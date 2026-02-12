Tecno

Las 5 funciones de WhatsApp Business que harán crecer tu empresa

Los anuncios que conectan directamente con la app, integrados en Facebook e Instagram, abren la puerta a nuevos clientes potenciales

WhatsApp Business permite crear un
WhatsApp Business permite crear un perfil empresarial con información como dirección, horario, sitio web y descripción del negocio. (Imagen ilustrativa Infobae)

La comunicación efectiva es uno de los pilares más importantes para transformar un pequeño negocio en una marca reconocida. Durante la temporada festiva, WhatsApp Business se convierte en el mejor puente entre las pequeñas y medianas empresas (pymes) y sus clientes, permitiendo resolver dudas, ofrecer productos y concretar ventas de manera ágil.

La app para pequeños y grandes empresarios presenta herramientas diseñadas para optimizar la experiencia de los clientes y facilitar la gestión para los empresarios en momentos de alta demanda.

Cómo WhatsApp Business impulsa a las pymes en la temporada festiva

WhatsApp Business ofrece funciones clave que pueden marcar la diferencia en la relación con los clientes y en el crecimiento de la empresa. A continuación, se detallan cinco de las más efectivas:

  • Generar credibilidad con un perfil empresarial completo. Un perfil detallado con información de contacto, dirección, descripción y datos relevantes transmite confianza a los clientes, especialmente en un momento en el que las estafas son cada vez más frecuentes. La transparencia y la profesionalidad que aporta un perfil bien configurado pueden ser decisivas para que un cliente elija tu negocio sobre otros.
Los mensajes de bienvenida automáticos
Los mensajes de bienvenida automáticos permiten que ningún cliente quede sin respuesta. (Imagen ilustrativa Infobae)
  • Saludar automáticamente a cada cliente. Los mensajes de bienvenida automáticos permiten que ningún cliente quede sin respuesta, incluso en horas punta. Configurar un saludo personalizado en la pestaña de funciones hace que los clientes se sientan reconocidos desde el primer contacto, mejorando su experiencia y percepción del negocio. Además, puedes elegir a quién enviar estos saludos, adaptándolos según las necesidades del momento.
  • Respuestas rápidas a preguntas frecuentes. Para evitar perder tiempo respondiendo repetidamente las mismas dudas sobre precios, plazos de entrega o productos, WhatsApp Business permite crear atajos de mensajes. Esta función agiliza las respuestas y mantiene la atención al cliente en niveles óptimos, lo que es especialmente útil durante campañas festivas con gran volumen de consultas.
  • Catálogo de productos accesible y visual. Mostrar un catálogo de productos directamente en el chat agiliza las ventas y facilita la elección de los clientes sin que tengan que salir de WhatsApp. Un catálogo bien organizado, con descripciones y fotos de calidad, permite destacar los artículos festivos y ofertas especiales, aumentando las posibilidades de concretar una compra.
WhatsApp Business está disponible de
WhatsApp Business está disponible de forma gratuita para Android y iOS. (WhatsApp Business)
  • Anuncios Click-to-WhatsApp para atraer nuevos clientes. Los anuncios que conectan directamente con WhatsApp, integrados en Facebook e Instagram, abren la puerta a nuevos clientes potenciales. Esta función incrementa la visibilidad del negocio y favorece que más personas lleguen a la conversación directa, facilitando el cierre de ventas y la captación de interesados de forma más dinámica.

Implementar estas herramientas de WhatsApp Business ayuda a las pymes a adaptarse a las demandas cambiantes del mercado, mejorar la experiencia del cliente y maximizar las oportunidades de crecimiento, especialmente en momentos clave como la temporada festiva.

Diferencias clave entre WhatsApp y WhatsApp Business

WhatsApp y WhatsApp Business son aplicaciones de mensajería de Meta, pero están pensadas para públicos y usos diferentes. WhatsApp es la versión estándar y se utiliza principalmente para la comunicación personal entre amigos, familiares o grupos sociales. Permite enviar mensajes, hacer llamadas de voz o video, compartir archivos y crear grupos, pero no incluye funciones específicas para empresas.

Una característica poco conocida de
Una característica poco conocida de WhatsApp estándar es la posibilidad de marcar chats como “no leídos”. REUTERS/Dado Ruvic

Por otro lado, WhatsApp Business está diseñada para emprendedores y pequeñas empresas que buscan gestionar la comunicación con sus clientes de manera más profesional.

Esta versión permite crear un perfil empresarial con información relevante como dirección, horario y descripción del negocio, además de ofrecer herramientas exclusivas como mensajes automáticos de bienvenida, respuestas rápidas a preguntas frecuentes, etiquetas para organizar conversaciones y la posibilidad de mostrar catálogos de productos o servicios.

Así, WhatsApp Business ayuda a mejorar la atención al cliente y facilita la promoción y venta directa, mientras que WhatsApp tradicional se centra en el uso personal.

