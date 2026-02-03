Project Genie, el experimento de Google para crear mundos interactivos con inteligencia artificial

Project Genie incorpora física realista y la posibilidad de interactuar con objetos del entorno. (Composición Infobae: YouTube Google DeepMind)

Project Genie, el experimento más reciente de Google, permite a los usuarios crear mundos virtuales interactivos gracias a la IA. Desarrollado por el equipo de Google DeepMind, este proyecto demuestra el avance de la compañía en la carrera por dominar la IA, ofreciendo a los suscriptores de Google AI Ultra la posibilidad de diseñar y explorar entornos digitales a medida con un nivel de detalle y realismo inédito.

Cómo funciona Project Genie: crear mundos virtuales con IA

Project Genie está disponible en Estados Unidos para quienes cuentan con una suscripción a Google AI Ultra, un plan de pago que da acceso a las últimas innovaciones de la compañía.

Para comenzar a crear mundos, los usuarios solo tienen que ingresar a Google Labs y seleccionar el experimento, donde podrán construir desde cero escenarios personalizados, personajes que los exploran y minijuegos propios.

Project Genie es la nueva IA de Google que te permite crear mundos interactivos, como en los videojuegos. (Google)

Cabe indicar que la herramienta no se limita a la generación visual: Project Genie incorpora física realista y la posibilidad de interactuar con objetos del entorno.

Los usuarios pueden controlar sus personajes mediante el teclado y emplear indicaciones para modificar el mundo o diseñar mecánicas de juego, lo que ha permitido, según medios como The Verge, imitar clásicos como Zelda o Super Mario en cuestión de minutos.

El motor detrás de Project Genie es Genie 3, un “modelo de mundo” presentado por Google en 2025 como un hito hacia la inteligencia artificial general (AGI).

Project Genie permite a los usuarios crear mundos virtuales interactivos gracias a la IA.

Este sistema es capaz de predecir la evolución de un entorno virtual y el impacto de las acciones de los agentes dentro de él, lo que permite simular una variedad ilimitada de situaciones y escenarios, según explica el blog oficial del proyecto.

Potencial, limitaciones y el futuro de la creación con IA

Aunque Project Genie es, por ahora, un proyecto de investigación y no una herramienta de uso masivo, marca un avance importante en la aplicación de IA para la creación de videojuegos y simulaciones. Google destaca que la resolución puede alcanzar los 1280x720 píxeles y los 24 fotogramas por segundo, emulando la experiencia visual del cine.

Además, los mundos generados pueden ser modificados, remezclados y explorados libremente, ampliando las posibilidades creativas de los usuarios.

Para comenzar a crear mundos, los usuarios solo tienen que ingresar a Google Labs. (YouTube Google DeepMind)

Es importante señalar que, pese a su potencial, Project Genie actualmente no está destinado a producir videojuegos comerciales completos, sino a experimentar con la generación y manipulación de entornos interactivos.

Aun así, la posibilidad de crear mundos complejos y personalizados a partir de texto o imágenes representa un paso significativo en la evolución de las herramientas de IA y acerca el futuro de la inteligencia artificial general.

Para quienes tengan la oportunidad de probarlo, Project Genie ofrece una experiencia única: la de ser arquitecto, explorador y jugador en un universo generado por inteligencia artificial, abriendo nuevas fronteras en la creatividad digital y el desarrollo de mundos virtuales.

Project Genie actualmente no está destinado a producir videojuegos comerciales completos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Google DeepMind impulsa la simulación avanzada con modelos de mundo

Durante más de diez años, Google DeepMind ha liderado la investigación en entornos simulados, abarcando desde el entrenamiento de agentes en juegos de estrategia en tiempo real hasta el diseño de simulaciones para aprendizaje y robótica.

Estos esfuerzos han impulsado el desarrollo de modelos de mundo: sistemas de inteligencia artificial capaces de simular y predecir la evolución de un entorno y el impacto de las acciones de los agentes en él.

Estos modelos representan un avance crucial hacia la inteligencia artificial general, ya que permiten el entrenamiento de agentes en una variedad ilimitada de escenarios de simulación complejos.

Google DeepMind ha liderado la investigación en entornos simulados. (Foto: Google)

En 2024, se presentaron los primeros modelos básicos de este tipo con Genie 1 y Genie 2, los cuales posibilitaron la generación de nuevos entornos para agentes virtuales. Paralelamente, la generación de vídeo ha seguido evolucionando con los modelos Veo 2 y Veo 3, que destacan por su capacidad para capturar la física intuitiva de los escenarios simulados.

Cada modelo ha supuesto un progreso en distintas áreas de la simulación de mundos. Genie 3, en particular, se distingue por ser el primero en permitir la interacción en tiempo real, al tiempo que mejora la coherencia y el realismo respecto a la versión anterior, Genie 2.