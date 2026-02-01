Tecno

Criptomonedas: cómo ha cambiado su valor en las últimas horas

El bitcoin, una de las principales monedas digitales, tuvo un cambio de -0,31% en las últimas 24 horas

Guardar
Las criptomonedas se caracterizan por
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)

Cada vez son más las personas que han decidido invertir en el mundo de las monedas virtuales, ello pese a la volatilidad que las caracteriza, con el objetivo de tener una inversión a mediano y largo plazo.

Impulsadas también por ciertos personajes o gobiernos que buscan adoptar estas monedas digitales como medios de curso legal, las criptodivisas se han subido a una montaña rusa que las ha llevado a subidas y bajadas significativas que han puesto de cabeza a más de una de ellas.

Sin embargo, invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa característica, pues a diferencia del dinero corriente, no son un objeto físico.

El precio de las criptomonedas

Cómo se han movido las principales criptomonedas y sus precios este 1 de febrero.

El bitcoin cotiza este día en 78.378,11 dólares, lo que implica un cambio de -0,31% en las últimas horas.

La segunda moneda virtual más popular del mercado, ethereum, ha mostrado un movimiento de -2,4% en las últimas 24 horas, por lo que su valor se ubica en 2.386,3 dólares.

Sobre Tether US, cotiza en 1 dólares, por lo que en el último día tuvo un movimiento de 0,07%.

Por su parte, BNB tiene un valor de 768,88 dólares, con un cambio de -10,31%, en tanto que el litecoin hace lo propio con 58,81 dólares tras una variación de -10,01%.

Finalmente, el dogecoin, una de las criptodivisas que fue impulsada por Elon Musk, tiene un valor de 0,1 dólares tras presentar un cambio de -9,37% en las últimas 24 horas.

¿Cómo funciona el mercado de las criptomonedas?

Una representación del bitcoin. (REUTERS/Agustin
Una representación del bitcoin. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El mercado de las criptomonedas funciona de manera descentralizada y se basa en la tecnología blockchain que garantiza la seguridad en sus transacciones. Aunque cada una de ellas puede tener reglas y mecanismos específicos de su funcionamiento, hay algunas características generales que se pueden enumerar y que facilitan su entendimiento:

Blockchain: a menos que se trate de un token, todas las criptomonedas recurren a la tecnología blockchain, un registro digital descentralizado y seguro que permite realizar operaciones verificadas a través de una red de computadoras llamadas nodos.

La blockchain ayuda a registrar y verificar todas las transacciones realizadas con la criptomoneda y cada una de ellas se agrupa a bloques, que a su vez se une a una cadena de bloques de manera secuencial, creando así un historial inmutable y transparente para todos.

Criptografía: este tipo de monedas digitales utilizan la técnica de criptografía para proteger la privacidad entre los usuarios, autentifica las transacciones y también controla la emisión de nuevas monedas.

Minería: algunas criptomonedas usan el proceso de minería para validar y asegurar las transacciones en la red. Los mineros utilizan su poder computacional y resuelven problemas matemáticos para verificar y asegurar las transacciones a cambio reciben recompensas en forma de nuevas criptomonedas.

Sin embargo, muchas criptomonedas tienen una oferta limitada, lo que significa que sólo se crearán un número finito de nuevas unidades, ello para evitar la inflación y mantener el valor de la criptomoneda a largo plazo. La emisión de nuevas puede estar programada o bien puede depender de un consenso de la comunidad.

Carteras: las carteras son aplicaciones o dispositivos que permiten a los usuarios almacenar y gestionar criptomonedas. Existen varios tipos: las que están en línea (en la nube); las de software (en la computadora o en un dispositivo móvil); y hardware (dispositivos físicos que almacenan las claves privadas de forma segura).

Claves: cada usuario de una criptomoneda tiene una clave pública y privada; la primera sirve para recibir fondos, mientras que la segunda se utiliza para formar digitalmente las transacciones y demostrar la propiedad de los fondos.

Cuál es su estatus en América Latina

Criptomonedas en México: el Banco de México (Banxico) ha determinado que ninguna de las instituciones que participan en el sistema financiero nacional podrá hacer uso o deberá permitir operaciones de ninguna clase a través de este medio de pago.

En México el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, ha mostrado interés en las criptomonedas y ha asegurado que varios de sus negocios aceptarán bitcoin en el futuro, incluido su banco; actualmente una de sus tiendas más populares ya lo hace.

Fotografía de carteles que ofrecen
Fotografía de carteles que ofrecen bitcoin como forma de pago cerca a la playa El Zonte, en Chiltiupan, El Salvador. (EFE/ Miguel Lemus)

Criptomonedas en Perú: el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha dejado en claro que su misión no es ser el primero ni el segundo banco central que regule el uso de las criptomonedas, ello debido a la inestabilidad que las caracteriza. Sin embargo, hace días el presidente del (BCR) aseguró que el BCR trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

Criptomonedas en Colombia: en la nación sudamericana hay más de 500 sitios donde es permitido pagar con criptodivisas. Colombia ocupa el puesto 14 entre 26 países de adopción de criptomonedas, según el informe de Finder.

