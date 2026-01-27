Tecno

Nintendo confirma el regreso de Virtual Boy: fecha, cómo conseguirla y más para Switch 2

La consola tendrá dos versiones: una similar a la de los 90 y otra versión económica en cartón

Nintendo anuncia el regreso de Virtual Boy en 2026 para Switch y Switch 2 con juegos clásicos y títulos inéditos. (Nintendo)

Nintendo tiene todo listo para el regreso de la Virtual Boy, uno de sus mayores fracasos en la historia, que ahora retorna en 2026 como parte del servicio Nintendo Switch Online para Switch y Switch 2, con una selección de juegos clásicos y la promesa de nuevos títulos inéditos.

El lanzamiento también incluye una opción de hardware para revivir la experiencia de los 90, que tuvo pocas ventas, pero que marcó una época al ser uno de los primeros dispositivos en apostar por la realidad virtual.

Cuándo es el lanzamiento de la Virtual Boy y sus juegos

A partir del 17 de febrero de 2026, todos los suscriptores de Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión tendrán acceso a una nueva sección dedicada a juegos de Virtual Boy. Esta actualización se suma a la tendencia de la compañía de recuperar sus sistemas pasados, como ya hizo con Gamecube y otras consolas clásicas.

Nintendo apuesta a que tanto los usuarios de Switch como los de Switch 2 podrán disfrutar de estos títulos, siempre y cuando dispongan del accesorio especial de Virtual Boy, que permite reproducir el efecto estereoscópico que caracterizó a la consola original.

El catálogo inicial de Virtual Boy en Nintendo Switch Online incluye siete juegos emblemáticos, como Galactic Pinball y Virtual Boy Wario Land. (Nintendo)

El catálogo inicial que estará disponible desde el primer día incluye siete títulos emblemáticos:

  • Galactic Pinball
  • Teleroboxer
  • RED ALARM
  • Virtual Boy Wario Land
  • 3-D TETRIS
  • GOLF
  • The Mansion of Innsmouth

Entre ellos destaca The Mansion of Innsmouth, conocido en Japón como Innsmouth no Yakata, que nunca antes había sido lanzado oficialmente en Estados Unidos. Esta inclusión representa una oportunidad inédita para los jugadores occidentales de experimentar un título que hasta ahora estaba reservado al mercado japonés.

Nintendo también ha adelantado que a lo largo de 2026 llegarán otros nueve juegos al catálogo, algunos de ellos completamente nuevos para el público. Entre los títulos que se sumarán próximamente se encuentran:

  • Mario Clash
  • Mario’s Tennis
  • Jack Bros.
  • SPACE INVADERS VIRTUAL COLLECTION
  • VIRTUAL BOWLING
  • VERTICAL FORCE
  • V-TETRIS
  • ZERO RACERS (nunca antes lanzado)
  • D-HOPPER (nunca antes lanzado)

Especial expectativa generan ZERO RACERS y D-HOPPER, ya que ambos iban a formar parte del catálogo original de Virtual Boy pero nunca llegaron a ser lanzados oficialmente debido a la corta vida comercial de la consola.

Nintendo suma a lo largo de 2026 nueve juegos más de Virtual Boy, entre ellos los nunca lanzados ZERO RACERS y D-HOPPER.

Cómo tener el accesorio oficial de la Virtual Boy

Para acceder a la experiencia completa de Virtual Boy en Switch es imprescindible contar con un visor compatible. Nintendo ha presentado dos alternativas dirigidas a diferentes tipos de usuarios.

El modelo principal es un accesorio de plástico que replica el diseño del visor original y que estará disponible en la tienda oficial My Nintendo Store por USD 99,99. Este modelo incluye mando y ajustes ergonómicos para mejorar la comodidad respecto al hardware de los años 90.

Como opción más económica, Nintendo también ofrece un visor de cartón, diseñado para quienes buscan una experiencia básica o desean probar la funcionalidad sin realizar una gran inversión. Este modelo tendrá un precio de USD 24,99 y estará disponible en los mismos canales de venta.

Ambas versiones son compatibles tanto con Switch como con Switch 2, y su elección dependerá de la preferencia de cada jugador en cuanto a comodidad y presupuesto.

Dos opciones de visor oficial estarán disponibles: un modelo plástico con mejor ergonomía por USD 99,99 y una versión de cartón económica por USD 24,99.

Qué mejoras trae la nueva versión de Virtual Boy

Los juegos de Virtual Boy que llegan a Nintendo Switch Online reproducen el efecto 3D estereoscópico que definió a la consola original. Este efecto permite disfrutar de una sensación de profundidad similar a la que se ofrecía en los años 90, pero en dispositivos actuales y con una serie de mejoras de calidad de vida.

Entre las funciones adicionales se encuentra la posibilidad de realizar guardados rápidos en cualquier momento, una característica que facilita superar los desafíos de los títulos de la época. También se ha incorporado el rebobinado, que permite retroceder unos segundos en la partida para corregir errores o tomar decisiones diferentes, algo muy valorado en juegos de dificultad elevada.

El sistema también permitirá en el futuro ajustar los colores de pantalla. El filtro por defecto es el rojo intenso característico de Virtual Boy, pero los usuarios podrán cambiar la cromática a blanco, azul, amarillo o verde.

Esta opción llegará más adelante en el año y no estará disponible en el visor de cartón. La personalización de colores está pensada para quienes prefieren evitar la fatiga visual que podía provocar el color rojo durante sesiones prolongadas.

Otra novedad es la posibilidad de remapear los controles según la preferencia del usuario, lo que aumenta la accesibilidad y adapta los juegos a los mandos actuales.

