Mozilla activa funciones con IA para todos, pero dejó un botón para apagar cualquier seguimiento del navegador

Firefox introduce funciones de inteligencia artificial bajo control total del usuario para personalizar la experiencia de navegación. (Europa Press)

Las nuevas funciones de inteligencia artificial llegarán a Firefox el 24 de febrero, abriendo un abanico de posibilidades para quienes desean experimentar con estas herramientas en su navegador, pero también resguardando el control absoluto de quienes prefieren una experiencia digital sin automatizaciones.

Mozilla, la organización detrás de Firefox, anunció la implementación de una serie de controles que permitirán a cada persona decidir si quiere activar o desactivar las capacidades de IA, tanto de manera global como específica para cada función.

De este modo, la compañía apuesta por una experiencia adaptable y respetuosa de las preferencias individuales en un momento de cambios acelerados en el mercado de navegadores.

Cómo será el control de funciones de IA en Firefox

La llegada de la versión 148 de Firefox dará a los usuarios una sección exclusiva de “controles de IA” dentro de la configuración del navegador en su versión de escritorio.

El interruptor 'Block AI enhancements' en Firefox permite desactivar completamente las funciones de inteligencia artificial y navegar sin interferencias. (MOZILLA)

Esta nueva herramienta centraliza la gestión de todas las funciones presentes y futuras que involucren inteligencia artificial, ofreciendo una alternativa clara para quienes desean prescindir completamente de estas tecnologías.

Uno de los puntos clave de este avance es la introducción del interruptor denominado “Block AI enhancements”. Al activarlo, Firefox deshabilita de inmediato todas las funciones de IA, sin dejar rastros de ventanas emergentes, recordatorios ni sugerencias relacionadas con herramientas inteligentes.

Así, la organización garantiza que quienes rechacen la integración de inteligencia artificial puedan navegar sin interferencias ni presiones para probar novedades que no desean adoptar.

Más allá del bloqueo total, Mozilla ha estructurado un sistema que habilita la gestión individual de cada herramienta basada en IA. De esta manera, los usuarios pueden elegir cuáles funciones desean mantener activas y cuáles prefieren desactivar, según sus necesidades y hábitos de navegación.

Usuarios de Firefox pueden elegir qué funciones de IA activan o desactivan, adaptando el navegador a sus necesidades y hábitos de navegación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las funciones de IA disponibles en Firefox

Entre las opciones disponibles figuran herramientas como las traducciones automáticas de páginas web, que facilitan la lectura de contenidos en diferentes idiomas con un solo clic.

Otra función destacada es la generación de texto alternativo en archivos PDF, una característica orientada a mejorar la accesibilidad de los documentos digitales al agregar descripciones automáticas de imágenes.

También se incorpora el agrupamiento inteligente de pestañas, que sugiere asociaciones entre páginas abiertas y propone nombres para grupos, facilitando la organización en sesiones de trabajo extensas o durante la investigación de múltiples temas.

Firefox suma además vistas previas inteligentes de enlaces, una función que permite visualizar los puntos clave de una página antes de abrirla, lo que agiliza y optimiza el proceso de navegación. Junto a estas utilidades, se integra un chatbot de IA en la barra lateral, que ofrece la posibilidad de interactuar con diferentes servicios externos mientras se navega.

La organización y eficiencia en la navegación se potencian con el agrupamiento inteligente de pestañas y vistas previas en Firefox con inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los asistentes disponibles se encuentran ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, Anthropic Claude y Le Chat Mistral, ampliando el espectro de opciones para quienes buscan aprovechar el potencial conversacional de la inteligencia artificial.

La flexibilidad es un pilar de esta propuesta. Cada persona puede activar solo las herramientas que considere útiles y mantener desactivadas aquellas que no le aporten valor.

Si en algún momento decide cambiar de opinión, los controles permiten modificar las preferencias de forma sencilla, sin requerir reinstalaciones ni procedimientos complejos. Una vez configuradas, las elecciones del usuario se conservan en las actualizaciones posteriores del navegador, lo que garantiza una experiencia coherente a lo largo del tiempo.

Según la propia organización, existe una división clara entre quienes rechazan de plano cualquier interacción con la inteligencia artificial y quienes, por el contrario, buscan herramientas que mejoren su productividad o faciliten tareas cotidianas. Mozilla se comprometió a no imponer un modelo único, sino a proporcionar alternativas claras y comprensibles para ambos segmentos.