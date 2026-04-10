Israel eliminó a más de 40 terroristas de Hezbollah en El Líbano esta semana

Israel eliminó una célula terrorista en Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este viernes que eliminaron a más de 40 de terroristas de Hezbollah en la última semana.

“Anteayer, las fuerzas del equipo de combate de la Brigada 769 identificaron una célula terrorista cerca de las fuerzas operando en el área. Uno de los terroristas fue identificado escondiéndose en los arbustos. Inmediatamente después de la identificación, el terrorista fue eliminado por la Fuerza Aérea, bajo la guía de las fuerzas de la división", informó en un comunicado.

Y siguió: “Durante la eliminación, se identificó y atacó un vehículo que huía del complejo con el resto de la célula terrorista. La Fuerza Aérea continúa asistiendo a las fuerzas de la división en la actividad terrestre y atacó, bajo su guía, un almacén de medios de combate y más infraestructuras terroristas de Hezbollah".

“Solo en la última semana se eliminaron más de 40 terroristas y se destruyeron más de 50 infraestructuras terroristas bajo la guía de la división", concluyó.

Una vista aérea muestra un edificio dañado tras un ataque israelí contra una célula terrorista en Líbano (Captura de video)

Este balance del ejército israelí llega luego de que este jueves, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijera que su país iniciará negociaciones con el Líbano “lo antes posible”, según declaró en un comunicado.

“Ante los reiterados llamamientos del Líbano para que se inicien negociaciones directas con Israel, ayer (miércoles) di instrucciones al gabinete para que comenzara las negociaciones directas con el Líbano lo antes posible”, expresó.

Los diálogos se centrarán en el desarme del grupo terrorista Hezbollah y en el establecimiento de relaciones pacíficas entre Israel y el Líbano, informó Netanyahu.

También señaló que Israel “agradece el llamamiento realizado hoy por el primer ministro del Líbano para desmilitarizar Beirut”.

Imagen aérea en blanco y negro muestra un vehículo objetivo durante una operación israelí para eliminar una célula terrorista en Líbano (Captura de video)

El anuncio del primer ministro de Israel llegó luego de que el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el Líbano está incluido en la tregua pactada con Estados Unidos y advirtió que cualquier violación al alto el fuego recibiría una respuesta contundente.

“Líbano y todo el Eje de la Resistencia, como aliados de Irán, forman parte indisoluble del alto el fuego. (Punto 1 de la propuesta de 10 puntos)”, publicó Qalibaf en X, consolidándose como uno de los actores políticos más influyentes en su país.

El ex guardia revolucionario reiteró que las violaciones al “alto el fuego tendrán costes explícitos y fuertes respuestas”.

“Detengan el fuego inmediatamente”, exigió en referencia a los ataques de Israel contra el Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (Europa Press)

Irán y Estados Unidos acordaron un alto el fuego de dos semanas para negociar el fin de la guerra iniciada el 28 de febrero.

Horas después, Israel lanzó una ofensiva sobre el Líbano, lo que generó críticas desde el régimen de Teherán, que sostiene que el país árabe está bajo la protección de la tregua.

Por su parte, Estados Unidos niega que el Líbano forme parte de ese acuerdo.

Está previsto que ambos rivales se reúnan el sábado en Islamabad para negociar el cese definitivo del conflicto, mientras la tregua se mantiene en estado frágil.

Tras el alto el fuego en Irán, Israel realizó ataques a más de 100 objetivos en el Líbano, incrementando la tensión en una zona que Teherán considera clave para sostener el pacto con Estados Unidos.