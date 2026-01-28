¿WhatsApp no es seguro? Elon Musk explota contra Meta tras demanda por el cifrado de mensajes

Desde su integración en Meta en 2014, WhatsApp ha promovido el cifrado de extremo a extremo como un elemento esencial de su servicio. (Composición Infobae: REUTERS/Denis Balibouse/Dado Ruvic)

Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, puso en duda la seguridad de WhatsApp y otras plataformas de mensajería tras citar en X (antes Twitter) una nota periodística sobre una demanda presentada en Estados Unidos contra Meta. El empresario afirmó: “WhatsApp no es seguro. Incluso Signal es cuestionable” y recomendó a los usuarios utilizar X Chat.

Las declaraciones se producen en el contexto de un proceso judicial que alega que Meta puede acceder a los chats de WhatsApp, desafiando la privacidad que la compañía asegura ofrecer mediante el cifrado de extremo a extremo.

Demanda en Estados Unidos y debate sobre el cifrado de WhatsApp

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito en San Francisco, sostiene que Meta y sus directivos han engañado al público sobre la verdadera protección de la información en WhatsApp. Los demandantes, provenientes de países como Australia, Brasil, India, México y Sudáfrica, acusan a la empresa de almacenar, analizar y poder acceder a prácticamente todas las comunicaciones que los usuarios consideran privadas.

Elon Musk es fundador de Tesla y SpaceX. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Según los documentos judiciales, la acusación se apoya en testimonios de “denunciantes” que habrían revelado prácticas internas en Meta.

Aunque no se especifican identidades ni pruebas adicionales, el grupo argumenta que, a pesar de los mensajes de la aplicación que indican que “solo las personas que participan en este chat pueden leer, escuchar o compartir” el contenido, la compañía tendría la capacidad de acceder a los mensajes y, en algunos casos, sus empleados podrían revisarlos.

WhatsApp, cifrado de extremo a extremo y la respuesta oficial de Meta

Desde su integración en Meta en 2014, WhatsApp ha promovido el cifrado de extremo a extremo como un elemento esencial de su servicio, garantizando que solo el remitente y el destinatario pueden acceder a los mensajes. Según la empresa, esta función está activada por defecto y utiliza el protocolo Signal para reforzar la seguridad.

Palabras de Elon Musk en X. (Captura X)

En respuesta a la demanda, un portavoz de Meta calificó la acción legal como “frívola” y anunció que la compañía buscará sanciones contra los abogados de los demandantes. Andy Stone, vocero de Meta, declaró: “Cualquier afirmación de que los mensajes de WhatsApp no ​​están cifrados es categóricamente falsa y absurda”.

Además, defendió que “WhatsApp lleva una década con cifrado de extremo a extremo mediante el protocolo Signal” y consideró la demanda como “una ficción frívola”.

Elon Musk advierte que la IA podría ser “más inteligente que cualquier humano”

Elon Musk, durante el Foro Económico Mundial de Davos, advirtió sobre el avance de la inteligencia artificial y sus posibles consecuencias en los próximos años. En una conversación con Larry Fink, CEO de BlackRock, el fundador de Tesla y SpaceX planteó que la IA podría superar la inteligencia de cualquier ser humano antes de que termine 2026, y señaló una transformación profunda en la economía y el empleo.

Elon Musk advirtió sobre el avance de la inteligencia artificial. (Europa Press)

Según Musk, “La inteligencia artificial pronto será más inteligente que todos los humanos juntos”, y este cambio llevará a las personas a cuestionar su propósito individual y la relación con el trabajo.

El empresario también relacionó el progreso de la IA con el desarrollo de robots humanoides. Explicó que los modelos Optimus, creados por su empresa, ya cumplen tareas básicas en fábricas, y proyectó: “Si todo va bien, esperamos vender robots humanoides al público para finales del próximo año”. Musk enfatizó que la seguridad será prioritaria antes de una implementación masiva de estos sistemas.

En relación con la conducción autónoma, Musk mencionó que el software Full Self-Driving de Tesla ha alcanzado un nivel que permite a los usuarios acceder a descuentos de aseguradoras. Detalló que la empresa busca permiso para desplegar la conducción autónoma supervisada en Europa y podría obtenerlo próximamente, con planes similares para China. “Si se regula y supervisa, será generalizado”, sostuvo Musk ante el auditorio en Davos.