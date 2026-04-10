En vísperas del alto el fuego por la Pascua ortodoxa, Rusia lanzó un ataque aéreo que dejó dos muertos y tres heridos en Ucrania

Una nueva ola de ataques rusos contra tres distritos de la región ucraniana de Dnipro, en el este de Ucrania, causaron al menos dos muertes y tres lesionados, según informaron este viernes las autoridades de Ucrania, a pocas horas de la entrada en vigor de una tregua por la Pascua ortodoxa.

La administración militar regional comunicó que en el distrito de Sinelnikove dos personas murieron y una resultó herida. En el distrito de Nikopol, otras dos personas sufrieron lesiones: un hombre de 40 años y otro de 74.

“Durante la noche, Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra la región de Odesa. Se produjo un incendio de gran magnitud en una instalación de infraestructura crítica, que fue controlado rápidamente. No se reportaron muertos ni heridos”, también informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el jueves un alto el fuego en Ucrania para la celebración de la Pascua ortodoxa, el sábado y el domingo. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, confirmó su aceptación de la tregua.

“Ucrania declaró repetidamente que estamos dispuestos a tomar medidas recíprocas. Propusimos un alto el fuego este año para las vacaciones de Pascua y actuaremos en consecuencia”, sostuvo el mandatario de Ucrania el jueves vía redes sociales.

Bomberos del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en acción (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania vía Facebook)

A su vez, agregó: “La gente necesita una Semana Santa sin amenazas y un verdadero avance hacia la paz, y Rusia tiene la oportunidad de no volver a los ataques después de la Pascua”.

Ante unas negociaciones trilaterales estancadas, el enviado especial del presidente ruso, Kirill Dmitriev, se encuentra en Estados Unidos y mantuvo reuniones con miembros de la administración del presidente estadounidense Donald Trump para abordar un posible acuerdo de paz en Ucrania y la cooperación económica entre ambos países, informaron fuentes a Reuters.

La visita tiene lugar antes de que Estados Unidos decida si prorroga el levantamiento de las sanciones al petróleo ruso, medida que expira el 11 de abril y que también figura en la agenda de las conversaciones.

El incendio en Odesa (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania vía Facebook)

Washington otorgó una exención de 30 días para que los países compren petróleo y productos derivados rusos sancionados que permanecen varados en el mar. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que la medida busca estabilizar los mercados energéticos globales afectados por la guerra con Irán.

Ante este panorama, Zelensky expresó su deseo de que se restablezcan las sanciones energéticas contra Rusia tras el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que permitió la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el suministro energético mundial.

“Ahora está comenzando un alto el fuego en Medio Oriente y el Golfo. Y estoy esperando que se vuelvan a imponer plenamente las sanciones al petróleo ruso, como antes”, declaró en comentarios difundidos para periodistas, entre ellos corresponsales de AFP, este viernes.

Zelensky, afirmó que las fuerzas rusas comenzaron a desplegar reservistas en el frente debido a un número de bajas mayor al de nuevos reclutas. “En conjunto, estamos viendo una situación interesante: en un mes, eliminamos el mismo número de ocupantes de los que ellos movilizan, y aun así el tamaño de sus fuerzas en territorio de Ucrania continúa creciendo”, declaró en el diálogo con comunicadores.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelesnky (Reuters)

El mandatario agregó que esto indica que Moscú está desplegando en Ucrania a “personal de sus reservas estratégicas”. “Creemos que es un paso arriesgado para Rusia, porque al hacer esto están debilitando sus fronteras con otros Estados donde la situación no es sencilla”, señaló.

Zelensky también sostuvo que Rusia pretende “tomar Druzhkivka, Kostiantínivka y Pokrovsk antes de que termine abril”, en referencia a ciudades de la región de Donetsk. “Es algo imposible”, sentenció, y explicó que dispone de informes de inteligencia británica que consideran insuficientes las capacidades rusas para lograr ese objetivo.

(Con información de AFP y Reuters)