Cómo evitar daños en el televisor durante una tormenta eléctrica

Las descargas eléctricas provocadas por rayos pueden inutilizar aparatos electrónicos si no se toman medidas preventivas en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias intensas y las tormentas eléctricas se han presentado con mayor frecuencia en países como Colombia y México. Estas condiciones meteorológicas han generado preocupación entre ciudadanos y autoridades, por el impacto que pueden tener en la infraestructura doméstica y la seguridad en el hogar.

Uno de los aparatos más expuestos ante estos fenómenos es el televisor, así como otros electrodomésticos sensibles a las fluctuaciones de voltaje.

Las descargas eléctricas causadas por rayos pueden provocar daños severos en estos dispositivos y su reparación suele implicar costos elevados. Por ello, es fundamental conocer y aplicar medidas de protección específicas para evitar pérdidas materiales y riesgos mayores.

Por qué el televisor es vulnerable a daños durante una tormenta eléctrica

La conexión directa a la red eléctrica y a cables externos aumenta el riesgo de daños por descargas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Smart TV es uno de los dispositivos más susceptibles a las descargas eléctricas, por su conexión permanente a la red eléctrica y, en muchos casos, a sistemas de antena o cableado externo.

Según fabricantes como Sony, cuando un rayo impacta directamente sobre una instalación eléctrica, puede generar una descarga potente que destruye los circuitos internos del televisor y otros aparatos conectados.Incluso sin impacto directo, un rayo puede inducir un alto voltaje en el espacio, fenómeno conocido como “golpe indirecto”.

Esta energía anómala se transmite a través de cables de antena, tomacorrientes o conexiones HDMI, afectando el funcionamiento interno del televisor. Por ese motivo, es esencial adoptar medidas de prevención cuando hay tormentas eléctricas en la zona.

Cómo proteger al televisor de daños durante una tormenta eléctrica

Se debe dejar el televisor apagado y desenchufado durante la tormenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apagar el televisor no es suficiente para protegerlo durante una tormenta eléctrica. La única forma efectiva de evitar daños es desconectar físicamente todos los cables asociados al aparato, incluyendo el de alimentación, la antena, HDMI y LAN.

Esta acción elimina las posibles rutas de ingreso de una descarga eléctrica que pueda dañar los componentes internos del Smart TV.

Además, si el televisor tiene dispositivos de almacenamiento externo, como discos duros conectados por USB, se debe detener cualquier grabación y desconectar estos accesorios. Este procedimiento debe aplicarse a otros dispositivos electrónicos asociados, como decodificadores, routers o consolas de videojuegos.

Qué pasa si el televisor no enciende tras una tormenta

Después de pasada una tormenta eléctrica, es posible que el televisor no encienda de inmediato. En muchos casos, esto ocurre por una protección temporal de los componentes internos.

En ocasiones el televisor no enciende o presenta fallas que se pueden solucionar con pasos sencillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante esta situación, se aconseja desconectar el cable de alimentación del tomacorriente y esperar al menos una hora antes de volver a conectarlo y encender el aparato. Este protocolo suele ser suficiente para que el televisor recupere su funcionamiento normal.

Si el aparato persiste sin encender, lo más prudente es consultar a un servicio técnico autorizado antes de realizar nuevos intentos, para evitar daños adicionales o riesgos eléctricos.

De qué otras formas proteger a todos los dispositivos en el hogar

Sumado a desconectar los aparatos, es útil instalar protectores de voltaje y supresores de picos, que absorben y desvían las subidas bruscas de energía. Estos dispositivos contribuyen a evitar daños en los aparatos y reducen la probabilidad de cortocircuitos o incendios.

No se deben manipular o conectar enchufes que presenten deterioros físicos o emisión de chispas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra medida clave consiste en mantener un sistema de puesta a tierra adecuado en la vivienda. Este sistema permite desviar las descargas eléctricas hacia el suelo, evitando que lleguen a los aparatos electrónicos.

Asimismo, realizar un mantenimiento regular de la instalación eléctrica y consultar a profesionales certificados incrementa el nivel de protección en el hogar.

Por qué es clave seguir las pautas de los fabricantes

Las marcas de electrodomésticos suelen incluir pautas específicas para proteger sus productos en situaciones de tormentas eléctricas. Seguir estas indicaciones ayuda a evitar daños costosos, perder la garantía del aparato y, en casos extremos, poner en riesgo la seguridad de las personas.

Estar atentos a las alertas meteorológicas y adaptar los hábitos domésticos a los cambios en el clima son acciones fundamentales para reducir el impacto de fenómenos naturales cada vez más frecuentes e intensos.