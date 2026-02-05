Cuál es el precio del iPhone 17 Pro en 2026

Incluye el chip A19 Pro, optimizado para inteligencia artificial. (Apple)

El iPhone 17 Pro, junto con el iPhone 17 Pro Max, son los celulares más avanzados de Apple en 2026. Este modelo incorpora el chip A19 Pro, diseñado para potenciar funciones de inteligencia artificial.

Destaca por su llamativo color anaranjado, una de las opciones más populares entre los usuarios.

En Estados Unidos, el precio parte desde USD 1.199 para la versión de 256 GB, subiendo a USD 1.399 para 512 GB y USD 1.599 para 1 TB de almacenamiento.

En otros países, los valores de lanzamiento son los siguientes:

México: desde 1.583,28 MXN

Colombia: desde 6.999.000 COP

Perú: desde S/. 6.199,00

Argentina: desde 3.099.999 ARS

España: desde 1.319 €

Qué características tiene el iPhone 17 Pro

El iPhone 17 Pro está disponible en versiones de 256 GB, 512 GB y 1 TB de almacenamiento.

Cuenta con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas, con alta resolución, colores vivos, brillo intenso y tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, lo que mejora la fluidez de las imágenes. Es resistente al agua y al polvo (certificación IP68), y tiene recubrimientos que evitan huellas y reflejos.

El dispositivo integra el nuevo chip A19 Pro, diseñado para ofrecer un alto rendimiento y aprovechar funciones de inteligencia artificial.

El sistema de cámaras es de los más completos: incluye cuatro lentes de 48 MP y permite tomar fotos y grabar videos en alta calidad, con opciones de zoom avanzado y grabación en 4K Dolby Vision. La cámara frontal es de 18 MP, ideal para selfies y videollamadas.

Ofrece resistencia al agua y polvo (IP68) y cuenta con recubrimientos antihuellas y antirreflejo. (Apple)

El iPhone 17 Pro incorpora Apple Intelligence, un conjunto de funciones inteligentes que ayudan en el uso diario y cuidan la privacidad del usuario. La batería permite ver hasta 33 horas de video y hasta 30 horas de video en streaming.

Diferencias entre el iPhone 17 Pro y Pro Max

Los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max se distinguen del resto de la serie iPhone 17 por incorporar tecnologías y funciones más avanzadas, tanto en hardware como en prestaciones.

Una de las diferencias clave es el procesador: ambos modelos Pro integran el chip A19 Pro, que brinda mayor potencia y capacidad para aplicaciones exigentes, a diferencia del chip A19 presente en el iPhone 17 estándar y el iPhone Air.

En cuanto a fotografía, los modelos Pro cuentan con un sistema de tres cámaras traseras de 48 MP, zoom digital de hasta 40x y tecnología avanzada de captación de luz, superando las capacidades de los modelos estándar que disponen de menos sensores y funciones limitadas.

Integra Apple Intelligence, con funciones inteligentes que facilitan el uso y protegen la privacidad. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Otra característica exclusiva es la tecnología de refrigeración por cámara de vapor, que previene el sobrecalentamiento durante el uso intensivo, algo que no está presente en los otros modelos de la línea.

Por último, el iPhone 17 Pro Max se diferencia por ofrecer una pantalla de mayor tamaño y resolución, proporcionando una experiencia visual superior. Cabe destacar que el iPhone Air solo admite eSIM, lo que lo distingue dentro de la familia iPhone 17.

Cómo es el iPhone Air

Apple ha lanzado el iPhone Air, su dispositivo más delgado hasta la fecha. Este nuevo modelo presenta un grosor de solo 5,6 milímetros y destaca por su ligereza, gracias al uso de titanio de grado 5 y un rediseño completo de su estructura interna.

Según la compañía en Cupertino, California, el iPhone Air está pensado para quienes priorizan la portabilidad, la resistencia y un alto rendimiento en un formato compacto.

El iPhone Air está orientado a quienes buscan portabilidad, resistencia y alto desempeño en un diseño compacto. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

El equipo cuenta con un chasis de titanio pulido y protección Ceramic Shield en ambos lados, lo que triplica la resistencia a los arañazos y mejora la protección frente a daños estructurales en comparación con versiones anteriores.

La parte trasera ha sido diseñada con precisión para aprovechar al máximo el espacio destinado a la batería y aumentar la autonomía diaria. Además, cumple con los estándares más exigentes de resistencia a la flexión establecidos por Apple.

En la parte frontal incorpora una pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 3.000 nits, lo que mejora la visibilidad incluso bajo luz solar directa.