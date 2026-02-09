Tecno

Qué es evermatch y por qué está en la mira al prometer amor y dar inseguridad

Un soldado argentino de 21 años se quitó la vida tras ser víctima de una extorsión digital iniciada en esta aplicación para encontrar pareja, que suma más de 10 millones de descargas

Guardar
La tragedia comenzó con la
La tragedia comenzó con la creación de un perfil falso en una app para encontrar una pareja estable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diciembre de 2025, Rodrigo Andrés Gómez, un soldado de 21 años del Ejército Argentino se quitó la vida mientras cumplía funciones en la Quinta Presidencial de Olivos.

La investigación oficial confirmó que el soldado había sido víctima de una extorsión orquestada a través de la aplicación de citas Evermatch, utilizada para captar y someter a múltiples ciudadanos mediante engaños y amenazas.

El caso no solo puso en evidencia el sufrimiento de una víctima concreta, sino que también expuso el funcionamiento de una organización criminal dedicada a las estafas y extorsiones digitales, articulada desde cárceles en Buenos Aires, Argentina.

Cómo funciona la aplicación Evermatch y cuál es su alcance

La app ya tiene más
La app ya tiene más de 10 millones de descargas en Android. (Foto: captura)

Evermatch es una aplicación para buscar pareja con más de 10 millones de descargas en la Play Store de Google. Comercializa su servicio bajo el lema de “una app de citas ideal para conocer gente y encontrar una relación seria”, distanciándose de las plataformas de encuentros efímeros.

A diferencia de otras apps de “swiping” rápido, como Tinder, obliga a los usuarios a completar perfiles psicológicos detallados y cuestionarios sobre valores, estilo de vida y proyectos personales.

La plataforma asegura que cada registro es sometido a un filtrado manual para evitar la presencia de bots o perfiles falsos. No obstante, esa misma confianza ha sido aprovechada por ciberdelincuentes para identificar víctimas potenciales, sobre todo personas con capacidad económica o cargos de responsabilidad.

Cómo los ciberdelincuentes utilizaron la app para extorsionar al soldado

La banda utilizó perfiles falsos,
La banda utilizó perfiles falsos, identidades usurpadas y amenazas para presionar a la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de Rodrigo Gómez, la maniobra incluyó la creación de un perfil falso bajo el nombre “Julieta Ayelén Cardozo” y la simulación de una relación sentimental, para luego activar el mecanismo extorsivo.

La investigación judicial reveló que la extorsión se inició tras el paso de la conversación de la app a WhatsApp, donde los delincuentes ejercieron presión directa. El primer paso fue el contacto con un perfil falso y el envío de fotos genéricas para ganar confianza.

Luego, la víctima recibió un mensaje de una supuesta madre alterada, acusándolo de haber entablado una relación con una menor de 17 años, acompañado del llamado de una persona que se hizo pasar por policía. El falso agente exigía pagos inmediatos para evitar consecuencias judiciales.

El soldado fue acusado de
El soldado fue acusado de presuntamente tener una relación con una menor de edad y se le pedía un dinero para evitar repercusiones legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carta encontrada en poder de Rodrigo Gómez permitió reconstruir el impacto de ese fraude. El joven redactó: “¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas? Y esa app, y a partir de esa app, estoy con problemas legales y muchas deudas”, fueron uno de los fragmentos de la nota dejada por el soldado antes de quitarse la vida.

Cómo fue la respuesta de las autoridades y qué mostró la investigación

El caso fue abordado con la máxima prioridad por el Gobierno nacional, el Ministerio de Seguridad y la Justicia Federal, quienes coordinaron operativos en simultáneo en cárceles y domicilios particulares.

Tras más de cincuenta días de escuchas, análisis financieros y pericias informáticas, se logró identificar a los principales integrantes de la organización, entre ellos Francavilla (“Nahuel Contti”), Kevin Manuel Sandoval y Mauricio José Duarte Arecó, todos detenidos en penales bonaerenses.

