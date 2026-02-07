Por qué debemos activar el modo avión en el celular durante un vuelo

Las aerolíneas mantienen la exigencia del modo avión por motivos prácticos, no de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de despegar, la tripulación suele pedir a los pasajeros que activen el modo avión en sus dispositivos móviles. Aunque la mayoría sigue la indicación sin cuestionarla, persiste la duda: ¿es realmente peligroso olvidar activar esta función durante un vuelo?

La respuesta es clara: el riesgo para la seguridad de la aeronave es prácticamente inexistente. Sin embargo, la política de activar el modo avión permanece vigente en muchas aerolíneas, ya que prioriza la operatividad y la comodidad a bordo.

Políticas diferenciadas y evolución tecnológica

En la actualidad, la exigencia de activar el modo avión depende en gran medida de la política interna de cada aerolínea y no tanto de regulaciones estrictas de organismos internacionales. Algunas empresas, como Virgin Atlantic o Emirates, permiten a sus clientes acceder a WiFi durante el vuelo. Otras, como Iberia, mantienen la obligatoriedad de activar el modo avión desde el despegue hasta el aterrizaje.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) y la Comisión Europea relajaron su postura respecto al uso de dispositivos móviles a bordo hace más de diez años. No obstante, la decisión final queda en manos de cada aerolínea, que puede exigir adaptaciones técnicas en las aeronaves y verificaciones adicionales para permitir una mayor autonomía a los pasajeros. Por ello, la aplicación de la norma varía y persiste la disparidad entre compañías.

El modo avión previene ruidos molestos que afectan las comunicaciones entre tripulación y controladores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contrario a la creencia común, tener el teléfono encendido y conectado no supone un peligro para el sistema operativo de vuelo ni para las comunicaciones de la aeronave. Los sistemas eléctricos y de telecomunicaciones de los aviones modernos están diseñados para resistir posibles interferencias provenientes de dispositivos electrónicos personales.

Pilotos como Patrick Smith, citado por Xataka, insisten en que no existen casos comprobados de incidentes provocados por el móvil durante un vuelo. La tecnología aeronáutica protege los sistemas frente a posibles señales interferentes, aunque el criterio de prudencia se mantiene como un estándar en la aviación civil.

El motivo real: evitar molestias y preservar la comunicación

El principal motivo para mantener la exigencia del modo avión es evitar molestias acústicas que puedan interferir en la comunicación esencial entre la tripulación y los controladores aéreos. Cuando varios dispositivos permanecen encendidos y conectados, se genera un zumbido o ruido técnico perceptible en los sistemas de comunicación de la cabina.

Este sonido no es peligroso, pero resulta molesto y dificulta la escucha para pilotos y controladores, que dependen de una señal clara para la operación del vuelo.

Avances tecnológicos permiten el uso de WiFi y mensajería en numerosos vuelos comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interferencia se manifiesta como un zumbido similar al que ocurre cuando un micrófono se acerca demasiado a un altavoz. Una llamada aislada puede pasar inadvertida, pero si muchos pasajeros ignoran la norma y mantienen sus dispositivos conectados, el efecto se multiplica, dificultando las comunicaciones y generando incomodidad tanto para el personal como para los pasajeros.

Así, la prohibición busca evitar la acumulación de estos ruidos y garantizar que la comunicación interna de la aeronave se mantenga nítida.

La discusión técnica ha evolucionado con el avance de la conectividad a bordo. Cada vez más vuelos ofrecen WiFi y permiten el uso de aplicaciones de mensajería, lo que ha incrementado la tolerancia hacia el uso de dispositivos electrónicos.

Sin embargo, permitir llamadas de voz durante todo el trayecto abre retos prácticos de convivencia. Escuchar conversaciones continuas y a diferentes volúmenes puede degradar la experiencia del resto de los pasajeros, generando tensiones similares a las que ocurren en otros medios de transporte.

No existen incidentes registrados causados por móviles encendidos durante el vuelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pilotos con años de experiencia, como Perico Durán, minimizan el alcance técnico del problema, pero enfatizan la molestia derivada del zumbido producido por los móviles activos. Ingenieros como Coenraad Loubser han señalado que incluso algunos miembros de la tripulación no siempre cumplen la norma, lo que refuerza la idea de su carácter práctico más que de seguridad estricta.

Fabricantes de aeronaves y operadores reconocen que los avances tecnológicos han vuelto esta prohibición menos relevante desde el punto de vista de la seguridad.