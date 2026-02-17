Lista de códigos Free Fire que puedes canjear hoy martes 17 de febrero de 2026

Cada código de Free Fire puede canjearse una sola vez por cuenta y está sujeto a un límite regional de activaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El martes 17 de febrero de 2026, Garena activó una selección de códigos gratuitos para Free Fire, permitiendo a los jugadores obtener objetos exclusivos como skins, trajes y diamantes de manera limitada y sin costo, pero únicamente para quienes tengan una cuenta vinculada oficialmente a la plataforma.

Los perfiles invitados quedan excluidos automáticamente de estas bonificaciones, lo que obliga a los usuarios a formalizar su registro si desean participar en esta dinámica temporal.

Pasos para canjear los códigos de Free Fire

Para quienes busquen aprovechar la promoción, el primer paso consiste en acceder a la página de recompensas de Garena usando una cuenta vinculada.

La lista completa de códigos del 17 de febrero de 2026 ofrece once combinaciones que proporcionan recompensas digitales limitadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez allí, solo hay que elegir una de las secuencias vigentes, ingresarla correctamente en el campo señalado y confirmar la operación. Si el proceso cumple todos los requisitos, la plataforma notificará la recompensa dentro de las 24 horas siguientes.

Cuál es la lista completa de códigos habilitados el 17 de febrero de 2026

Entre las secuencias habilitadas para el 17 de febrero destacan los códigos FQ9W2E1R7T5Y, 4N8M2XL9R1G3, FU11503P7A9S, y otras nueve combinaciones disponibles hasta que se agote el cupo o se venza el plazo decretado. Estas son:

FQ9W2E1R7T5Y

4N8M2XL9R1G3

FU11503P7A9S

S9QK2L6VP3MR

FP90115U3Y2T

B1RK7C5ZL8YT

FZ5X1C7V9B2N

FFR4G3HM5YJN

6KWMFJVMQQYG

BR43FMAPYEZZ

H8YC4TN6VKQ9

FK3J9H5G1F7D

Qué considerar antes de redimir códigos de Free Fire

Los jugadores deben contar con cuentas conectadas a Facebook, Google, Apple, Huawei o VK para canjear los códigos en Free Fire. (Foto: Free Fire / Garena)

Solo pueden reclamar los códigos quienes posean cuentas conectadas a servicios como Facebook, Google, Apple, Huawei o VK, según detalló la propia desarrolladora.

Una vez dentro de la página oficial de recompensas de Garena, el jugador debe copiar con precisión uno de los códigos alfanuméricos habilitados y pegarlo en la casilla correspondiente, respetando el orden de letras mayúsculas y números.

Tras confirmar el proceso, el sistema tardará hasta 24 horas en informar dentro del juego si el canje resultó exitoso o si la secuencia ingresada ya no está disponible.

Cuáles reglas y restricciones hay al redimir los códigos de Free Fire

Las combinaciones pueden canjearse una vez por cuenta, y cada zona geográfica cuenta con un límite máximo de activaciones para cada secuencia. Cuando ese cupo regional se agota, el código queda inutilizado de inmediato, independientemente de si aún está dentro del periodo de vigencia.

Las secuencias de códigos pueden caducar entre 12 y 48 horas dependiendo del evento y se desactivan si se agota el cupo por región. (Foto: Garena)

La extensión temporal de los códigos varía según el evento, con periodos que pueden oscilar entre 12 y 48 horas, y en ocasiones abarcar todo un fin de semana dependiendo de la dinámica establecida por Garena.

No es posible redimir más de una vez un mismo código desde la misma cuenta. Además, un fallo mínimo al transcribir la serie de caracteres dejará la operación sin efecto y negará el acceso a la recompensa deseada.

Garena subrayó la importancia de escribir la secuencia de forma exacta y advirtió que el mensaje “código inválido o expirado” significa que la combinación ya no tiene validez alguna.

Qué premios y recompensas pueden ganar los jugadores

El repertorio de premios disponibles incluye trajes, skins de armas y diamantes, estos últimos habitualmente reservados para celebraciones especiales o colaboraciones globales.

Un error al ingresar la serie de caracteres deja inválido el código de Free Fire, así que se sugiere copiarlo y pegarlo exactamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a estos objetos virtuales es tan limitado que motiva una competencia intensa entre millones de jugadores, que deben actuar con rapidez para no quedar excluidos por la caducidad o el tope de registros.

Asimismo, la obtención de estos recursos digitales suele estar restringida solo a quienes cumplen con todas las condiciones impuestas por Garena, reforzadas para garantizar la equidad entre zonas y participantes.

Cuál es la mecánica del juego de Free Fire y por qué llama la atención

Free Fire es un videojuego de disparos en tercera persona dentro del género battle royale, desarrollado por Garena. Cada partida reúne hasta 50 jugadores que se lanzan en paracaídas sobre una isla y compiten para sobrevivir. El vencedor será el último jugador o escuadra en pie.

Sus partidas duran aproximadamente diez minutos y destacan por la inclusión de personajes con habilidades especiales y modos individuales y de escuadra, lo que permite a los usuarios colaborar en equipo mientras buscan recursos y compiten por el primer lugar.