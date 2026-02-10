Tecno

Bad Bunny domina Spotify después del Super Bowl: ‘Yo perreo sola’ es la canción más buscada

Tras el show de medio tiempo, las reproducciones de Bad Bunny en Spotify en Estados Unidos subieron más de 470%

La canción que más creció
La canción que más creció fue Yo Perreo Sola, con un aumento del 2.170% en reproducciones.

Tras su actuación en el Super Bowl, Bad Bunny generó un efecto notable en Spotify: los streams del artista en Estados Unidos aumentaron más de 470% después del show de medio tiempo.

La canción con mayor crecimiento fue Yo Perreo Sola, que registró un incremento del 2.170% en reproducciones. Otras canciones de su presentación también tuvieron aumentos significativos: El Apagón subió 1.320%, Party un 1.130%, Lo Que Le Pasó a Hawái alcanzó el 1.040%, mientras que Tití Me Preguntó y Safaera crecieron 1.000% cada una.

El audio de la presentación completa se encuentra disponible en las cuentas de Spotify de Bad Bunny y la NFL.

El audio completo del show
El audio completo del show está disponible en Spotify, tanto en la cuenta de Bad Bunny como en la de la NFL.

El cantante puertorriqueño suma más de 97,8 millones de oyentes mensuales en Spotify.

En 2025, recuperó el primer lugar como el artista más escuchado del mundo en la plataforma, superando los 19.800 millones de reproducciones. De esta manera, encabeza nuevamente las listas globales y consolida su liderazgo en la música urbana, alcanzando este reconocimiento por cuarta vez, tras sus éxitos en 2020, 2021 y 2022.

Efecto de la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl en internet

Tras la presentación de Bad Bunny, las búsquedas relacionadas con el artista aumentaron significativamente en Google. En Estados Unidos, una consulta que registró un pico fue “bad bunny burning the flag”, en referencia a una imagen viral donde supuestamente el cantante quema la bandera estadounidense. No obstante, la fotografía fue generada por inteligencia artificial.

Las búsquedas inversas de imágenes en Google indicaron que la imagen fue “creada con la IA de Google” y Gemini, la herramienta de IA de la empresa, detectó la presencia de un SynthID, una marca de agua invisible que identifica contenidos creados con IA.

En Estados Unidos, una búsqueda
En Estados Unidos, una búsqueda que repuntó fue "bad bunny burning the flag", por una imagen viral que mostraba al cantante quemando la bandera de ese país.

Además, se encontró una versión anterior de la imagen compartida en una página de Facebook dedicada a la sátira y la parodia, cuya biografía aclara que todo el material es “100 % falso” y de carácter humorístico. La agencia AFP intentó contactar al supuesto creador, pero no obtuvo respuesta inmediata.

En otros países, las tendencias de búsqueda variaron: en México, los usuarios consultaron cuáles fueron las canciones interpretadas por Bad Bunny —entre ellas, Tití Me Preguntó, Yo Perreo Sola, Eoo, Nuevayol y Party—. En Argentina, hubo un aumento en las búsquedas de Lady Gaga, quien acompañó al cantante en el escenario e interpretó Die with a Smile en versión salsa.

En Argentina, aumentaron las búsquedas
En Argentina, aumentaron las búsquedas de Lady Gaga, quien subió al escenario con Bad Bunny para cantar Die with a Smile en versión salsa.

Cómo fue la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 se convirtió en un espectáculo histórico, marcado por una fuerte identidad latina y mensajes de orgullo cultural.

El show, de aproximadamente 15 minutos, abrió con una puesta en escena inspirada en Puerto Rico. El artista interpretó éxitos como Tití Me Preguntó, Yo Perreo Sola, Safaera, El Apagón, Mónaco y Café con Ron, acompañado por un cuerpo de baile y escenografías que reflejaban la vida cotidiana en la isla.

Durante la actuación, Bad Bunny rindió homenaje a sus raíces y envió mensajes motivacionales al público, destacando la importancia de creer en uno mismo. La presentación incluyó momentos destacados como la participación de Lady Gaga, quien interpretó Die with a Smile en versión salsa, y Ricky Martin, que se sumó con Lo Que Le Pasó a Hawaii.

El show tuvo momentos clave,
El show tuvo momentos clave, como la actuación de Lady Gaga con Die with a Smile en salsa, y la participación de Ricky Martin con Lo Que Le Pasó a Hawaii.

La puesta en escena también incorporó referencias visuales a la historia colonial de Puerto Rico y una narrativa de unidad continental, con el artista nombrando a más de veinte países americanos y ondeando sus banderas.

Con esta presentación, Bad Bunny se consolidó como el primer artista latino en encabezar en solitario el Halftime Show, posicionando la música en español en uno de los escenarios más importantes del planeta

