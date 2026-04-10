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El jefe del Estado Mayor de Israel dijo que su país se mantiene en estado de guerra en El Líbano: “No hay un alto el fuego”

Eyal Zamir explicó que la lucha contra el grupo terrorista Hezbollah es el “principal frente de combate”. Las Fuerzas de Defensa bombardearon Beirut y zonas del sur libanés con mucha intensidad esta semana

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El jefe del Estado Mayor de Israel dijo que su país se mantiene en estado de guerra en Líbano

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, declaró que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen atacando el sur de Líbano y que permanecen en “estado de guerra”, ya que “no hay un alto el fuego” con el grupo terrorista Hezbollah.

Nos mantenemos en estado de guerra, no hay un alto el fuego y seguimos combatiendo en este frente. Este es nuestro principal frente de combate”, afirmó Zamir durante una visita a Bint Jbeil, en la gobernación de Nabatiye, de acuerdo con declaraciones difundidas por la oficina de prensa de las FDI.

El ejército israelí comunicó la noche anterior nuevos ataques en Líbano contra presuntas “plataformas de lanzamiento” de proyectiles de Hezbollah, poco después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu anunciara negociaciones directas con el gobierno libanés para alcanzar un acuerdo de paz.

Netanyahu reiteró el jueves que “no hay alto el fuego en el Líbano”, país con el que afirma buscar “un acuerdo de paz histórico y duradero” mediante “negociaciones directas” que ha ordenado iniciar.

“Tras reiteradas peticiones del Gobierno libanés para que iniciemos negociaciones de paz, anoche instruí al gabinete para que entablara negociaciones directas con el Líbano”, expresó Netanyahu en un mensaje grabado.

Israel eliminó una célula terrorista en Líbano

Las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos están programadas para este sábado en Pakistán, aunque Irán advirtió que podría no participar si Israel no detiene sus ataques en Líbano en las próximas horas, según medios oficiales iraníes.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, subrayó también el jueves que las violaciones del alto el fuego recibirán “una fuerte respuesta”, porque, según su versión, Líbano forma parte de la tregua pactada con Estados Unidos.

A lo largo del jueves y en la mañana del viernes, las alarmas antiaéreas sonaron en el norte de Israel por los ataques de Hezbollah desde Líbano, sin registrarse heridos.

En otro orden, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que eliminaron a más de 40 de terroristas de Hezbollah en la última semana.

“Anteayer, las fuerzas del equipo de combate de la Brigada 769 identificaron una célula terrorista cerca de las fuerzas operando en el área. Uno de los terroristas fue identificado escondiéndose en los arbustos. Inmediatamente después de la identificación, el terrorista fue eliminado por la Fuerza Aérea, bajo la guía de las fuerzas de la división", informó en un comunicado.

Y siguió: “Durante la eliminación, se identificó y atacó un vehículo que huía del complejo con el resto de la célula terrorista. La Fuerza Aérea continúa asistiendo a las fuerzas de la división en la actividad terrestre y atacó, bajo su guía, un almacén de medios de combate y más infraestructuras terroristas de Hezbollah".

“Solo en la última semana se eliminaron más de 40 terroristas y se destruyeron más de 50 infraestructuras terroristas bajo la guía de la división", concluyó.

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