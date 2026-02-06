Declarado de alto riesgo el Real Oviedo-Athletic Club del próximo 15 de febrero en LaLiga EA Sports

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar de alto riesgo el partido entre el Real Oviedo y el Athletic Club de la próxima semana.

Los dos equipos se enfrentarán el domingo 15 de febrero en el Estadio Carlos Tartiere de la ciudad asturiana a partir de las 14.00 horas en partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Según recordó este viernes el Ministerio del Interior en nota de prensa, la declaración de alto riesgo "obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de los accesos a los pabellones o estadios".

"Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes", sentenció.