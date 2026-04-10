Mundo

Israel eliminó a más de 40 terroristas de Hezbollah en El Líbano esta semana

Las Fuerzas de Defensa brindaron un balance de sus operaciones de los últimos días: “Se destruyeron más de 50 infraestructuras terroristas”. Netanyahu aseguró que iniciará negociaciones con Beirut

Guardar
Israel eliminó una célula terrorista en Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este viernes que eliminaron a más de 40 de terroristas de Hezbollah en la última semana.

“Anteayer, las fuerzas del equipo de combate de la Brigada 769 identificaron una célula terrorista cerca de las fuerzas operando en el área. Uno de los terroristas fue identificado escondiéndose en los arbustos. Inmediatamente después de la identificación, el terrorista fue eliminado por la Fuerza Aérea, bajo la guía de las fuerzas de la división", informó en un comunicado.

Y siguió: “Durante la eliminación, se identificó y atacó un vehículo que huía del complejo con el resto de la célula terrorista. La Fuerza Aérea continúa asistiendo a las fuerzas de la división en la actividad terrestre y atacó, bajo su guía, un almacén de medios de combate y más infraestructuras terroristas de Hezbollah".

“Solo en la última semana se eliminaron más de 40 terroristas y se destruyeron más de 50 infraestructuras terroristas bajo la guía de la división", concluyó.

Vista aérea de un edificio de dos pisos con daños estructurales en el Líbano, mostrando agujeros en las paredes y el tejado, y una retícula de mira roja en el lado derecho
Una vista aérea muestra un edificio dañado tras un ataque israelí contra una célula terrorista en Líbano (Captura de video)

Este balance del ejército israelí llega luego de que este jueves, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijera que su país iniciará negociaciones con el Líbano “lo antes posible”, según declaró en un comunicado.

“Ante los reiterados llamamientos del Líbano para que se inicien negociaciones directas con Israel, ayer (miércoles) di instrucciones al gabinete para que comenzara las negociaciones directas con el Líbano lo antes posible”, expresó.

Los diálogos se centrarán en el desarme del grupo terrorista Hezbollah y en el establecimiento de relaciones pacíficas entre Israel y el Líbano, informó Netanyahu.

También señaló que Israel “agradece el llamamiento realizado hoy por el primer ministro del Líbano para desmilitarizar Beirut”.

Vista aérea en blanco y negro con mira digital sobre un vehículo pequeño en una carretera; fondo borroso con áreas oscuras y claras
Imagen aérea en blanco y negro muestra un vehículo objetivo durante una operación israelí para eliminar una célula terrorista en Líbano (Captura de video)

El anuncio del primer ministro de Israel llegó luego de que el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el Líbano está incluido en la tregua pactada con Estados Unidos y advirtió que cualquier violación al alto el fuego recibiría una respuesta contundente.

Líbano y todo el Eje de la Resistencia, como aliados de Irán, forman parte indisoluble del alto el fuego. (Punto 1 de la propuesta de 10 puntos)”, publicó Qalibaf en X, consolidándose como uno de los actores políticos más influyentes en su país.

El ex guardia revolucionario reiteró que las violaciones al “alto el fuego tendrán costes explícitos y fuertes respuestas”.

Detengan el fuego inmediatamente”, exigió en referencia a los ataques de Israel contra el Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (Europa Press)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (Europa Press)

Irán y Estados Unidos acordaron un alto el fuego de dos semanas para negociar el fin de la guerra iniciada el 28 de febrero.

Horas después, Israel lanzó una ofensiva sobre el Líbano, lo que generó críticas desde el régimen de Teherán, que sostiene que el país árabe está bajo la protección de la tregua.

Por su parte, Estados Unidos niega que el Líbano forme parte de ese acuerdo.

Está previsto que ambos rivales se reúnan el sábado en Islamabad para negociar el cese definitivo del conflicto, mientras la tregua se mantiene en estado frágil.

Tras el alto el fuego en Irán, Israel realizó ataques a más de 100 objetivos en el Líbano, incrementando la tensión en una zona que Teherán considera clave para sostener el pacto con Estados Unidos.

