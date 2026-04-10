América Latina

El vicecanciller ruso elogió las relaciones “especiales” entre su país y el régimen cubano de Miguel Díaz-Canel

El encuentro en Cuba entre autoridades de ambos gobiernos se produce mientras persiste la crisis energética en la isla y La Habana busca “dialogar” sin condicionamientos con Washington

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El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia Serguéi Ryabkov (REUTERS)
El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia Serguéi Ryabkov (REUTERS)

El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Ryabkov, elogió el “carácter especial” de las relaciones con Cuba durante una visita a La Habana, donde se reunió con el dictador Miguel Díaz-Canel en un contexto de tensión creciente entre Washington y la isla, afectada por una crisis energética.

Rusia no va a abandonar el hemisferio occidental, digan lo que digan en Washington”, afirmó Ryabkov en una rueda de prensa, según la agencia estatal rusa Tass. “Nuestras relaciones con Cuba son de una naturaleza especial... No podemos simplemente traicionar a Cuba, es completamente impensable, no podemos abandonarla a su suerte”, insistió el funcionario ruso.

La reunión, confirmada por la oficina de Díaz-Canel en X, tuvo lugar diez días después de la llegada de un petrolero ruso a la isla, pese al bloqueo de combustible impuesto de facto por Estados Unidos. “Aprovechamos esta oportunidad para mandar un abrazo a nuestro querido amigo, el presidente Vladimir Putin”, expresó Díaz-Canel durante el encuentro.

Ryabkov señaló que los problemas económicos de Cuba, incluida su seguridad energética, estuvieron entre los principales temas abordados. Estados Unidos considera a Cuba una amenaza para su seguridad nacional, y el secretario de Estado, Marco Rubio, exigió cambios en la cúpula del régimen cubano.

“En estos momentos, Rusia se solidariza al cien por cien con Cuba; a pesar de la complejidad por la que atraviesa el país, estamos a su lado”, subrayó Ryabkov, según lo publicado por la presidencia cubana en la red social antes mencionada.

El vicecanciller ruso junto a Bruno Rodríguez, canciller cubano (@BrunoRguezP)
El vicecanciller ruso junto a Bruno Rodríguez, canciller cubano (@BrunoRguezP)

El viceministro ruso reiteró el 1 de abril que Rusia continuará asistiendo a Cuba y afirmó que el reciente envío de crudo se realizó “en criterios humanitarios”, además de considerar a la isla como su “socio más cercano y más fiable en la región del Caribe”. Posteriormente, el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, anunció que se preparaba un segundo envío de crudo a Cuba, aunque no se dieron a conocer detalles sobre la operación.

Díaz-Canel rechazó de manera tajante la posibilidad de abandonar el poder durante su primera entrevista con una cadena de televisión estadounidense, concedida a NBC News en La Habana el jueves. La consulta se produjo en un contexto de apagones de hasta 22 horas diarias y una economía que acumula una caída del 23% desde 2019.

Ante la pregunta de la periodista Kristen Welker, sobre si estaría “dispuesto a dimitir para salvar a su país”, Díaz-Canel respondió: “Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario”. El mandatario cubano expresó irritación por la pregunta y replicó: “¿Le hace usted esa pregunta a Trump?”, sugiriendo que la consulta procedía del Departamento de Estado.

El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel (Europa Press)
El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel (Europa Press)

Díaz-Canel defendió el sistema político cubano de partido único: “En Cuba, quienes ocupan puestos de liderazgo no son elegidos por el gobierno estadounidense ni cuentan con un mandato de dicho gobierno. Tenemos un Estado libre y soberano. Gozamos de autodeterminación e independencia”.

Tenemos un sistema, también de elecciones, que es totalmente sobre la base de la participación popular”, agregó y señaló que su país es un estado ‘soberano’, ‘libre’, “con determinación” y que no se somete a “ningún designio del Gobierno de Estados Unidos”.

El dictador abogó por que Cuba y Estados Unidos se centren en “dialogar” sin “condicionar” ni “exigir cambios” en el sistema de la isla, con el objetivo de negociar y “evitar la confrontación y tener un futuro” para ambos.

(Con información de AFP y EFE)

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