La investigación judicial permitió identificar
La investigación judicial permitió identificar a los principales miembros de la organización y desarticular la red de extorsión que operaba desde cárceles bonaerenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso sistemático de celulares dentro de los establecimientos penitenciarios resultó clave para el funcionamiento de la banda. Durante la pandemia, se autorizó el uso de teléfonos para garantizar el contacto familiar, pero esa habilitación continuó sin controles estrictos, permitiendo que los internos accedieran a redes sociales, apps bancarias y servicios de mensajería.

Según la jueza Sandra Arroyo Salgado, la investigación constató que el fenómeno es recurrente y que estas “pymes del delito” cuentan con estructuras estables, división de tareas y captación permanente de víctimas.

Asimismo, la jueza señaló que la permanencia del uso de celulares en las cárceles solo es posible por la complicidad o permisividad de algunos sectores del sistema penitenciario

Temas Relacionados

EvermatchExtorsiónAplicaciónDigitalParejaTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

La caída bursátil de Microsoft refleja dudas sobre su estrategia de inteligencia artificial

El reciente desplome en las acciones de la compañía estadounidense responde a la inquietud de los mercados acerca de la viabilidad de su apuesta por el desarrollo y comercialización de herramientas basadas en inteligencia artificial

La caída bursátil de Microsoft

Cómo Moltbook expuso mitos y riesgos de la inteligencia artificial

Las recientes interacciones masivas entre bots han provocado debates intensos, evidenciando cuánto dependen estos agentes del control humano y mostrando nuevas amenazas en seguridad digital

Cómo Moltbook expuso mitos y

Cómo darles una segunda vida a los celulares, iPods y otros dispositivos viejos que tienes en casa

Los aparatos antiguos conservan archivos personales valiosos y, antes de botarlos a la basura, es preferible reutilizarlos, venderlos, donarlos o reciclarlos de manera responsable

Cómo darles una segunda vida

Los favoritos de enero en PlayStation: FC 26, GTA V y Minecraft dominan en PS5

Para quienes buscan saber qué juegan millones de personas, o simplemente quieren inspiración para su próxima partida, estos rankings son el mejor termómetro

Los favoritos de enero en

Cómo identificar llamadas spam: tres trucos rápidos y efectivos

De acuerdo con las autoridades los números ocultos, la urgencia en la conversación y solicitudes de datos personales son indicios claros de engaño

Cómo identificar llamadas spam: tres
DEPORTES
Las razones por la que

Las razones por la que Cristiano Ronaldo levanta su protesta en Arabia Saudita: el gesto desconocido con los empleados de su club

Ralf Schumacher anunció su casamiento con Étienne Bousquet-Cassagne: el mensaje de su ex esposa

Sebastián Báez y la clave para su mejor inicio de temporada: “Estoy sano y es algo que no me venía pasando”

La decisión que tomó Claudio Úbeda tras la segunda derrota de Boca Juniors en el inicio del Torneo Apertura

Una foto reveló la causa de la dramática caída que sufrió una figura del esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

TELESHOW
Boy Olmi habló del presente

Boy Olmi habló del presente de su vínculo con Carola Reyna: “Discutimos las mismas cosas desde hace treinta años”

Maxi López habló sin filtros sobre la reconciliación con Wanda Nara: “Yo siempre estuve para escucharla”

Juliana ‘Furia’ Scaglione oficializó su romance con el arquero Nicolás Rodríguez

Luis Brandoni dirá presente en la entrega de los premios Estrella de Mar: sorpresa en la temporada teatral

Sofía Pachano, su hijo Vito y el perro Apolo: el video que enterneció a las redes

INFOBAE AMÉRICA

Andrés Malamud: “Si ganaba el

Andrés Malamud: “Si ganaba el candidato de extrema derecha en Portugal, era una pesadilla para Europa”

Cuál es el vínculo entre el sable de San Martín y la familia que fue a la Justicia para frenar el traslado

Nueve de cada diez muestras de agua en ríos de Napo en Ecuador revelaron contaminación crónica asociada a la minería

Colapsó el techo de un hospital público en Guayaquil en medio de la crisis sanitaria de Ecuador

Armenia y Estados Unidos firmaron acuerdo histórico de cooperación nuclear