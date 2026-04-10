ANSES: quiénes cobran hoy viernes 10 de abril de 2026

ANSES deposita el aumento del 2,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales este viernes 10 de abril de 2026 (ANSES)

El viernes 10 de abril de 2026, miles de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podrán acceder a sus haberes, en el marco de un cronograma que, este mes, llega con un aumento del 2,9% para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. El incremento responde a la variación de la inflación de febrero y modifica los montos de las principales prestaciones.

Hoy, titulares de diferentes programas sociales y previsionales podrán consultar si les corresponde cobrar, según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Aquí, el detalle de quiénes reciben el pago este viernes y los nuevos valores vigentes.

Quiénes cobran hoy, 10 de abril de 2026

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

Este viernes, los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el monto mínimo, y cuyos DNI terminan en 0, cobran la prestación correspondiente a abril. Estos pagos corresponden al primer grupo del cronograma mensual y representan uno de los sectores más numerosos del sistema previsional.

Los jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI finalizado en 0 acceden hoy al pago actualizado en sus cuentas (REUTERS/Agustin Marcarian)

Asignación Universal por Hijo (AUH)

También acceden al cobro quienes son titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI finalizado en 0. Esta prestación alcanza a familias de menores recursos y se abona cada mes según el calendario definido por ANSES.

Asignación Familiar por Hijo

Del mismo modo, los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 0 reciben hoy el pago de abril. El monto varía según el rango de ingresos familiares y la cantidad de hijos declarados.

Asignación por Embarazo

Las personas que perciben la Asignación por Embarazo y cuyo DNI finaliza en 0 también pueden cobrar este viernes. Esta ayuda está destinada a mujeres embarazadas que cumplen los requisitos establecidos por ANSES.

Las personas que perciben la Asignación por Embarazo y tienen DNI finalizado en 0 cobran este viernes según el calendario de ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensiones No Contributivas (PNC)

Por último, se efectúan los pagos de Pensiones No Contributivas (PNC) para quienes tengan DNI terminados en 0 y 1. Estas pensiones están dirigidas a personas que no cuentan con los aportes necesarios para jubilarse y se otorgan por invalidez, vejez o madres de siete hijos o más.

De cuánto son las jubilaciones en abril 2026

En abril de 2026, los montos de las jubilaciones y pensiones experimentan un nuevo ajuste. Según las resoluciones oficiales, el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubica en $380.319,31, mientras que el máximo alcanza los $2.559.188,80. Estos valores resultan de la aplicación del aumento del 2,9%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) de febrero.

Con el bono extraordinario confirmado por el Gobierno, la jubilación mínima asciende a $450.319,31. La Prestación Básica Universal (PBU) se fija en $173.978,72 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $304.255,45. Además, para el período devengado de abril, la base imponible mínima para calcular aportes y contribuciones será de $128.091,45, y la máxima de $4.162.912,57.

Para quienes consultan cuánto cobrarán en abril, la jubilación mínima será de $380.319,31, pero quienes perciban el bono extraordinario recibirán un total de $450.319,31. Los haberes máximos y otras prestaciones también se incrementan, reflejando la actualización por inflación establecida por el Gobierno.

El haber mínimo de jubilación en abril de 2026 es de $380.319,31, mientras que el máximo se sitúa en $2.559.188,80 tras el ajuste inflacionario (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las asignaciones en abril 2026

Las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) también reciben un incremento del 2,9% a partir de abril. Los nuevos montos, ya vigentes este mes, son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666 por hijo.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $445.003 por hijo.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $68.341 por hijo.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (primer rango de ingresos): $222.511 por hijo.

Estos valores se abonan de acuerdo al calendario de ANSES y varían según los ingresos del grupo familiar y la situación particular de cada beneficiario. El ajuste mensual permite que las asignaciones mantengan su poder adquisitivo en línea con la inflación.

Las Asignaciones por Embarazo, Prenatal y Maternidad también se actualizan, aunque los valores específicos dependen del tipo de prestación y la condición del titular. Los beneficiarios pueden consultar las sumas exactas y el cronograma de pagos correspondiente a cada prestación a través de los canales oficiales de ANSES.