Criptomonedas en Centroamérica: en el gobierno de El Salvador, el bitcoin, que en septiembre de 2021 se convirtió en moneda de curso legal, ha perdido oficialmente este estatus en este enero del 2025 tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del país. Según informó la prensa local, la modificación de la Ley Bitcoin fue impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y respaldada por la mayoría oficialista en el órgano legislativo. Este cambio marca el fin de una política que había colocado al país centroamericano en el centro del debate global sobre las criptomonedas.

¿Cómo crear una criptomoneda?

Al momento de crear una criptomoneda es importante primero determinar qué se desea tener: una moneda o un token. La primera usa su propia blockchain, mientras que la segunda se basa en una red preexistente.

De acuerdo con el sitio de Binance, para crear una criptomoneda se necesita de un gran equipo de desarrolladores y expertos; mientras que para el token sí se requieren conocimientos técnicos pero es posible crearlo en minutos a través del uso de otras blockchains como Ethereum o BNB, que son las más populares.

Los costos de creación, el tiempo requerido y el uso de fuerza de trabajo dependerá de si se opta por hacer una moneda virtual o un token. En éste último caso también se puede usar un código establecido para crear tokens o pagar para usar un servicio de creación de monedas.

Es importante saber que antes de crear una criptomoneda se debe considerar su utilidad y estado legal.

En el caso de elegir crear una criptomoneda, entonces se debe elegir una blockchain, posteriormente se debe hacer un plan acorde al funcionamiento y la funcionalidad de la blockchain para diseñar los nodos y la interfaz.

Temas Relacionados

Precio CriptomonedasBitcoinEthereumMercado de criptomonedasEconomía digitalInversionesÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Códigos Free Fire para hoy 1 de febrero: cómo canjearlos y qué recompensas entregan

La colaboración con Jujutsu Kaisen incluye skins de personajes como Itadori, Gojo, Megumi y Nobara

Códigos Free Fire para hoy

Ranking de tendencias en YouTube Argentina: los 10 videos más reproducidos

YouTube nació en el 2005 cuando tres extrabajadores de Paypal experimentaron dificultades para compartirse videos de una fiesta a la que habían asistido

Ranking de tendencias en YouTube

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Colombia este día

Nuevos artistas y canciones han entrado en el top de los clips más vistos en la plataforma de videos más famosa del mundo

Lista de los 10 videos

Lista de los 10 videos en tendencia hoy en YouTube Chile

Tal es la popularidad de la plataforma de YouTube que se trata del segundo sitio más buscado sólo detrás del propio Google

Lista de los 10 videos

YouTube en España: la lista de los 10 videos en tendencia este sábado

La plataforma ha llegado a revolucionar la forma en la que se consume contenido audiovisual y ha funcionado como un trampolín para los artistas

YouTube en España: la lista
DEPORTES
La jugada increíble que protagonizaron

La jugada increíble que protagonizaron Alcaraz y Djokovic en la final del Australian Open: “El punto del campeonato”

La respuesta de Javier Mascherano cuando le preguntaron si Messi va a jugar el Mundial 2026

La desgarradora despedida de la esposa del fisicoculturista Jason Lowe tras su repentina muerte a los 38 años

El piloto más insólito de la F1: de la tribuna a celebrar su cumpleaños en un GP corriendo con Schumacher y Alonso

Fue multicampeón con Independiente, jugó con Bochini y Maradona y hoy trabaja en un bar en su pueblo natal

TELESHOW
Sofí Morandi se prepara para

Sofí Morandi se prepara para un nuevo desafío en su carrera: “Siempre soñé con hacer esta obra”

En busca del sexo perdido: la comedia que conquista la calle Corrientes con una actriz que se reinventa “en su doble vida”

Noelia Marzol recordó el día en que su esposo canceló su boda 24 horas antes de la ceremonia: “Tenía una ira tremenda”

Mirtha Legrand se emocionó al cerrar su ciclo en Mar del Plata y agradeció el cariño de la gente: “Me da pena irme”

El sensual video de Sofía La Reini Gonet que causó furor en redes sociales: “Nueva era”

INFOBAE AMÉRICA

Al menos ocho muertos y

Al menos ocho muertos y 26 heridos en un accidente de autobús en Turquía

El régimen de Irán declaró a los ejércitos europeos “grupos terroristas” tras la calificación de la UE a la Guardia Revolucionaria

Científicos uruguayos estudian bacterias del Estadio Centenario para reparar fisuras de forma ecológica

Elecciones en Costa Rica: abrieron los comicios en todo el país

El crimen organizado está detrás de la devastación de la Amazonía