Temas Relacionados

guerra en Medio OrienteIsraelHezbollahLíbanoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Creció en Luján, vive en Londres y podría ser la primera concejal argentina en la capital británica

Nacida en el Reino Unido pero criada en la provincia de Buenos Aires, es candidata por el Partido Verde en Islington y busca hacer historia en la ciudad

Creció en Luján, vive en Londres y podría ser la primera concejal argentina en la capital británica

Así está el tráfico en el estrecho de Ormuz

Los datos de seguimiento de buques de MarineTraffic indican que la actividad es mínima, a pesar del alto el fuego en la guerra entre EEUU e Israel contra Irán

Así está el tráfico en el estrecho de Ormuz

El jefe del Estado Mayor de Israel dijo que su país se mantiene en estado de guerra en El Líbano: “No hay un alto el fuego”

Eyal Zamir explicó que la lucha contra el grupo terrorista Hezbollah es el “principal frente de combate”. Las Fuerzas de Defensa bombardearon Beirut y zonas del sur libanés con mucha intensidad esta semana

El jefe del Estado Mayor de Israel dijo que su país se mantiene en estado de guerra en El Líbano: “No hay un alto el fuego”

Una colisión tectónica, 35 millones de años de historia y rutas petroleras en movimiento perpetuo: así es el Estrecho de Ormuz

Mientras la península de Musandam avanza y la anchura del corredor se reduce lentamente, la región sigue siendo testigo de procesos que influyen en la economía y el presente de Oriente Medio

Una colisión tectónica, 35 millones de años de historia y rutas petroleras en movimiento perpetuo: así es el Estrecho de Ormuz

Camp Nou cerrará sus puertas en 2027 por reformas: dónde jugará el Barcelona

La elección de una nueva sede y los desafíos logísticos serán determinantes para la continuidad deportiva y la experiencia de los aficionados en la próxima temporada

Camp Nou cerrará sus puertas en 2027 por reformas: dónde jugará el Barcelona
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Capturan banda ‘Los Injertos del Callao y Ventanilla’ por robo de lingotes de oro en la Costa Verde

Capturan banda ‘Los Injertos del Callao y Ventanilla’ por robo de lingotes de oro en la Costa Verde

Video viral muestra a pescadores interactuando con tiburón ballena en costas Manzanillo

Un padre separado pide la custodia compartida de sus hijos y un reparto equitativo de los gastos y la Justicia le da la razón: los menores pasarán una semana con cada progenitor

Descubren un monasterio cristiano del siglo IV en el desierto de Egipto: 2.000 metros cuadrados y murales decorativos

Sin e.firma no hay dinero: En qué casos puedes usar solo tu contraseña y cuándo es obligatorio el archivo .cer para cobrar  

INFOBAE AMÉRICA
Creció en Luján, vive en Londres y podría ser la primera concejal argentina en la capital británica

Creció en Luján, vive en Londres y podría ser la primera concejal argentina en la capital británica

Hacienda actualizará en próximas semanas casillas de la Renta con deducciones de C-LM y Comunidad Valenciana

El gasto anual asociado al herpes zóster supera los 121 millones de euros en poblaciones de riesgo, según un estudio

Una docena de países participan en Cantabria en el Congreso Ibero-Latinoamericano de Seguridad Contra Incendios

Alertan de una vulnerabilidad de día cero en Adobe Acrobar Reader explotada desde hace meses

ENTRETENIMIENTO

La última temporada de Euphoria llega con grandes novedades

La última temporada de Euphoria llega con grandes novedades

Primer vistazo a ‘Ray Gunn’, la nueva película del director de ‘Los increíbles’ que llegará pronto a Netflix

El día que Leonardo DiCaprio convenció a Daniel Day-Lewis de volver al cine para Pandillas de Nueva York

¿Matrix regresa al cine? Qué se sabe sobre la nueva película que revivirá al clásico de ciencia ficción

Adrian Grenier confesó la razón detrás de su ausencia en El diablo viste a la moda 2