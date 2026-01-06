Errores que debes evitar al limpiar la pantalla de tu televisor y cómo hacerlo bien

Limpiar la TV mientras está encendida, puede ser uno de los errores más peligrosos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza regular de la pantalla de un televisor es esencial para mantener la calidad de imagen y prolongar la vida útil del dispositivo. Sin embargo, muchos usuarios cometen errores comunes que pueden dañar tanto la pantalla como los circuitos internos.

Limpiar correctamente un televisor, ya sea OLED o LCD, requiere atención a los materiales y técnicas para evitar rayones, manchas permanentes o fallas técnicas.

Por qué es importante limpiar bien la pantalla del televisor

El polvo, las huellas dactilares y otros residuos pueden acumularse con el tiempo y afectar la experiencia visual. Además, la suciedad en zonas como las rejillas de ventilación puede provocar sobrecalentamiento y fallas del equipo.

Una limpieza inadecuada, por el contrario, puede dejar marcas, rayar la superficie o incluso causar cortocircuitos si entra líquido en el interior.

Errores frecuentes al limpiar televisores

1. No desenchufar el televisor antes de limpiar

Siempre se debe desconectar el cable de corriente antes de empezar. Esto reduce el riesgo de descarga eléctrica y evita daños en los circuitos si accidentalmente entra humedad.

2. Usar productos químicos inadecuados

Nunca rocíes líquidos de limpieza directamente sobre la pantalla ni utilices productos como insecticidas, benceno, solventes, limpiadores abrasivos o detergentes fuertes. Estos químicos pueden dañar la superficie, afectar el funcionamiento interno y deteriorar el acabado del televisor. Lo ideal es utilizar solo productos recomendados por el fabricante o paños suaves y secos.

3. Aplicar demasiada presión

La pantalla de cristal líquido (LCD) y las superficies OLED son delicadas y sensibles a la presión. Frotar con fuerza puede colapsar el cristal líquido, provocando manchas oscuras o daños permanentes. Si la pantalla parece sucia después de limpiar, apágala y vuelve a encender el televisor para intentar restaurarla.

4. Usar paños ásperos o papel

Evita limpiar con papel de cocina, servilletas, toallas ásperas o cualquier material que pueda rayar la superficie. Siempre utiliza paños suaves de microfibra, similares a los que se usan para limpiar lentes.

5. Rociar el líquido directamente sobre la pantalla

El líquido puede gotear hacia el borde inferior o la base y filtrarse en el interior, afectando los circuitos y provocando fallos. Si necesitas usar un producto líquido, humedece ligeramente el paño y nunca la pantalla directamente.

6. Descuidar las zonas difíciles

El polvo puede acumularse entre el soporte y la base, o cerca de las rejillas de ventilación. Si se deja mucho tiempo, puede causar sobrecalentamiento o problemas de funcionamiento. Utiliza un plumero pequeño o una aspiradora con boquilla fina para limpiar estos espacios al menos una vez al mes.

Cómo limpiar correctamente tu televisor

Desconecta el televisor de la corriente. Utiliza un paño suave y seco para limpiar la pantalla y la carcasa exterior. Si hay manchas persistentes, usa un paño ligeramente humedecido en agua y detergente neutro diluido (menos del 1%), bien escurrido. Evita productos abrasivos y no utilices limpiadores comerciales sin consultar al fabricante. Limpia con movimientos suaves y circulares para no ejercer presión. Atiende la limpieza de la superficie impresa (botones físicos o etiquetas) con cuidado, sin raspar. Cuida las rejillas de ventilación retirando el polvo con una aspiradora regularmente. Limpia el control remoto con un paño húmedo en detergente neutro y otro seco para finalizar. Si hay fugas de batería, limpia el compartimiento antes de insertar pilas nuevas.

Consejos adicionales

No dejes que el televisor esté en contacto prolongado con objetos de goma o vinilo, ya que pueden afectar el acabado.

No utilices filtros o protectores de pantalla comerciales sin consultar primero con el fabricante, pues pueden dañar la superficie.

Si tienes dudas sobre los productos de limpieza, consulta siempre al representante de ventas o al soporte técnico oficial.

Evitar los errores más comunes y seguir una rutina de limpieza adecuada ayuda a mantener la pantalla de tu televisor en óptimas condiciones, previene daños y garantiza una experiencia visual de calidad. Un mantenimiento cuidadoso y periódico es la mejor forma de proteger tu inversión y disfrutar del mejor rendimiento de tu equipo.