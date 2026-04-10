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Así está el tráfico en el estrecho de Ormuz

Los datos de seguimiento de buques de MarineTraffic indican que la actividad es mínima, a pesar del alto el fuego en la guerra entre EEUU e Israel contra Irán

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Así está el tráfico en el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz registra un tráfico mínimo este viernes, según datos de seguimiento de buques de MarineTraffic, a pesar del alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El frágil alto el fuego de dos semanas se vio sometido a una mayor tensión hoy, un día antes de las negociaciones previstas en Pakistán. Washington acusó a Teherán de incumplir sus promesas sobre el estrecho de Ormuz e Israel atacó Líbano, un acuerdo que Irán ha reivindicado como una violación de la tregua.

No había indicios de que Irán fuera a levantar el bloqueo casi total del estrecho, que ha provocado la peor interrupción de la historia en el suministro energético mundial. Teherán citó los continuos ataques israelíes contra el Líbano, que incluyeron los bombardeos más intensos de la guerra el miércoles, como un punto clave de fricción.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en una publicación en redes sociales el jueves por la noche que Irán estaba gestionando muy mal el paso del petróleo por el estrecho. “¡Ese no es el acuerdo que tenemos!“.

El mandatario consideró que los líderes iraníes “son mucho más razonables en las reuniones privadas que en sus declaraciones públicas” y aseguró que “están aceptando todo lo que deben aceptar”.

Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer/Archivo)
Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer/Archivo)

“Han sido derrotados, no tienen ejército”, agregó Trump, al tiempo que subrayó la posición de fuerza de Estados Unidos en la mesa de negociación. También advirtió que, si no se concreta un acuerdo, “les resultará muy doloroso”.

De acuerdo con fuentes de la administración citadas por NBC News, Trump conversó recientemente por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para solicitar que reduzca las operaciones militares en Líbano y así favorecer el éxito de las conversaciones con Teherán.

Hablé con Bibi y va a moderar la situación. Pienso que debemos ser un poco más discretos”, comentó Trump en la entrevista.

El vicepresidente JD Vance, quien encabezará la delegación estadounidense en las negociaciones de Islamabad junto al enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, también se refirió a la postura israelí.

Ante periodistas en Hungría, Vance señaló que los israelíes podrían “autolimitarse algo” en sus acciones contra Líbano para dar espacio al diálogo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

Según funcionarios europeos, varios países han solicitado que Líbano se incluya en la tregua, pero Israel ha insistido en mantener sus operaciones contra el grupo terrorista Hezbollah fuera del acuerdo.

Netanyahu, por su parte, declaró que la pausa temporal con Irán no abarca a Hezbollah y que Israel continuará atacando posiciones de ese grupo armado.

Insistí en que el cese temporal de hostilidades con Irán no incluya a Hezbollah, y seguimos golpeándolos con fuerza”, sostuvo el mandatario israelí.

Trump anunció el martes una suspensión de bombardeos durante dos semanas, tras advertir en días previos que “toda una civilización podría desaparecer esta noche” si Irán no reabría el estrecho de Ormuz. Sin embargo, mientras Trump y Netanyahu consideran que Líbano queda fuera del pacto, Irán asegura lo contrario.

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