que una aplicación maliciosa acceda a datos privados de otras aplicaciones y recopile información confidencial sobre el uso del dispositivo.

Cuevana, además de ofrecer contenido
Cuevana, además de ofrecer contenido ilegal, expone a los usuarios a publicidad excesiva. (Cuevana)

Además, algunos permisos permiten montar y desmontar sistemas de archivos para almacenamiento extraíble, lo que podría habilitar a un atacante a manipular archivos maliciosos o desactivar funciones esenciales del sistema.

En el caso de Cuevana, además de distribuir contenido de forma ilegal, el sitio inunda a los usuarios con publicidad invasiva.

Elegir servicios legales y seguros es la mejor forma de proteger los datos personales y evitar problemas de seguridad.

Temas Relacionados

Xuper TVMagis TVCuevanaPelículas gratisTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Tour Pokémon GO Kalos: todo lo que necesitas saber para aprovechar el evento mundial

Los usuarios tendrán más posibilidades de encontrar en su versión Shiny a Pikachu con disfraz, Chespin, Fennekin, Froakie, Honedge y a los Pokémon que salgan de huevos

Tour Pokémon GO Kalos: todo

Nueva tecnología en los autos eléctricos pondría fin a las baterías de litio

El alto costo, escasez y problemas medioambientales hace que el litio empiece a ser una opción menos viable para las marcas

Nueva tecnología en los autos

Se acerca el fin de los celulares: las smart glasses los reemplazarán y solo con IA

Con la llegada de las gafas inteligentes, la interacción entre lo físico y lo digital se vuelve inmediata y personalizada, mediante la integración de IA, sensores y realidad aumentada

Se acerca el fin de

La actualización de LG que pone fin a la compleja instalación de sistemas de audio en Smart TV

Con inteligencia artificial, el TV puede mapear la habitación y adaptar el sonido de forma automática

La actualización de LG que

Nuestros hijos están en riesgo: aplicaciones de IA para crear desnudos son promocionadas en Facebook

Infobae realizó una investigación en la que encontró cerca de 10 plataformas de acceso gratuito para generar deepfakes desde el celular

Nuestros hijos están en riesgo:
DEPORTES
Franco Colapinto cerró con saldo

Franco Colapinto cerró con saldo positivo el primer día de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: marcó el mejor tiempo de Alpine

Festejo fugaz, show de Bad Bunny y debut con triunfo en Río: las frenéticas horas de Francisco Cerúndolo tras su título en el Argentina Open

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio

La decisión en medio de la “guerra de motores” de la Fórmula 1 que favorecerá a Alpine en el inicio de la temporada

La revelación sobre los inicios de Cristiano Ronaldo y su obsesión por ganar: “Sabía exactamente lo que quería”

TELESHOW
Graciela Alfano volvió a encender

Graciela Alfano volvió a encender las redes con un video desnuda a los 73 años en una playa de Punta del Este: “Disfrutar”

La contundente decisión de Edith Hermida durante el regreso de Beto Casella a la televisión

El inesperado gesto de Vero Lozano con la China Suárez en medio de la disputa con Wanda Nara

Sofía Jujuy Jiménez de vacaciones con su novio en Brasil: playas paradisíacas, gastronomía típica y romance a pleno

El enojo de Malena Valenzuela tras la polémica por el “pico” con su madre María: “Qué cabezas podridas tienen”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos sancionó al director

Estados Unidos sancionó al director de la mayor cárcel de Nicaragua por los abusos contra los presos políticos

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio

La OTAN practicó un desembarco en el Báltico en su mayor ejercicio de reacción rápida con el foco puesto en la amenaza rusa

Hungría y Eslovaquia activaron sus reservas de emergencia de petróleo tras la interrupción del oleoducto ruso Druzhba

Sanae Takaichi fue formalmente confirmada como premier de Japón y buscará fortalecer la cooperación con Trump en Washington