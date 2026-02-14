Códigos de Free Fire de hoy 14 de febrero: lista completa y cómo canjearlos

Free Fire publica diariamente códigos que otorgan recompensas exclusivas como diamantes, skins, armas y oro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Free Fire ofrece diariamente una serie de códigos que permiten a los jugadores obtener recompensas dentro del juego, como diamantes, skins, armas, oro y otros elementos exclusivos.

Los códigos disponibles hoy, 14 de febrero, son:

M2QP9L8KRV6K

R5QK4M7LVP1R

K9QP6K2MNL8V

V3QJ1M9KRP7V

D8MJ4Q6LVK2R

B3G7A22TWDR7X

FQ9W2E1R7T5Y

Para canjear códigos en el juego, es importante seguir correctamente los pasos para recibir las recompensas. (Garena)

4N8M2XL9R1G3

FU1I5O3P7A9S

S9QK2L6VP3MR

FP9O1I5U3Y2T

B1RK7C5ZL8YT

FZ5X1C7V9B2N

FFR4G3HM5YJN

6KWMFJVMQQYG

F7F9A3B2K6G8

BR43FMAPYEZZ

H8YC4TN6VKQ9

FK3J9H5G1F7D

FA3S7D5F1G9H

UPQ7X5NMJ64V

FJI4GFE45TG5

4ST1ZTBZBRP9

FM6N1B8V3C4X

B6QV3LMK1TP

FT4E9Y5U1I3O

FF6YH3BFD7VT

FL2K6J4H8G5F

FR2D7G5T1Y8H

Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)

Cómo canjear estos códigos en Free Fire

El procedimiento para canjear los códigos de Free Fire es el siguiente:

Ir al portal de recompensas de Free Fire. Accede con una cuenta usando opciones como Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o X (antes Twitter). Ingresar el código de 12 caracteres en el campo indicado, sin guiones y con precisión. Pulsar en el botón de confirmación. Las recompensas pueden tardar hasta 30 minutos en aparecer en la cuenta.

Qué considerar al canjear los códigos de Free Fire

Al canjear códigos en Free Fire, es esencial seguir ciertos pasos para asegurar que las recompensas se acrediten correctamente. Los códigos tienen entre 12 y 16 caracteres en mayúsculas y números.

Verifica siempre la fecha de validez, ya que los códigos expirados no son válidos. (Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I)

Los objetos obtenidos aparecerán en la pestaña vault del lobby, mientras que el oro y los diamantes se suman automáticamente al saldo de la cuenta.

Es fundamental revisar la vigencia de cada código, ya que los vencidos no pueden utilizarse. Además, solo es posible canjear premios si la cuenta está vinculada a Facebook o VK, ya que las cuentas de invitado no son válidas para este proceso.

Qué pasa si un código de Free Fire no funciona

Si tienes inconvenientes al canjear un código de Free Fire, asegúrate de ingresarlo correctamente, respetando mayúsculas, números y sin añadir espacios extra. Si persiste el problema, es probable que el código haya expirado o ya se haya alcanzado el límite de usos.

Verifica también que estés conectado con la cuenta vinculada correspondiente. Si todo es correcto y aún no funciona, intenta con otro código que siga vigente.

Si surge un problema al canjear un código, revisa que esté bien escrito, con mayúsculas y números exactos, y sin espacios. (Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I)

Cómo aprovechar los códigos de Free Fire al momento de jugar

Aprovechar los códigos de Free Fire permite acceder a recompensas exclusivas que enriquecen la experiencia de juego. Estos códigos, formados por 12 o 16 caracteres alfanuméricos, ofrecen acceso a skins, trajes, armas, personajes y recursos como oro o diamantes.

Para obtener el máximo beneficio, es recomendable canjearlos apenas se publiquen, ya que muchos tienen límite de uso o vencimiento. Utilizar estos objetos de forma inmediata puede otorgar ventajas estratégicas, al facilitar acceso a equipamiento y personajes que mejoran el desempeño frente a otros jugadores.

Cómo empezar a jugar Free Fire

Para empezar a jugar Free Fire, descarga el juego desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo e instálalo. Crea una cuenta o vincula una existente a plataformas como Facebook o VK para guardar tu progreso.

Al ingresar, sigue el tutorial inicial, que te enseña los controles básicos y las mecánicas principales. Una vez completado, podrás acceder al menú principal, personalizar tu personaje y comenzar a participar en partidas, ya sea en solitario o en equipo.

Para comenzar a jugar Free Fire, descarga e instala la aplicación desde la tienda de tu dispositivo. (Garena)

Qué diferencias hay entre Free Fire y Free Fire Max

La diferencia principal entre Free Fire y Free Fire Maxestá en la calidad gráfica y la experiencia de juego.

Free Fire Max es una versión optimizada del juego original, pensada para dispositivos más potentes, con gráficos en alta definición, efectos visuales mejorados, animaciones más fluidas y sonido optimizado, lo que genera una experiencia más realista e inmersiva.

Además, ofrece opciones extra como personalización del lobby y nuevas animaciones para personajes y armas. En contraste, Free Fire se destaca por su bajo requerimiento de recursos y amplia compatibilidad con dispositivos de gama baja. Ambas versiones comparten servidor y progreso de cuenta.

